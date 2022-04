Le migliori monete meme da acquistare ad aprile 2022

Per aiutarti a iniziare a investire in monete meme, ecco alcune delle migliori monete meme per il 2022.

L’industria delle criptovalute sta diventando sempre più popolare di giorno in giorno man mano che le persone si rendono conto del suo grande potenziale.

Con gli investitori che registrano migliaia di percentuali di guadagni in breve tempo, questo mercato diventerà ancora più forte andando in futuro.

Detto questo, investire nel mercato delle criptovalute è ancora una scommessa e gli investitori hanno subito perdite significative sui loro investimenti in passato. Questo non deve spaventarti fuori dal mercato, però. Ci sono semplici passaggi che puoi seguire e mantenere il successo in cripto nonostante tutta la volatilità.

In questi giorni, i meme sono di gran moda, ed è facile capire perché.

La prima moneta meme è stata creata nel 2013 e molte altre sono sorte, il tutto dando agli investitori migliaia di percentuali di guadagni. Sfortunatamente, può essere difficile tenere traccia dei molti che arrivano ogni giorno. Questo non dovrebbe disturbarti, però, poiché abbiamo fatto un elenco delle migliori monete meme da acquistare nel 2022. Queste monete meme hanno buone probabilità di aumentare di valore nel 2022.

Le migliori monete meme da investire nel 2022

Scegliere le migliori monete meme da acquistare può essere un compito difficile. Detto questo, abbiamo selezionato le prime 6 monete meme da considerare.

Uno sguardo ravvicinato alle migliori monete meme da acquistare

Copriamo maggiori dettagli sull’elenco delle monete meme che dovresti assolutamente aggiungere al tuo portafoglio.

Le monete meme sono ovunque in questi giorni e può essere difficile tenere il passo con loro. Per un nuovo investitore, questo può rendere ancora più difficile la decisione di scegliere il migliore.

Attraverso un’analisi approfondita del mercato, siamo riusciti a stilare un elenco di alcune delle migliori monete meme da acquistare ora.

1. Dogecoin (DOGE) – La migliore moneta meme da acquistare

Dogecoin è il numero uno per le migliori monete meme da acquistare per il 2022 e a lungo termine. È anche uno dei più criptovalute sottovalutate sul mercato nel 2022.

Dogecoin · è stata fondata il 6 dicembre 2013, rendendola la prima moneta meme sul mercato. Jack Palmer e i suoi colleghi hanno lanciato Dogecoin per satirizzare il modo in cui tutti i tipi di criptovalute stavano arrivando cercando di cavalcare l’onda Bitcoin. Il suo simbolo del cane era dovuto all’amore del fondatore per i cani e al fatto che molte persone hanno un debole per i cani, rendendolo facile per il marketing.

Oggi, Dogecoin è conosciuto come il re della moneta meme dopo che Elon Musk ha iniziato a pubblicizzarlo. Mentre Dogecoin non si è mosso molto per anni, è esploso di valore nel 2021.

DOGE è diventata una delle criptovalute più performanti, con guadagni del 12.000%. Dogecoin è attualmente scambiato a $ 0,143 e gli analisti si aspettano che venga scambiato a $ 0,853 nei prossimi 5 anni. Ecco perché ora è una buona idea investire in esso poiché DOGE rimarrà la migliore moneta meme. Se ti stai chiedendo come acquistare DOGE in questo momento, puoi acquistare Dogecoin su eToro senza commissioni.

Quindi, se vuoi acquistare criptovalute e stai cercando la moneta meme più promettente, Dogecoin è la prima opzione da considerare.

2. Shiba Inu (SHIB) – Il miglior token meme da acquistare per l’ecosistema Ethereum

Dopo che Dogecoin ha iniziato a fare notizia nel 2020, gli sviluppatori innovativi hanno creato monete meme che potrebbero capitalizzare sulla sua onda. Mentre molti si sono formati all’epoca, Shiba Inu è uno di quelli che ha preso d’assalto il mercato.

Shiba Inu è stata costituita nell’agosto 2020 e a novembre 2021 è stata una delle altcoin più performanti, registrando guadagni di oltre il 48.000.000%. Nonostante questi tipi di guadagni mai visti, gli analisti sono ancora ottimisti sul fatto che se si desidera investire in una moneta meme, Shiba Inu rimane uno dei migliori.

Questo ha molto a che fare con il lavoro che è andato in Shiba Inu, compresi i passaggi per costruire un progetto Metaverse. Shiba Inu meme crypto è attualmente scambiato a $ 0,00002720 e gli analisti ritengono che potrebbe essere scambiato a $ 0,000163 nei prossimi 5 anni.

