in

Risultati finanziari di Zalando nel terzo trimestre

Zalando, il noto rivenditore tedesco di moda online, ha recentemente pubblicato i risultati preliminari per il terzo trimestre del 2024, evidenziando una crescita significativa nonostante le sfide del mercato. Il fatturato della piattaforma ha registrato un incremento del 4,3%, raggiungendo i 2,2 miliardi di euro. Questo risultato rappresenta il 90% del fatturato totale del gruppo, che si attesta a 2,39 miliardi di euro per il trimestre.

Strategie di crescita e focus sui brand di fascia alta

In un contesto di crescente concorrenza e di una generale diminuzione della spesa dei consumatori, Zalando ha deciso di concentrare i propri sforzi su brand di fascia alta e su categorie come sportswear e prodotti di bellezza. Questa strategia mira a stimolare la crescita, attirando un pubblico disposto a investire in prodotti di qualità. Inoltre, l’azienda ha potenziato il suo business di partner, offrendo loro supporto logistico e promuovendo una rete di vendita più ampia.

Crescita del business logistico

Un altro aspetto significativo dei risultati di Zalando è la crescita del suo business logistico, che ha visto un aumento dell’11% su base annua, raggiungendo i 239,7 milioni di euro. Questo segmento è cruciale per l’azienda, in quanto offre la piattaforma e la rete a altri rivenditori e marchi, contribuendo così a diversificare le fonti di reddito e a rafforzare la posizione di Zalando nel mercato.

Previsioni di crescita e profitto

Zalando ha confermato le sue previsioni di crescita e profitto per l’anno in corso, che erano state riviste al rialzo all’inizio di ottobre. Questo ottimismo è supportato dalla continua domanda dei consumatori e dalla capacità dell’azienda di adattarsi rapidamente alle dinamiche del mercato. Con l’approccio strategico attuale, Zalando si posiziona come un attore chiave nel panorama della moda online, pronto a fronteggiare le sfide future.