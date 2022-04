Dogecoin (DOGE): è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento?

È questo il momento giusto per acquistare Dogecoin, la moneta meme un tempo in aumento? Scopriamolo insieme.

Lo spazio crittografico è diventato piuttosto eccitante, con monete meme, altcoin, e NFT producendo milionari in mesi. Dogecoin (DOGE), la famosa moneta meme, è stata una delle preferite dai fan negli ultimi anni.

Il valore di DOGE è balzato più delle principali risorse digitali come Bitcoin ed Ethereum nel recente passato. Ma con il mercato delle criptovalute nei suoi punti più bassi, Dogecoin è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento? Scopriamolo insieme.

Una criptovaluta che batte il mercato , ma per quanto tempo ancora?

Dogecoin si è evoluto oltre un meme e si è posizionato come un’opzione di investimento redditizia.

Creato per scherzo nel 2013 da due ingegneri del software, Billy Markus e Jackson Palmer, Dogecoin era basato sul popolare meme di un cane Shiba Inu.

La criptovaluta doveva essere un divertente concorrente di Bitcoin. Ma sorprendentemente, Dogecoin ha guadagnato subito trazione rapida e follower.

L’hype dei social media intorno alla moneta ha spinto DOGE a livelli record. Se Elon Musk o Mark Cuban, che hanno espresso pubblicamente il loro sostegno a Dogecoin in precedenza, twittassero di nuovo al riguardo, ci sarebbe sicuramente un altro aumento dei prezzi per DOGE.

Tuttavia, il meccanismo di Dogecoin è radicato nel suo uso previsto come metodo di scambio P2P altamente accessibile.

Una brillante funzionalità chiamata algoritmo Scrypt distingue Dogecoin dalle altre criptovalute. Questo è un significativo punto di divergenza rispetto allo SHA256 di Bitcoin, facilitando la creazione di blocchi molto più veloce e rendendo DOGE molto più veloce di BTC ·.

Le commissioni di transazione durante l’invio di DOGE sono relativamente basse, il che lo rende ideale per transazioni a basso costo. Inoltre, aziende come AMC, Tesla, GameStop e Nordstrom hanno accettato DOGE come metodo di pagamento praticabile.

Se più aziende iniziano ad accettare Dogecoin, la crescente domanda alla fine sali alle stelle il prezzo di DOGE in futuro.

La strada da percorrere per Dogecoin

Il mercato Dogecoin è relativamente più sano in quanto la criptovaluta ha più fondi per sviluppatori di qualsiasi altro altcoin.

Sebbene il prezzo di DOGE stia scendendo, ci sono ancora motivi per essere ottimisti sulle prospettive di Dogecoin. Gli sviluppatori stanno pianificando di implementare ulteriori casi d’uso per aumentare la proposta di valore del DOGE. Inoltre, date le preoccupazioni sulla sostenibilità del mining di criptovalute, gli esperti prevedono che Dogecoin passerà a un Proof-of-Stake modello di convalida presto, rendendo DOGE un buon acquisto ora.

Dogecoin – La migliore criptovaluta per la mancia

Il co-creatore di Dogecoin, all’inizio di quest’anno, ha twittato i suoi piani per annunciare la sua intenzione di sollevare l’argomento del team di Twitter che implementa la mancia DOGE. La petizione intitolata “Add Dogecoin Wallet Support to Tipping Feature on Twitter” aveva raccolto 6.156 sostenitori. Ha anche aggiunto che circa 77 milioni di DOGE sono stati puntati sul bot di punta Reddit, il che rende Dogecoin la criptovaluta più utilizzata per la mancia.

Approvazione delle celebrità e supporto della comunità

Il fattore chiave di crescita per Dogecoin non è la tecnologia dietro di esso, ma la comunità che si è costruita intorno ad esso. Dogecoin ha introdotto i milionari e i miliardari del futuro alla tecnologia blockchain con le sue caratteristiche divertenti. Dogecoin è un buon investimento a breve termine in quanto ha un forte supporto, sia da parte degli investitori al dettaglio che degli investitori con un patrimonio netto elevato.

