Per rispondere “Dogecoin è un buon investimento?”, dobbiamo considerare vari fattori, come i suoi concorrenti, le sue caratteristiche uniche e le sue prestazioni passate. Discutiamone, una per una:

Dogecoin è un buon investimento? Analisi della concorrenza

Un notevole concorrente di Doge è Shiba Inu.

Facciamo un’analisi approfondita di DOGE con il suo concorrente. Dogecoin è una blockchain open source che è stata lanciata come un semplice scherzo. I creatori della moneta hanno detto che la moneta è pensata per essere divertente e nient’altro. Ha presto attirato l’attenzione dopo che grandi nomi come Elon Musk, Snoop Dogg, Lil Yachty, Kevin Jonas e Gene Simmons hanno iniziato a doppiare per Dogecoin. Shiba Inu è un altro token meme ed è uno dei principali concorrenti di Dogecoin.

L’obiettivo di Shiba Inu è quello di essere la controparte basata su Ethereum dell’algoritmo basato su Srypt di Dogecoin.

Dogecoin è un buon investimento? In che modo Dogecoin è diverso da Shiba Inu?

Dogecoin Shiba Inu Utilità Può essere utilizzato come metodo di pagamento per oltre 300 aziende, tra cui Tesla SHIB può essere utilizzato per fare acquisti su Amazon e pagare i costi di abbonamento a Netflix. Volume di trading su 24 ore +77% +25% Classifica Coinmarketcap #8 #15 Andamento nell’ultimo 1 anno -2,7x -4,7x Andamento negli ultimi 7 giorni +1,2x -1x

Dogecoin è un buon investimento? Confronto dei prezzi di Dogecoin con il suo concorrente

L’attuale prezzo di mercato di SHIB al momento della scrittura è di $ 0,000009 ed è aumentato di quasi il 2% in 24 ore. Il suo volume di scambi di 24 ore è di $ 171.374.056 ed è aumentato del 25%. Il suo prezzo tre mesi fa era di $ 0,000012, il che significa che il prezzo è diminuito di quasi 1,33 volte in tre mesi. D’altra parte, il prezzo di DOGE era $ 0,084 tre mesi fa e il suo prezzo attuale è $ 0,87 (che è aumentato del 7% in 24 ore).

Indica che c’è un aumento di 1,03 volte del prezzo di Dogecoin in 3 mesi. I dati indicano chiaramente che Dogecoin ha sovraperformato i suoi concorrenti negli ultimi mesi. Inoltre, DOGE è classificato molto più in alto rispetto al suo rivale nella classifica coinmarketcap, rendendolo una scelta migliore di Shiba Inu.

Ecco come si è comportato Dogecoin negli ultimi 9 anni

Negli ultimi 9 anni, 4 anni sono stati positivi e 5 anni sono stati negativi. Complessivamente, DOGE è aumentato di 308 volte negli ultimi 9 anni.

Tra il 2013 e il 2017, Doge è salito 19 volte

Tra il 2017 e il 2022, Doge è salito 17x

Tra il 2013 e il 2015, Doge ha perso il 64% del suo valore

Tra il 2017 e il 2019, Doge ha perso il 74% del suo valore

Dogecoin è un buon investimento? Quali sono le caratteristiche cruciali di Dogecoin?

I token Dogecoin possono essere facilmente utilizzati come modalità di pagamento su piattaforme compatibili.

DOGE è accettato da oltre 300 aziende e negozi online, come Tesla.

Il token può essere scambiato, venduto o acquistato su molti scambi crittografici in tutto il mondo.

Analizzando i movimenti dei prezzi e i concorrenti, possiamo tranquillamente dire che Dogecoin è un buon investimento se stai pianificando a medio termine.