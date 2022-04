Dogecoin: Quante monete ci sono in circolazione?

Quanto Dogecoin c’è là fuori?

Nonostante abbia iniziato come meme, Dogecoin (DOGE) è diventata una delle criptovalute più discusse del 2021.

Con l’approvazione di artisti del calibro di Snoop Dogg ed Elon Musk (l’auto-descritto “Dogefather”), Dogecoin è salito a un massimo di $ 0,72 all’inizio di maggio.

Si trovava ad un prezzo di $ 0,39 a partire dal 21 maggio alle 12:00 BST.

Se hai recentemente iniziato a seguire Dogecoin, potresti chiederti quante delle “criptovalute meme” sono attualmente in circolazione.

Quanti Dogecoin ci sono in circolazione?

A partire dal 27 gennaio, ci sono attualmente oltre 132,67 miliardi di Dogecoin in circolazione secondo Currency.com. La capitalizzazione di mercato totale ha superato i 54 miliardi di dollari.

Rispetto ad altre monete e token, nessun’altra criptovaluta ha più in circolazione di Dogecoin. Stellar (XLM) è attualmente il più vicino, con una fornitura di 105 miliardi.

In confronto, ci sono attualmente poco più di 18,99 milioni di Bitcoin (BTC) in circolazione.

Dogecoin ha un limite?

Dogecoin non ha un limite a quanti possono essere estratti o creati. Al contrario, Bitcoin ha un hard cap di 21 milioni, con la criptovaluta che si prevede raggiungerà questo entro il 2140.

Questa è stata una decisione specifica presa dal creatore di Dogecoin, Jackson Palmer. Ha deciso di non implementare un limite su Dogecoin una volta che ha raggiunto i 100 miliardi di monete, affermando nel 2014:

“Sulla base del feedback di tutti, abbiamo deciso di lasciare la base di codice Dogecoin come è stata originariamente rilasciata e non implementare una modifica”.

Tuttavia, Palmer ha anche detto:

“L’obiettivo per la valuta è quello di mantenere circa 100 miliardi di monete in circolazione – quindi dopo la creazione di 100 miliardi di Dogecoin, le ricompense continueranno a 10k ogni blocco. Ciò contribuirà a mantenere l’estrazione e stabilizzare il numero di monete in circolazione (considerando i portafogli persi e vari altri modi in cui le monete possono essere distrutte) a 100 miliardi.

Mentre non esiste un limite al numero totale di Dogecoin che possono essere effettuati, il limite di 10.000 Dogecoin per blocco significa che poiché il tempo di blocco di Dogecoin è di 1 minuto, circa fino a 5 miliardi di nuovi Dogecoin entreranno in circolazione ogni anno.