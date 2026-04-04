Doppio accredito INPS ad aprile 2026: pagamenti mensili e maxi arretrati

Il mese di aprile 2026 introduce una fase duplice nelle erogazioni dell’INPS: oltre al consueto accredito mensile, molti beneficiari vedranno arrivare anche somme arretrate relative a mensilità precedenti.

Questa combinazione di pagamenti può creare confusione, ma conoscendo le date e i meccanismi di elaborazione è possibile evitare sorprese e pianificare meglio le uscite familiari.

Le lavorazioni iniziate all’inizio di aprile riguardano in particolare le indennità di NASpI relative al mese di marzo, con comunicazioni di pagamento già visibili sul Fascicolo previdenziale. Accanto a questi accrediti ordinari, l’INPS provvede a saldare arretrati accumulati per errori, sospensioni o aggiornamenti delle pratiche, che in alcuni casi risalgono a diverse mensilità passate.

Calendario e tempistiche degli accrediti

Le date di accredito variano a seconda della prestazione e della modalità di pagamento scelta. Le pensioni sono state messe in pagamento a partire dal 1° aprile 2026, con la possibilità di ritiro in contanti agli uffici postali secondo il tradizionale calendario alfabetico (A-C: 1 aprile; D-K: 2 aprile; L-P: 3 aprile; Q-Z: 4 aprile mattina). Per le indennità a sostegno del reddito, come la NASpI e la DIS-COLL, la maggior parte degli accrediti arriva entro la metà del mese, ma la data precisa dipende dal momento di presentazione della domanda e dai tempi di lavorazione.

Quando arrivano gli arretrati

Una novità rilevante per aprile è la distribuzione degli arretrati: secondo le segnalazioni, molte disposizioni sono state programmate a partire dall’8 aprile 2026 e la data più frequente per gli accrediti risulta essere il 9 aprile 2026. Si tratta di somme riferite a rate non liquidate nei mesi precedenti, talvolta anche a mensilità risalenti al 2026, come nel caso di una rata di giugno 2026 recuperata ora. Il blocco dei bonifici fino al 7 aprile non sembra aver provocato slittamenti significativi nelle tempistiche complessive.

Perché nascono i ritardi e come vengono recuperati

I motivi che generano arretrati sono molteplici: ritardi nella lavorazione iniziale delle domande, necessità di verifiche documentali aggiuntive, correzioni anagrafiche o sospensioni temporanee dell’erogazione. Quando la posizione viene ricalcolata o sbloccata, l’INPS procede con il pagamento delle mensilità non corrisposte, che può avvenire in un’unica soluzione o attraverso più accrediti ravvicinati. È importante ricordare che il sistema privilegia la regolarizzazione delle posizioni complete e prive di omissioni.

Esempi pratici e impatto sui beneficiari

Per chi riceve sia il pagamento ordinario sia un maxi arretrato, il saldo in entrata può risultare straordinariamente consistente in un unico periodo. Chi ha trovato tra le disposizioni una rata di giugno 2026, ad esempio, vede sanata una omissione che può incidere sia sul bilancio familiare sia sulla pianificazione fiscale. In ogni caso, l’importo del mese corrente rimane separato dalle somme arretrate nella rendicontazione pubblicata sull’estratto conto pagamenti.

Verifiche, strumenti online e azioni consigliate

Per seguire con precisione lo stato dei pagamenti è fondamentale utilizzare i servizi digitali dell’INPS. Il controllo va effettuato tramite il servizio Stato di un pagamento nell’area MyINPS o consultando il Fascicolo previdenziale del cittadino, accessibili con SPID, CIE o CNS. Qui si trovano informazioni su importo, causale e data di accredito delle disposizioni pubblicate nei due mesi precedenti.

In caso di anomalie o accrediti mancanti è possibile rivolgersi al Contact Center INPS o recarsi presso una sede territoriale per chiedere chiarimenti. Per l’assegno unico invece è importante aver aggiornato l’ISEE entro i termini: il pagamento standard è previsto tra il 20 e il 21 aprile 2026, mentre gli aggiornamenti ISEE possono spostare la data verso fine mese e attivare l’erogazione degli eventuali arretrati legati agli adeguamenti normativi.