Dote Trasporti 2024 in Lombardia: Come Funziona il Bonus per l’Alta Velocità

La Dote Trasporti Lombardia 2024 è un contributo destinato ai residenti della regione che acquistano abbonamenti per treni Alta Velocità, in combinazione con treni regionali e suburbani.

Questa misura, attiva dal 1° ottobre 2024, offre un aiuto economico variabile tra i 10 e i 90 euro mensili, a seconda del tipo di abbonamento e della tratta scelta.

Cos’è la Dote Trasporti Lombardia 2024?

La Dote Trasporti Lombardia è un contributo regionale volto a coprire parte dei costi per gli abbonamenti ai treni Alta Velocità, in abbinamento con altri servizi di trasporto pubblico, come i treni regionali e suburbani. Questo bonus è valido per le tratte interne all’area di validità della tariffa ferroviaria regionale lombarda, tra cui Milano, Brescia, Desenzano del Garda e Peschiera del Garda.

La misura è stata istituita con la Delibera di Giunta n. 6436 del 3 aprile 2017 e successivamente rifinanziata per il 2024 e 2025 con la Delibera n. 2245 del 22 aprile 2024. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni nazionali, come il bonus benzina 2024.

A Chi Spetta la Dote Trasporti Lombardia?

La Dote Trasporti Lombardia è riservata ai cittadini residenti in Lombardia, compresi i minori di 18 anni, che acquistano abbonamenti per i treni Alta Velocità in combinazione con abbonamenti per i treni regionali, suburbani o altri mezzi di trasporto pubblico.

Abbonamenti Ammessi al Contributo

La Dote Trasporti Lombardia copre diversi tipi di abbonamenti, validi per tratte specifiche nell’ambito della tariffa ferroviaria regionale lombarda. Gli abbonamenti ammessi al contributo includono:

Unico Rail

Mensile Alta Velocità con estensione regionale

Integrato Full

Unico Rail + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

Mensile Alta Velocità + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

Mensile Alta Velocità con estensione regionale + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

A Quanto Ammonta il Contributo

Il contributo varia in base al tipo di abbonamento e alla tratta scelta:

Unico Rail o Mensile Alta Velocità con estensione regionale : 10 euro per le tratte Milano-Brescia, Brescia-Desenzano e Brescia-Peschiera; 20 euro per Milano-Desenzano; 30 euro per Milano-Peschiera.

: 10 euro per le tratte Milano-Brescia, Brescia-Desenzano e Brescia-Peschiera; 20 euro per Milano-Desenzano; 30 euro per Milano-Peschiera. Integrato Full : 40 euro per Milano-Brescia e Milano-Desenzano.

: 40 euro per Milano-Brescia e Milano-Desenzano. Unico Rail + IVOL o Mensile Alta Velocità + IVOL: 70 euro per le tratte Milano-Brescia, Brescia-Desenzano e Brescia-Peschiera; 80 euro per Milano-Desenzano; 90 euro per Milano-Peschiera.

Come Richiedere la Dote Trasporti Lombardia 2024

La domanda per la Dote Trasporti Lombardia può essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata. Per fare domanda, è necessario disporre di:

Gli originali degli abbonamenti e la tessera Io Viaggio o CRS con funzionalità trasporti.

Un indirizzo email per le comunicazioni.

Il codice IBAN per l’accredito del contributo.

CRS/TS-CNS (tessera sanitaria Carta regionale o nazionale dei Servizi) con PIN e lettore di smart card oppure CIE (carta d’identità elettronica) o credenziali SPID.

Tempistiche e Scadenze per la Domanda

Le domande per la Dote Trasporti Lombardia devono essere presentate in due finestre temporali:

Dal 1° al 20 ottobre 2024 per gli abbonamenti validi per i mesi da marzo ad agosto 2024.

per gli abbonamenti validi per i mesi da marzo ad agosto 2024. Dal 1° al 20 aprile 2025 per gli abbonamenti validi per i mesi da settembre 2024 a febbraio 2025.

Come Funziona l’Erogazione del Contributo

Il contributo viene erogato tramite una procedura a sportello. Dopo aver presentato la domanda online, la Regione Lombardia verifica la corrispondenza dei dati forniti entro 30 o 60 giorni, a seconda del tipo di abbonamento. In caso di esito positivo, il contributo viene accreditato sul conto corrente indicato dal richiedente entro 90 giorni dalla verifica.

La Dote Trasporti Lombardia 2024 rappresenta un’importante opportunità di risparmio per i cittadini lombardi che utilizzano i treni Alta Velocità in combinazione con altri mezzi di trasporto pubblico. Assicurati di presentare la domanda entro le scadenze previste per poter beneficiare di questo contributo.