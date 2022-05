Dogelon Mars Binance Listing: Dogelon Mars è su Binance?

in

Dogelon Mars ha registrato un improvviso aumento dei suoi prezzi, ma è disponibile su Binance?

Con così tante nuove inserzioni di Binance in uscita, i possessori di Dogelon Mars stanno ora chiedendo se Dogelon Mars è su Binance o se sta arrivando sulla piattaforma.

Dogelon Mars, una criptovaluta ispirata a Dogecoin e al capo di Tesla Elon Musk ha fatto notizia ad aprile quando ha registrato un improvviso aumento dei suoi prezzi, raggiungendo un prezzo di $ 0,0000012. Diverse fonti hanno suggerito che l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk potrebbe essere la ragione che ha innescato la criptovaluta per raggiungere questo prezzo.

L’improvviso aumento dei prezzi ha suscitato l’interesse di molti appassionati di criptovalute che hanno investito la loro partecipazione nel progetto.

Diamo un’occhiata a cos’è Dogelon Mars e se è disponibile su Binance per il trading?

Dogelon Mars è disponibile su Binance?

Per quanto gli utenti vorrebbero scambiare Dogelon Mars su Binance, la criptovaluta deve ancora essere elencata su Binance per scopi di trading.

Binance traccia Dogelon Mars sul suo sito. Tuttavia, nota specificamente in questa pagina: “Questa moneta non è elencata su Binance per il commercio e il servizio”.

Come per Floki Inu e Binance, la comunità ha lanciato una petizione per elencare la moneta.

Ora ha oltre 18.000 firme che chiedono un elenco binance, in poco meno di un anno.

Gli utenti possono attualmente scambiare Dogelon Mars su Kucoin, OKX, MEXC, DigiFinex e Crypto.com. Non è ancora disponibile su Coinbase o Binance.

Cos’è Dogelon Mars?

Lanciato insieme ad altri memecoin nel 2021, Dogelon Mars è sfacciatamente descritto come una “valuta interplanetaria utilizzata dai colonizzatori spaziali”.

Il nome Dogelon Mars è una fusione di due nomi, DOGE di Dogecoin e Elon Musk di Tesla Chief.

La criptovaluta ha fatto notizia la scorsa settimana quando ha registrato un improvviso aumento dei prezzi segnalando un rinnovato interesse degli utenti per il progetto nel mezzo dell’accordo di acquisizione Musk-Twitter.