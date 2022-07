MetaTrader 4 (MT4): come scaricarlo su ogni device

in

Di tutte le piattaforme di trading disponibili per i trader, MetaTrader 4 è di gran lunga la più popolare. In effetti, la maggior parte dei broker nel mondo offre questa piattaforma sui loro siti in modo che gli investitori possano fare trading comodamente e rapidamente.

Per iniziare a fare trading su una piattaforma MT4, devi prima scaricarlo e installarlo sul tuo computer. In questo articolo, ti mostreremo il modo più semplice per scaricare MetaTrader 4 (MT4) su PC e telefoni cellulari.

1. Come scaricare MT4 per PC

Di tutte le piattaforme di trading disponibili per i trader, MetaTrader 4 (MT4) è di gran lunga la più popolare, specialmente tra quella che fa trading di forex o CFD (contratti per differenza).

Infatti, oltre il 95% dei broker forex offre questa piattaforma sui propri siti.

Per ogni sistema operativo Windows, Mac OS o Linux, il modo di installare MT4 ha una leggera differenza. Tuttavia, in generale, ci sono due modi per scaricare MT4 sul tuo personal computer:

Vai alla homepage ufficiale di MetaTrader 4 per scaricare.

Scarica MT4 dal Broker con cui hai registrato un conto di trading. Ogni broker fornisce ai clienti una versione separata di MT4 disponibile sul server, in modo che i trader possano scaricare MT4 direttamente dal broker per comodità nell’accesso e nel trading.

Tuttavia, di solito, è più conveniente scaricare MT4 dal broker con cui si apre un account e meno problemi durante il successivo processo di accesso.

Pertanto, ti mostrerò come scaricare MT4 dal broker che hai registrato un account nella guida qui sotto. Prendo XM.com come esempio perché è uno dei tanti trader più antichi, più rispettabili e più utilizzati da molti.

Fase 1: Dalla homepage del broker, seleziona il menu della piattaforma di trading e seleziona il sistema operativo che stai utilizzando, quindi fai clic sul pulsante di download per scaricare l’installazione metatrader 4 appropriata per quel sistema operativo. Se si utilizza un computer Windows, scegliere MT4 per PC. Se utilizzi un Macbook, scegli MT4 per Mac.

Dalla homepage del broker, seleziona il menu della piattaforma di trading e seleziona il sistema operativo che stai utilizzando, quindi fai clic sul pulsante di download per scaricare l’installazione metatrader 4 appropriata per quel sistema operativo. Fase 2: Dopo il download, vedrai che c’è un file xm4setup.exe, fai doppio clic su di esso e seleziona Esegui .

Dopo il download, vedrai che c’è un file xm4setup.exe, fai doppio clic su di esso e seleziona . Passo 3: Fare clic su Avanti per continuare l’installazione. Al termine dell’installazione, fare clic su Fine per completare l’installazione.

Per utilizzare la piattaforma MT4, devi accedere con le informazioni sul conto del tuo broker che hai aperto. Si noti che si sceglie il server esatto fornito dal broker. Oppure puoi aprire subito un account demo MT4 per provare prima la piattaforma.

2. Come scaricare MT4 per telefoni cellulari

MetaTrader 4 è completamente compatibile con dispositivi iOS e Android. Puoi installarli facilmente con pochi passaggi rapidi e diretti come segue:

Scarica MetaTrader 4 per iOS (iPhone, iPad)

Apri l’Appstore sul tuo iPhone o iPad. Nella barra di ricerca, digita MetaTrader 4 (o MT4).

sul tuo iPhone o iPad. Nella barra di ricerca, digita MetaTrader 4 (o MT4). Fai clic su scarica MetaTrader 4 .

. Una volta fatto, fai clic su Apri o fai clic sull’app MT4 nella schermata principale per avviare l’applicazione.

Scarica MetaTrader 4 per Android:

Apri CH Play sul tuo dispositivo Android. Nella barra di ricerca, digita MetaTrader 4 (o MT4).

sul tuo dispositivo Android. Nella barra di ricerca, digita MetaTrader 4 (o MT4). Scarica le app toccando Installa in CH Play.

in CH Play. Al termine dell’installazione, l’applicazione MetaTrader 4 sarà sulla schermata iniziale.

Dopo aver installato MT4, puoi accedere al tuo account e iniziare a fare trading. L’installazione di MT4 dalla homepage di MetaTrader è particolarmente utile quando si dispone di più conti di trading presso diversi broker.