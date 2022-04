Coinbase vs CoinDCX – Confronto

Mentre l’India sta emergendo come uno dei più grandi paesi al mondo per immergersi nella crittografia, molti grandi scambi, tra cui Coinbase, sono desiderosi di offrire i loro servizi agli indiani. Pertanto, in questo articolo, confronteremo Coinbase, che sta ancora installando il suo ufficio in India e CoinDCX che è uno scambio crittografico a livello unicorno.

Ecco un breve confronto tra Coinbase e CoinDCX:

Caratteristiche Coinbase CoinDCX · Fondata in 2015 2018 Fondata da Brian Armstrong e Fred Ehrsam Sumit Gupta Applicazione mobile Disponibile per utenti iOS e Android Disponibile per utenti iOS e Android Tasse 3.99% Da 0,040% a 0,100% Assistenza clienti Disponibile Disponibile Sicurezza Protetto dall’autenticazione a due fattori Protetto da BitGo Programma di riferimento ₹750.53 sotto forma di Bitcoin Un bonus di Ethereum del valore di Rs. 100

Sommario (TL;DR)

Coinbase è stata fondata nel 2012 da Brian Armstrong e Fred Ehrsam, mentre Sumit Gupta ha avviato CoinDCX nel 2018.

Sia Coinbase che CoinDCX sono crittografati per quanto riguarda le funzionalità di sicurezza della piattaforma.

Coinbase e CoinDCX offrono un problema di riferimento e affiliazione con cui i proprietari di individui o siti Web possono avere la loro parte dei guadagni semplicemente indirizzando l’applicazione ad altri.

Con 24 per sette assistenza clienti e funzionalità di chat in tempo reale, Coinbase e CoinDCX hanno meccanismi di risoluzione delle query e flessibili.

Puoi anche scaricare le applicazioni basate su dispositivi mobili di entrambe queste piattaforme e utilizzarle in movimento con il suo facile accesso a tutte le funzionalità e criptovalute incluse.

Cos’è Coinbase?

Coinbase è un servizio di cambio valuta digitale e portafoglio online. Brian Armstrong e Fred Ehrsam hanno fondato Coinbase nel 2012; la sua sede si trova in California.

Coinbase è una delle piattaforme più popolari e complete per il trading di criptovalute ed è adatta ai principianti. Coinbase consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute e inviare e ricevere valuta digitale.

Fornisce inoltre una piattaforma semplice e sicura per gli utenti per acquistare o vendere criptovaluta con fondi dal proprio conto bancario. Il sito Web offre anche un portafoglio crittografico che consente agli utenti di archiviare monete come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Litecoin (LTC) e molte altre criptovalute in modo sicuro. Inoltre, gli utenti possono acquistare criptovaluta sul sito Web di Coinbase con una carta di credito, una carta di debito e portafogli digitali.

Cos’è CoinDCX?

CoinDCX è la nuova generazione di piattaforme di scambio di criptovaluta; è uno degli scambi di criptovaluta in più rapida crescita in India. Sumit Gupta ha fondato CoinDCX nel 2018 con sede a Mumbai, in India. CoinDCX è progettato per fornire un accesso affidabile, veloce e semplice al crescente mercato delle criptovalute.

Lo scambio CoinDCX utilizza un protocollo di sicurezza a tre livelli che prevede la verifica dell’e-mail, la verifica in 2 passaggi di Google e, infine, un controllo dell’indirizzo IP. CoinDCX supporta depositi istantanei tramite bonifico bancario tramite NEFT / IMPS / RTGS, portafoglio Mobikwik e prelievi tramite IMPS / NEFT.

Coinbase vs CoinDCX: caratteristiche

Coinbase Tratti somatici

Coinbase ha un’interfaccia intuitiva che è facile da usare per principianti ed esperti; Ha anche una varietà di funzionalità che fanno risaltare il servizio; alcune di queste caratteristiche sono:

Coinbase ha un buon supporto clienti via e-mail o chat dal vivo con professionisti disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nei fine settimana e nei giorni festivi, per risolvere tutti i problemi degli utenti.

La piattaforma addebita commissioni elevate rispetto ad altri scambi di criptovaluta.

Fornisce una piattaforma sicura per acquistare o vendere criptovaluta in modo rapido e semplice. Offre anche un’assicurazione di $ 250K coperta dalla polizza assicurativa FDIC per proteggere il tuo account da furti o perdite dovuti ad attività non autorizzate.

La piattaforma è supportata in più di 100 paesi con oltre 73 milioni di utenti verificati che mostrano ulteriormente la sua popolarità tra le persone.