3. Doge Dash (DOGEDASH) – La migliore moneta crittografica meme in cui investire per giocare per guadagnare

Doge Dash è un’altra parte dell’elenco delle migliori monete meme che dovresti monitorare da vicino. Il gioco play-to-earn sta crescendo in popolarità e le criptovalute che si concentrano su questo spazio hanno funzionato bene ultimamente.

Doge Dash è una moneta meme focalizzata su questo mercato e ha visto un aumento significativo dell’adozione negli ultimi mesi. I suoi giochi P2E sono facili e divertenti da giocare e, mentre continuano ad affascinare i giocatori, il valore di Doge Dash è aumentato.

Man mano che l’adozione cresce, gli analisti ritengono che anche il valore di Doge Dash aumenterà. Attualmente, il token meme DOGEDASH è scambiato a $ 0,0001996 e gli analisti si aspettano che venga scambiato a $ 0,005 entro il 2030.

4. Dogelon Mars (ELON) – La migliore moneta crittografica Meme da guardare nel 2022

Dogelon Mars è una popolare moneta meme del settore. Dal 2020, Elon Musk è diventato una figura influente nelle criptovalute, in particolare nelle monete meme. Un token meme strettamente collegato a Musk è Dogelon Mars. Questa moneta meme è stata progettata per tracciare i tweet di Elon Musk e, finora, è stata un successo.

Ogni volta che Musk fa commenti positivi sulle criptovalute, Dogelon Mars è sempre uno dei primi a pompare. Dato che Elon Musk è sempre più pro-crypto, non c’è dubbio che continuerà a dire cose positive che potrebbero pompare il prezzo dei token ELON. Anche gli analisti sono piuttosto rialzisti su ELON.

Il token meme Dogelon Mars è attualmente scambiato a $ 0,000001078 e gli analisti si aspettano che raggiunga $ 0,000007035 nei prossimi 5 anni.

5. Loser Coin (LOWB) – Le migliori monete meme da acquistare per lo staking

The Loser Coin è un progetto unico di moneta meme. Loser Coin ha probabilmente una delle storie più stimolanti nelle criptovalute meme. La persona dietro Loser Coin lavorava 60 ore alla settimana e, come molti percettori di reddito basso, riusciva a malapena a mettere un tetto sopra la testa della sua famiglia.

Guidato dai sogni che derivano dalle criptovalute, ha messo insieme tutte le sue risorse e ha creato Loser Coin (un riflesso della sua vita). La moneta è stata un successo e continua ad attrarre persone con un background simile al fondatore e ad altri investitori che cercano di fare fortuna con le monete meme.

Al momento, Loser Coin è scambiato a $ 0,00004576 e alcuni esperti ritengono che potrebbe essere scambiato a $ 0,002 entro il 2030.

6. Baby Floki (BABYFLOKI) – Miglior token meme per grandi ricompense nel 2022

Baby Floki è una delle monete meme che ha catturato e cavalcato con successo l’influenza di Elon Musk sul mercato delle criptovalute. Baby Floki prende il nome dal cucciolo di Elon Musk, Floki.

Grazie a questa associazione, Baby Floki tende a pompare ogni volta che Elon Musk twitta sul suo cucciolo. Baby Floki è anche deflazionistico, il che significa che più persone lo usano, maggiori sono le sue possibilità di guadagnare valore.

Al momento, il token meme Baby Floki è scambiato a $ 0,000000000506. Gli analisti sono piuttosto rialzisti su Baby Floki e si aspettano che venga scambiato a $ 0,0000004 entro il 2030.

Per tali potenziali guadagni, BABYFLOKI è una moneta meme che vale la pena tenere d’occhio nel 2022 e oltre.

Mentre tutte le monete meme di cui sopra hanno un sacco di potenziale di crescita, non dimenticare che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e comporta un alto grado di rischio.

Le monete meme sono un buon investimento?

Quando si tratta di monete meme, è importante ricordare che le criptovalute meme sono investimenti più rischiosi rispetto alle criptovalute stabili.

Gli esperti ritengono che le monete meme Dogecoin e Shiba Inu abbiano buone prospettive nel 2022. Mentre gli analisti si aspettano che alcuni token funzionino bene, è necessario essere consapevoli del fatto che nel mercato delle criptovalute, le cose possono girare in un istante.

