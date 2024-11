Le previsioni attuali per Donald Trump

Secondo le ultime analisi del New York Times, Donald Trump ha un’impressionante probabilità del 90% di vincere le prossime elezioni presidenziali americane. Le proiezioni attuali indicano un risultato finale di 301 grandi elettori per Trump, contro i 237 di Kamala Harris. Questo scenario evidenzia un chiaro vantaggio per il candidato repubblicano, il quale si trova in una posizione favorevole per riconquistare la Casa Bianca.

Il ruolo cruciale della Pennsylvania

Un elemento chiave in questa corsa elettorale è rappresentato dalla Pennsylvania, dove Trump è previsto vincitore con i suoi 19 voti elettorali. La vittoria in questo stato è fondamentale, poiché Trump attualmente conta 267 voti e ha bisogno di 270 per ottenere la presidenza. La Pennsylvania, storicamente considerata uno stato in bilico, potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro politico degli Stati Uniti.

Il malcontento economico degli elettori

Un fattore determinante in queste elezioni è il crescente malcontento per l’economia. Secondo un exit poll condotto da ABC News, il 45% degli americani ha espresso preoccupazioni significative riguardo alla propria situazione economica, affermando che è peggiorata sotto l’attuale amministrazione democratica. Questo dato rappresenta una delle percentuali più alte di insoddisfazione economica mai registrate, superando il 42% del 2008, durante la crisi economica globale.

La percezione della democrazia in pericolo

In aggiunta, il 72% degli elettori ha dichiarato di non essere soddisfatto della direzione in cui il Paese sta andando, con una parte significativa di loro che si sente addirittura arrabbiata. Solo il 26% si è detto soddisfatto o entusiasta. Inoltre, il 73% degli intervistati ritiene che la democrazia americana sia attualmente minacciata, un sentimento che potrebbe influenzare le scelte elettorali e il comportamento degli elettori nelle prossime settimane.