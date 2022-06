Serum è uno scambio decentralizzato completamente senza autorizzazione costruito sulla rete blockchain Ultraveloce Solana. È creato e supportato da un consorzio di pezzi grossi dell’industria crittografica guidato dalla Solana Foundation, dallo scambio FTX e da Alameda Research.

Lo scambio e i suoi token SRM hanno ricevuto molto interesse da parte degli investitori nel recente passato, in parte a causa del suo futuro promettente e della performance stellare dei prezzi passati.

Nei suoi primi 12 mesi di trading attivo, ad esempio, i prezzi dei token SRM sono aumentati di oltre l’800% per stabilire il loro attuale massimo storico di $ 13,72.

Anche tu potresti cercare di acquistare gettoni Serum ma probabilmente non sei sicuro di come iniziare. In questa guida, ti insegniamo dove acquistare il Serum. Guardiamo i migliori scambi per acquistare Serum, come acquistare SRM con carte di debito, carte di debito, PayPal e depositi bancari.

Esaminiamo anche tutto il resto che devi sapere sul trading del token DEX.

Sei nuovo nel trading di criptovalute o semplicemente nuovo nello scambio di criptovalute eToro e stai cercando di acquistare Serum? Continua a leggere per trovare di seguito una ripartizione più dettagliata del processo passo-passo su come acquistare criptovalute come Serum su eToro.

Dove acquistare Serum (SRM)?

Serum è un progetto di criptovaluta relativamente nuovo in quanto lanciato alla fine del 2020.

E negli ultimi mesi, ha attirato molto interesse da parte degli investitori speculativi, che lo hanno aiutato a elencare con alcune delle piattaforme di trading crittografico più popolari.

In questa sezione, esaminiamo i tre posti migliori per acquistare token Serum in questo momento.

eToro – Il miglior posto per acquistare il Serum nel 2022

eToro è in cima alla nostra lista di dove acquistare Serum in questo momento principalmente per la sua cordialità per principianti e facilità d’uso.

Questi sono evidenziati dal suo processo di apertura del conto trader rapido e diretto e dai minimi di deposito e commercio altamente convenienti. Per iniziare ad acquistare Serum su eToro, ad esempio, devi solo depositare un minimo di $ 10.

Il deposito è gratuito e eToro supporta un numero crescente di metodi di pagamento estremamente popolari. Questi includono carte di credito, carte di debito, PayPal, eWallet (Skrill e Neteller), bonifici bancari, ACH (per i residenti negli Stati Uniti) e SOFORT (per i residenti nel Regno Unito). Il deposito per tutte queste opzioni di pagamento è quasi istantaneo, ad eccezione dei bonifici bancari che richiedono da 3 a 8 giorni lavorativi.

eToro lo fa anche qui perché è uno degli scambi crittografici più affidabili, visto che è regolato praticamente da tutte le agenzie di regolamentazione finanziaria di alto livello in tutto il mondo.

Presentiamo anche eToro tra i posti migliori per acquistare Serum grazie al suo modello di prezzo trasparente. Quando acquisti Serum in borsa, ad esempio, pagherai solo una commissione di transazione equivalente all’1% dei volumi di trading. Non ci sono costi nascosti e puoi vedere il costo totale del tuo trade prima di premere il pulsante ACQUISTA.

Tra la miriade di altri fattori che dovrebbero farti prendere in considerazione l’aggiunta di eToro alla tua lista di migliori scambi per acquistare Serum nel 2022 includi il fatto che ha una liquidità adeguata. Questo è poi completato da una piattaforma di trading ricca di risorse con velocità di elaborazione delle transazioni ultra-veloci, che rendono eToro una delle piattaforme di trading più attraenti per i trader attivi, in particolare i day trader e gli scalper.

Ma ancora più importante, eToro integra i rivoluzionari strumenti di copy e social trading, attirando sia i principianti che gli esperti trader di token SRM. Entrambi imparano l’uno dall’altro quando condividono consigli di trading e trucchi di ricerca di mercato.

I principianti beneficiano quindi del tutoraggio e della capacità di guadagnare mentre imparano quando copiano le strategie commerciali di investitori popolari di grande successo. I trader esperti, d’altra parte, guadagnano passivamente condividendo i profitti realizzati dalle loro operazioni copiate.

Cryto.com – Il posto migliore per acquistare Serum per depositi elevati e limiti di prelievo

Crypto.com è uno scambio crittografico relativamente nuovo visto che è stato lanciato alla fine del 2019. Ma è anche una delle piattaforme di trading crittografico in più rapida crescita. Ad esempio, ha integrato milioni di investitori crittografici da tutto il mondo e si è costantemente classificato tra i primi 10 scambi crittografici più liquidi al mondo. Ma questi non sono gli unici motivi per cui abbiamo aggiunto Crypt.com alla nostra lista di dove acquistare Serum nel 2022.