Non è raro svegliarsi e trovare criptovalute in calo del 40% o più. Tutto ciò che serve sono alcune notizie negative e il mercato si riempie. Tuttavia, questa imprevedibilità del mercato delle criptovalute rende le monete meme ad alto potenziale buoni acquisti. Poiché tendono a pompare forte e veloce, è possibile creare e bloccare un buon ritorno sull’investimento prima che il mercato inizi ad andare contro di te.

Come trovare le migliori monete meme

Quindi, se stai cercando di acquistare le migliori monete meme per il 2022, puoi iniziare controllando una di queste piattaforme di trading. Tra tutte le opzioni in questo settore, ti consigliamo alcuni marchi e il loro successo la dice lunga su quanto siano affidabili.

eToro – è una delle migliori piattaforme di trading di criptovaluta per principianti e trader professionisti.

– è una delle migliori piattaforme di trading di criptovaluta per principianti e trader professionisti. Coinbase – Uno scambio crittografico altrettanto buono con un’interfaccia per principianti.

Uno scambio crittografico altrettanto buono con un’interfaccia per principianti. Binance – Una buona opzione per i trader principianti che cercano varietà nelle monete meme.

Se sei un trader di criptovaluta principiante e non sei sicuro di dove acquistare monete meme, eToro è uno dei migliori scambi da utilizzare. Ha una varietà di monete e token che puoi scambiare, è anche una delle piattaforme più sicure per il trading di criptovalute. Questo perché è regolato dalle autorità di regolamentazione finanziaria in giurisdizioni chiave come il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Australia.

eToro ti dà anche accesso a molte risorse che puoi utilizzare per imparare come diventare un trader migliore e massimizzare i tuoi profitti. Con eToro, puoi diventare un pro-trader in tempi record.

Detto questo, tieni sempre in mente che le criptovalute sono volatili e il tuo capitale è a rischio.

Quali sono le migliori monete meme da acquistare ora?

Una qualsiasi delle monete meme di cui abbiamo discusso sopra può fare un buon ritorno se sei abbastanza paziente. Tuttavia, considera le criptovalute con fondamentali forti se desideri un rendimento elevato con un rischio più gestibile. Queste non sono necessariamente monete meme o oldies; piuttosto, sono criptovalute più recenti che offrono buoni valori per i loro prezzi e hanno abbastanza sviluppo in corso. Troviamo Terra (LUNA) particolarmente interessante come cripto ad alto potenziale per un investitore che insegue un mix di sicurezza e crescita.

LUNA si distingue perché, in pochi anni, è diventata una delle blockchain di piattaforma più importanti oggi sul mercato. Al giorno d’oggi, LUNA rivaleggia facilmente con Ethereum in Total Value Locked e il valore in dollari delle criptovalute bloccate nell’ecosistema Terra sta crescendo in modo esponenziale. Terra’s stablecoin anche l’ecosistema sta crescendo abbastanza velocemente. Ad esempio, UST è ora una delle stablecoin più forti sul mercato. Poiché la crescita di queste stablecoin è direttamente correlata al valore di LUNA, le probabilità sono a suo favore.

Dove acquistare le migliori monete Meme

Se stai cercando di acquistare monete meme, ti consigliamo di utilizzare uno scambio crittografico regolamentato. Di tutte le piattaforme disponibili, eToro è il posto migliore per acquistare risorse crittografiche.

Il processo di registrazione è semplice e il sistema eToro è noto per la sua affidabilità. Inoltre, eToro è regolamentato, quindi non puoi perdere il tuo capitale.

Se vuoi trovare alcune delle migliori monete crittografiche meme per il 2022, eToro è il posto giusto. Per utilizzare la piattaforma, di seguito abbiamo selezionato i passaggi da seguire.:

Passo 1: Visita la homepage di eToro e fai clic su Iscriviti. Ti verrà chiesto solo il tuo nome e la tua e-mail.

Passo 2: Finanzia il tuo account. eToro ha più opzioni per i conti di finanziamento e puoi investire a partire da $ 10.

Passo 3: Cerca la moneta meme che desideri acquistare utilizzando la barra di ricerca crittografica di eToro.

Passo 4: Fai clic sulla moneta che ti piace e usa l’opzione commerciale per acquistare.

È un processo così semplice e chiunque può farlo.

Conclusione

Le monete meme offrono molto per potenziali guadagni e potrebbero farti una fortuna abbastanza rapidamente, poiché abbiamo assistito all’esplosione delle monete meme Shiba e Dogecoin.

Ma varrebbe la pena considerare la crittografia con fondamentali forti come LUNA per un commercio a basso rischio. Se segui bene questa guida, dovresti essere in grado di avvicinarti al mercato delle criptovalute dal punto di vista delle informazioni.