Inoltre, Tesla avrebbe anche iniziato ad accettare DOGE come pagamento per la merce della casa automobilistica, consolidando la posizione di DOGE come una delle migliori monete meme da acquistare ora. Musk ha annunciato che la stazione di sovralimentazione della società ora accetterà Dogecoin come pagamento.

L’accettazione di DOGE da parte dei cubani Dallas Mavericks e Tesla aprirebbe ulteriormente la strada a più aziende per accettare DOGE come metodo di pagamento, aumentando la domanda di Dogecoin.

Partnership e prospettive future

Dogecoin ha già iniziato a prendere provvedimenti per migliorare la sua rete e ampliare la sua portata allo spazio DeFi. Yahoo Finance ha recentemente riferito che DOGE può ora essere acquistato su uno scambio decentralizzato per la prima volta. La moneta è attualmente quotata su THORchain. Con la coalizione, gli utenti di THORchain possono ora scambiare DOGE con BTC e altri token. Inoltre, i titolari di DOGE possono generare un rendimento sul loro investimento attraverso la “yield farming” senza nemmeno completare alcun controllo KYC.

DOGE trarrà sicuramente beneficio dalla rete in espansione e dai suoi sviluppi nello spazio DeFi. Gli investitori cripto devono tenerlo a mente quando investono, poiché il Il prezzo DOGE aumenterà vertiginosamente una volta raggiunte le tappe definite. Inoltre, se Dogecoin può capitalizzare su questo slancio e collaborare con entità più decentralizzate, aumenterà ulteriormente il prezzo di DOGE e aumenterà il ROI.

Dogecoin è un buy, sell or hold?

Dogecoin è un acquisto ora in quanto è entrato ora leggermente nella gamma di acquisto ideale. La linea di forza relativa si sta riprendendo. Una linea in aumento significa che Dogecoin sta ora battendo le prestazioni del mercato delle criptovalute. Questo è positivo per le criptovalute di crescita.

L’outlook preferito su Dogecoin dagli analisti segnala un rating di acquisto in quanto la moneta meme sembra ragionevolmente rialzista. Nel 2021, le monete di DOGE hanno fatto un buon inizio, con guadagni costanti nel primo trimestre. Anche se, negli ultimi tempi, i suoi token non hanno mostrato una vera direzione, fino a fine marzo.

Di conseguenza, ci sono argomenti limitati contro la moneta, sebbene l’incertezza del mercato possa svolgere un ruolo significativo nella valutazione di Dogecoin.

Quindi DOGE è un acquisto? Ciò dipenderebbe anche dalla tua strategia di investimento, dalla propensione al rischio, dal budget e dai tuoi obiettivi futuri nell’arena degli investimenti crittografici. Gli analisti prevedono che, nonostante la recessione, Dogecoin nel complesso ha una prospettiva positiva nel 2022.

Da quando il prezzo di DOGE ha iniziato a precipitare, diversi investitori stanno considerando di vendere Dogecoin quest’anno. Ma Dogecoin sta lentamente guadagnando valore dalla sua più ampia accettazione come mezzo di scambio. Inoltre, la moneta beneficia ancora di un incredibile sostegno da parte delle comunità dei social media.

Tuttavia, la richiesta di mancia su Twitter in cantiere e le basse commissioni di Dogecoin adatte alla mancia online hanno dato alla cripto casi d’uso del mondo reale. Questi casi d’uso sono molto significativi per il successo a lungo termine di Doegcoin, poiché alti livelli di prezzo non possono essere sostenuti semplicemente dalla speculazione e dall’acquisto al dettaglio.

Dogecoin è, finora, uno dei migliori monete meme nel mercato delle criptovalute. Con alti incredibili e bassi drammatici, DOGE ha avuto un passato volatile. La sua storia dei prezzi ha così fatto capire che DOGE alla fine sarà un investimento più redditizio per le partecipazioni a breve termine.