CoinDCX · Tratti somatici

CoinDCX è uno degli scambi crittografici in più rapida crescita in India; fornisce molte funzionalità per rendere il trading semplice; alcune delle sue caratteristiche sono:

CoinDCX mira a proteggere i fondi dei suoi utenti fornendo loro un track record, un design innovativo e funzionalità di sicurezza; Fornisce inoltre un’autenticazione in due passaggi per la sicurezza dei dati degli utenti.

La piattaforma addebita basse commissioni di trading; CoinDCX ha una commissione di transazione leader del settore di appena lo 0,2% per operazione.

Inoltre, un’interfaccia user-friendly per la comunità blockchain per aiutare meglio l’utente è fornita dalla piattaforma. Consente inoltre agli utenti di comprendere e utilizzare le criptovalute in modo che gli utenti possano gestire i loro portafogli, scambiare su uno scambio o convertire rapidamente bitcoin in altre valute digitali.

Oltre il 95% dei fondi sono archiviati da CoinDCX in vicoli freddi multi-sig per mantenere i fondi degli utenti al sicuro.

CoinDCX è uno scambio sicuro e protetto come BitGo lo protegge; tutti i dati sono altamente crittografati, quindi tutti i fondi e i dati sono protetti.

Fornisce ai suoi utenti un framework proprietario che fornisce dati in tempo reale attraverso il sistema PIP.

Coinbase vs CoinDCX: Prodotti

Coinbase

Coinbase offre una suite di prodotti che semplificano l’acquisto, la vendita o l’archiviazione di criptovaluta. Questi prodotti includono diversi portafogli per diverse criptovalute e valute legali.

La suite Coinbase è composta da tre categorie principali:

Prodotti di consumo per l’acquisto / vendita di criptovalute.

Prodotti aziendali per pagamenti/servizi commerciali.

Infine, i servizi di Data Analytics in giro.

CoinDCX ·

Lo scambio di criptovaluta CoinDCX offre una vasta gamma di prodotti e servizi ai suoi clienti, che fornisce agli utenti i migliori prezzi, un’esecuzione rapida degli scambi, il trading / shorting a margine e le API da integrare con qualsiasi software o servizio web. I suoi prodotti sono Insta, Lend, Spot Trade, Margin Trade, Futures, Staking, OTC, ecc.

Coinbase vs CoinDCX: commissioni

Commissioni Coinbase

Osservando la struttura delle commissioni di Coinbase, sappiamo che Coinbase addebita commissioni più elevate rispetto a CoinDCX; tre commissioni si applicano a Coinbase. Questi includono una commissione di conversione, una commissione di rete e una commissione di cambio. Coinbase addebita una commissione Taker e una commissione Maker che varia dallo 0% allo 0,50%. Oltre alla commissione di trading, gli investitori con carte di credito e di debito devono pagare il 3,99% su Coinbase durante il deposito. Addebita anche una commissione di prelievo fissa a seconda di quale criptovaluta viene prelevata dal tuo account.

CoinDCX · Tasse

CoinDCX addebita due tipi di commissioni ai suoi utenti, che è la commissione del produttore che varia dallo 0,040% allo 0,100% su tutte le negoziazioni effettuate sullo scambio, mentre alcune altre aziende addebitano ai trader percentuali più elevate in base direttamente al loro volume di scambi o addirittura le addebitano per operazione. Imposta anche una commissione di trading dello 0,2% quando acquisti o vendi criptovalute sullo scambio.

Coinbase vs CoinDCX : Applicazione mobile

Coinbase App

L’applicazione mobile Coinbase fornisce agli utenti di criptovaluta un modo sicuro e semplice per acquistare, vendere e gestire le loro risorse digitali. L’app Coinbase è stata scaricata circa 15 milioni di volte dal Google Play Store. Ha oltre 4 recensioni a 5 stelle. Puoi scaricare l’app da dispositivi Android e iOS e ti consente di collegare istantaneamente il tuo conto bancario e acquistare, vendere, inviare e ricevere bitcoin.

L’app fornisce anche tutte le informazioni relative alle valute digitali scambiate sulla piattaforma di scambio Coinbase. I prezzi vengono aggiornati in tempo reale in modo che gli utenti possano ottenere il loro attuale saldo del portafoglio; l’app mobile è ben progettata con un semplice processo di registrazione che ti consente di acquistare criptovaluta in pochi minuti. L’app Coinbase è un modo semplice e veloce per acquistare e vendere valuta digitale.

App CoinDCX

L’applicazione mobile CoinDCX è disponibile su entrambi i negozi Android e iOS; l’app è stata creata per offrire agli utenti un’esperienza vantaggiosa durante il trading sulla piattaforma CoinDCX. Consente inoltre agli utenti di tracciare il proprio portafoglio in tempo reale, monitorare i propri ordini e la cronologia degli scambi, depositare e prelevare fondi dalla piattaforma.

