DOT Slot Auction: cos’è e come funziona

Binance · Earn ha appena lanciato l’evento DOT Slot Auction con la partecipazione di molti investitori cripto e ha avuto un impatto incredibile sul prezzo DOT. Cos’è DOT Slot Auction? A cosa serve l’evento DOT Slot Auction? Dopo aver letto l’articolo qui sotto, gli investitori comprenderanno il meccanismo di funzionamento dell’evento dell’asta e il know-how per partecipare alle votazioni e ricevere i massimi premi di questa asta.

Cos’è DOT Slot Auction?

DOT Slot Auction è un voto per i progetti di aste di slot Polkadot (DOT) su Binance. Attualmente, ci sono solo circa 100 posizioni Parachains. Pertanto, le attività che vogliono affittare spazio nell’ecosistema Polkadot (DOT) su Binance devono partecipare all’asta. I partecipanti utilizzano i token DOT per votare i progetti preferiti. Il progetto che riceverà il maggior numero di voti e scommesse su DOT vincerà l’asta.

Il progetto vincitore può noleggiare slot parachain su Binance per tre mesi per periodo, fino a 96 settimane. Il numero DOT del partecipante che ha scommesso è bloccato durante il periodo di noleggio. Se i progetti non vincono, i partecipanti all’asta riceveranno i loro token DOT puntati sul portafoglio Spot il 18 dicembre 2021.

Quali ricompense ricevono i partecipanti?

I partecipanti all’asta riceveranno una ricompensa di Binance Extra Bonus (circa 30 milioni di USDT) fornito dai progetti di parachain Polkadot durante un Warm-up di 7 giorni (Fase di avvio).

Tutti i premi saranno distribuiti in base ai loro diritti di voto durante questo periodo prima dell’inizio dell’asta. Il premio che il partecipante riceve è proporzionale alla quantità impostata di DOT nel DOT totale di quel progetto. I partecipanti ricevono ricompense aggiornate ogni ora. Tuttavia, questi premi possono essere cumulativi e non richiesti dal partecipante ogni ora.

Inoltre, Binance distribuirà il 100% dei premi dei progetti ai partecipanti votanti durante le fasi di asta e noleggio.

Le ricompense vengono distribuite ai partecipanti in base ai progressi della ricompensa.

Processo di asta dell’asta di slot DOT

Il processo di asta DOT Slot Auction comprende quattro passaggi:

Fase 1: Fase di riscaldamento

Il periodo di riscaldamento dura sette giorni su Binance. Tutti coloro che parteciperanno all’asta riceveranno una ricompensa totale di 30 milioni di USDT. La ricompensa sarà divisa equamente in base al numero di partecipanti DOT utilizzati per fare offerte.

Fase 2: Tempo dell’asta

Il tempo dell’asta è la fase principale di un’asta. Questo è il momento in cui i partecipanti votano e puntano DOT per i loro progetti Parachain preferiti. Il periodo dell’asta consiste in 5 round per selezionare il progetto vincitore. Il progetto che non vincerà il premio potrà partecipare alla prossima prova d’asta.

Fase 3: Distribuzione dei premi

Dopo la fine del periodo dell’asta, i progetti vincitori ricevono il diritto di utilizzare le slot Slot Polkadot (DOT) su Binance. Il periodo di progetto in cui queste posizioni vengono utilizzate è di tre mesi per semestre, fino a un massimo di 96 settimane.

Se il progetto vince, la persona che ha votato ottiene il 100% della ricompensa del progetto e il DOT utilizzato per il voto viene bloccato fino alla fine del periodo di leasing Parachain.

Passaggio 4: l’asta termina

Al termine dell’asta, il periodo del progetto Parachain affittato è terminato, il DOT dei partecipanti al voto viene sbloccato e trasferito a BDOT per 45 giorni.

Come partecipare all’asta dot Slot?

Passo 1: Accedi all’account Binance.

Se non hai un account Binance, registrati al link sottostante:

Passaggio 2: preparare DOT per il voto

Per partecipare all’asta, i partecipanti devono avere a disposizione un minimo di 0,1 DOT. Se DOT non è disponibile nel portafoglio, i partecipanti devono acquistare DOT con contanti o convertire altre monete in DOT.

Acquista DOT con contanti su Binance qui.

Converti altre monete in DOT su Binance qui.

Passaggio 3: accedi alla funzione di asta

Fai clic sulla scheda Finanza, seleziona Binance Earn.

Scorri verso il basso, fai clic su Vai all’asta di slot DOT.

Passaggio 4: vota il tuo progetto preferito

Nella pagina dell’asta, leggi le informazioni dei progetti che partecipano all’asta, fai clic su Vota per un progetto preferito. Viene visualizzata la finestra Di voto, inserisci le informazioni richieste e fai clic su Conferma:

Inserisci il numero di DOT che desideri depositare.

Seleziona la casella [Ho letto e accettato il Contratto di servizio di picchettamento di Binance].

Dopo la conferma, la votazione per il progetto è ufficialmente completata, i partecipanti sono formalmente autorizzati a partecipare al processo di asta e ricevere i premi dai progetti votati.

Conclusione

Sopra ci sono informazioni su come partecipare alle votazioni per ricevere ricompense dall’evento DOT Slot Auction. Binance è una piattaforma multifunzionale e ci sono molti modi per fare soldi e investire in Crypto.