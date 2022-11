Previsione del prezzo del Near Protocol Coin

in

Cos’è il Near Protocol Coin?

Layer-1 POS Blockchain

Più veloce ed economico della maggior parte delle altre Blockchain [100.000 TPS]

Tecnica di partizionamento orizzontale proprietaria che consente un ridimensionamento più rapido

Amichevole con i creatori

Carbon Neutral

Rainbow Bridge per collegarsi con Ethereum Blockchain

Aurora Layer-2 che consente di lanciare Ethereum Apps su NEAR

Dove acquistare Near Protocol Coin?

Prima di passare alla piattaforma che fornisce monete Near Protocol, discutiamo come acquistare, moneta Near Protocol:

Trovare uno scambio crittografico con monete Near ProtocolToken elencate Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Ci sono alcune piattaforme in cui è possibile acquistare Near Protocol Token.

Alcuni scambi famosi che offrono Near Protocol Token sono Binance, Crypto.com