Supporta anche l’esecuzione degli ordini attraverso una connettività senza soluzione di continuità allo scambio CoinDCX. CoinDCX è una piattaforma avanzata che consente agli utenti di eseguire transazioni istantanee di criptovaluta. Mira a rendere le criptovalute più accessibili all’utente medio.

Coinbase vs CoinDCX: assistenza clienti

Assistenza clienti Coinbase

Coinbase fornisce un eccellente servizio di assistenza clienti; Coinbase è tra gli scambi di criptovaluta più affidabili al mondo. L’azienda fornisce il miglior supporto clienti ai suoi commercianti. Hanno un’ottima sezione FAQ e offrono supporto via e-mail e chat. L’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è disponibile per aiutarti in qualsiasi momento, con ottimi tassi di soddisfazione tra i loro clienti.

Assistenza clienti CoinDCX

CoinDCX ha un team di supporto altamente reattivo che si prende cura di tutto il servizio clienti e delle domande. Il servizio clienti CoinDCX è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso diversi canali come e-mail, sistema di ticketing e-mail, chat dal vivo e telefono per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere. Il team del servizio clienti offre agli utenti le migliori soluzioni possibili per servirti. CoinDCX lavora con i clienti per sviluppare un’efficace strategia di servizio clienti e fornisce funzionalità all’avanguardia per aiutare gli utenti.

Coinbase vs CoinDCX: sicurezza

Coinbase è sicuro?

La sicurezza è sempre stata una preoccupazione per lo spazio delle criptovalute. Coinbase ha continuamente migliorato le sue pratiche di sicurezza introducendo funzionalità come i caveau multi-sig per garantire la sicurezza dei fondi dei suoi clienti.

Offre l’autenticazione a due fattori e chiavi protette da password che possono essere utilizzate per prelevare o inviare fondi da un portafoglio. Inoltre, il vault di Coinbase ti invia una notifica quando stai per spendere fondi dal tuo account, quindi non c’è sorpresa in seguito quando ti rendi conto di aver speso tutti i tuoi soldi.

CoinDCX è sicuro?

CoinDCX offre ai trader un ambiente di trading sicuro. Inoltre, è uno scambio di criptovaluta sicuro e privato basato su blockchain che è costruito tenendo presente la sicurezza e offre alcuni dei più alti livelli di trasparenza nel settore poiché BitGo lo protegge.

Inoltre, l’applicazione garantisce che tutti i dati degli utenti siano al sicuro utilizzando i migliori standard di crittografia, controllando bug e vulnerabilità e assumendo esperti per assicurarsi che la sicurezza sia una priorità assoluta. Richiede anche un’autenticazione a 2 fattori quando accedi e invia anche un’e-mail quando effettui un prelievo in modo che i fondi degli utenti siano sempre sicuri.

Pro e contro: Coinbase vs CoinDCX

Coinbase

Pro Contro Supporta la maggior parte delle criptovalute nel mondo. Commissioni elevate per le transazioni vengono addebitate su Coinbase. L’utente e lo sharer di Coinbase possono guadagnare premi di riferimento più elevati. L’assistenza clienti non è del tutto buona. Piattaforma altamente sicura. La piattaforma inizia a ritardare in caso di traffico elevato.

CoinDCX ·

Pro Contro Protetto da BitGo. Non è disponibile alcun premio di riferimento in denaro. Invece, ricevi ETH del valore di Rs. 100 Supportato nella maggior parte dei paesi in tutto il mondo L’applicazione supporta un numero inferiore di criptovalute.

Coinbase vs CoinDCX: Conclusione

Con un po ‘di tempo per chiedersi sia Coinbase che CoinDCX, devi aver raccolto tutte le informazioni su entrambe queste due piattaforme. Sia Coinbase che CoinDCX sono piattaforme ben gestite e regolamentate con l’interfaccia superiore, le commissioni e la sicurezza per coprire i loro utenti da tutto il mondo. Inoltre, l’applicazione basata su dispositivi mobili di entrambe queste piattaforme facilita ulteriormente il processo di trading, acquisto e vendita, rendendole la prima scelta di qualsiasi utente.

Domande frequenti

Quanto è sicuro CoinDCX come piattaforma?

CoinDCX è altamente protetto, con BitGo che esegue il backup della sua sicurezza. È anche crittografato, il che parla ulteriormente per la protezione della piattaforma.

Come prelevare da Coinbase?

Per il prelievo di fondi, accedi al tuo account Coinbase e fai clic sul pulsante Preleva nei Saldi. Apparirà una finestra per riempire la quantità di denaro che desideri prelevare.

Come eliminare un account Coinbase?

Per eliminare il tuo account, accedi al tuo account Coinbase e vai al tuo profilo e scorri verso il basso. Vedrai un’opzione di chiusura dell’account.