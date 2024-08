Riforma ITS 2025: Nuovi Percorsi e ITS Academy – Tutto quello che Devi Sapere

Il 22 agosto 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova Riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che segna una svolta significativa nell’istruzione post-diploma in Italia.

Con l’introduzione del Sistema Terziario di Istruzione Tecnologica Superiore, questa legge ridefinisce l’organizzazione, l’offerta formativa e la denominazione degli ITS, ora noti come “ITS Academy”. Le novità entreranno in vigore dall’anno scolastico 2024-2025. In questa guida, esploriamo nel dettaglio le principali modifiche e novità introdotte dalla riforma.

Novità Principali della Riforma ITS 2024-2025

La riforma degli ITS introduce una serie di cambiamenti significativi, che trasformeranno profondamente l’offerta formativa e la struttura degli Istituti Tecnici Superiori in Italia. Ecco i punti principali:

1. Accesso agli ITS

I nuovi percorsi ITS saranno aperti a giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, con almeno 800 ore di specializzazione tecnica superiore.

2. ITS Academy: La Nuova Denominazione

Gli Istituti Tecnici Superiori verranno rinominati in “ITS Academy” e faranno parte integrante del Sistema Terziario di Istruzione Tecnologica Superiore. Questo cambiamento mira a rafforzare il legame tra gli istituti, i territori e i tessuti produttivi locali.

3. Introduzione di Percorsi Quadriennali

A partire dall’anno scolastico 2024-2025, saranno attivati percorsi formativi quadriennali, accorciando così di un anno il ciclo di studi rispetto al passato.

4. Obiettivi degli ITS Academy

Gli ITS Academy saranno chiamati a potenziare la formazione di tecnici superiori con competenze tecnologiche avanzate, supportando lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo nazionale, in linea con le direttive del PNRR.

5. Offerta Formativa Specializzata

L’offerta formativa degli ITS Academy sarà focalizzata su aree strategiche come sicurezza digitale, transizione ecologica e infrastrutture per la mobilità sostenibile, adattandosi alle esigenze specifiche dei territori.

6. Organizzazione delle Qualifiche

I percorsi formativi saranno suddivisi in due livelli, corrispondenti al 5° e 6° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), con durate biennali e triennali rispettivamente.

7. Accesso al Mondo del Lavoro

Gli studenti che completeranno i percorsi ITS otterranno diplomi di specializzazione validi su tutto il territorio nazionale, utili per l’accesso ai concorsi pubblici e per l’insegnamento tecnico-pratico.

8. Incremento delle Ore di Tirocinio

Il 60% del monte ore formativo sarà svolto da docenti provenienti dal mondo del lavoro, mentre almeno il 35% delle ore complessive sarà dedicato a tirocini e stage aziendali, anche all’estero.

9. Requisiti per Avviare un ITS Academy

L’apertura di un ITS Academy richiederà la partecipazione di scuole secondarie, strutture formative accreditate, imprese e istituzioni di istruzione superiore.

10. Soggetti Fondatori degli ITS Academy

I soggetti fondatori dovranno dimostrare esperienza nell’innovazione e nella partecipazione a progetti formativi e di ricerca, contribuendo al fondo della fondazione.

11. Regole per l’Assunzione dei Docenti

Il 50% dei docenti dovrà provenire dal mondo del lavoro, con almeno tre anni di esperienza nei settori tecnologici correlati.

12. Incentivi per gli ITS

Previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli ITS Academy, con percentuali variabili a seconda del tasso di disoccupazione del territorio.

13. Fondo e Risorse Finanziarie

Un fondo dedicato presso il Ministero dell’Istruzione finanzierà gli ITS Academy, con una dotazione annua di circa 48 milioni di euro.

14. Reti di Coordinamento

Verranno istituite reti di coordinamento per favorire la condivisione di risorse tra gli ITS Academy e promuovere la collaborazione tra istituti di diverse regioni.

15. Comitato Nazionale ITS Academy

Il Comitato Nazionale ITS Academy avrà il compito di indirizzare le attività formative e di sviluppo degli ITS, proponendo aggiornamenti periodici sulle figure professionali richieste dal mercato del lavoro.

La riforma degli ITS rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dell’istruzione tecnica superiore in Italia. Con l’introduzione degli ITS Academy e l’ampliamento dei percorsi formativi, la riforma mira a formare tecnici altamente specializzati, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro e sostenendo la crescita economica del Paese. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 6 settembre 2024, pronte a plasmare il futuro della formazione professionale in Italia.