L’abbiamo presentato qui a causa dei suoi alti limiti di deposito e prelievo. Su questo scambio, puoi depositare fino a $ 50.000 istantaneamente con carte di credito e carte di debito e fino a $ 10 milioni attraverso la banca.

L’innovatività di Crypto.com gli ha fatto guadagnare una posizione tra i migliori scambi da acquistare nel 2022. Ad esempio, lo scambio multipiattaforma è piuttosto veloce nell’elaborazione delle transazioni crittografiche, con una media di 0,3 millisecondi. Supporta anche una vasta gamma di criptovalute e un numero crescente di coppie di trading di criptovalute. E tutti questi lo rendono il posto migliore per acquistare gettoni di Serum per trader attivi come scalper.

Ma Crypto.com è più di un semplice scambio crittografico. I suoi sviluppatori hanno recentemente lanciato la blockchain Cronos con i suoi token CRO nativi. Hanno anche integrato due programmi DeFi allo scambio, ovvero i protocolli di Crypto.com Staking e Crypto.com lending.

Lo staking ti consente di salvare i tuoi token SRM per un periodo di tempo predeterminato e guadagnare interessi fino al 14,56% annuo. Il prestito, d’altra parte, ti consente di prendere in prestito fino al 50% dei tuoi token SRM puntati e rimborsarli in rate mensili flessibili.

Come tutti gli altri scambi crittografici popolari, Crypto.com ti fornirà anche un portafoglio digitale gratuito. Aggiungendo ai motivi per cui dovresti aggiungerlo alla tua crescente lista di motivi per cui Crypto.com merita un posto nella tua watchlist per i migliori scambi per acquistare Serum nel 2022.

Binance – Il posto migliore per acquistare Serum per le sue commissioni di transazione ultra-basse

Binance è il più grande e probabilmente il più popolare scambio di criptovalute al mondo. È anche la piattaforma di trading crittografico più accessibile visto che è disponibile in tutti i paesi e territori cripto-friendly. Ed è anche la piattaforma di trading crittografico più liquida, elaborando scambi crittografici per un valore di oltre $ 70 miliardi al giorno. Ma lo elenchiamo nella nostra guida su dove acquistare i token Serum a causa dei suoi costi di transazione crittografica ultra-bassi.

Quando acquisti Serum su Binance, pagherai solo una commissione fissa tra lo 0,1% e lo 0,04% degli importi di trading. E se scegli di pagare questa commissione di transazione con Binance Coins (BNB), ti qualifichi per uno sconto del 25% sulle commissioni, portando il costo di negoziazione tra lo 0,75% e lo 0,03%.

Questi sono ben lungi dall’essere l’unico motivo per cui consideriamo Binance il posto migliore per acquistare token Serum nel 2021. Altri includono il fatto che mantiene un processo di apertura del conto piuttosto semplice. Inoltre, gestisce anche una piattaforma di trading facile da usare e ricca di risorse. Questa piattaforma, in particolare il suo strumento di conversione di valuta che consente a chiunque di acquistare istantaneamente qualsiasi criptovaluta e la piattaforma di trading peer-to-peer lanciata di recente, rende Binance attraente per i trader alle prime armi.

I trader esperti come scalper e trader attivi sono attratti da Binance grazie alle sue velocità di elaborazione delle transazioni ultraveloci, al supporto per una vasta gamma di criptovalute e coppie di criptovalute e all’integrazione di un’ampia selezione di strumenti di trading, ricerche di mercato e gestione del rischio.

Anche tu potresti prendere in considerazione l’aggiunta di Binance alla tua lista dei migliori scambi per acquistare Serum nel 2022 a causa del suo impegno per la sicurezza e la protezione dei dati e delle risorse dei clienti. Per cominciare, Binance non condivide informazioni sensibili sui clienti con terze parti. In secondo luogo, quando apri un conto trader su questa piattaforma, Binance ti fornisce un portafoglio custodiale gratuito che memorizza il 95% delle tue chiavi private in un caveau offline.

Binance fornisce inoltre agli utenti che desiderano avere la custodia e il controllo assoluti sulle proprie chiavi un’app di portafoglio mobile altrettanto sicura: il Trust Wallet. Senza dimenticare che la piattaforma guidata da CZ ha messo da parte il più grande fondo privato di cripto-assicurazione, superiore a $ 1 miliardo, per rimborsare i suoi utenti della piattaforma in caso di violazione della sicurezza che porta alla perdita dei loro beni crittografici.

Cos’è Serum (SRM)?

Serum è un protocollo di scambio decentralizzato costruito sulla blockchain Solana. Il suo sviluppo è stato sponsorizzato dalla fondazione Solana, dallo scambio FTX e dalla ricerca Alameda. Cerca di portare tutti i vantaggi di uno scambio centralizzato: portafogli degli ordini limite completamente centrali, elaborazione rapida delle transazioni, motore di corrispondenza e costi di transazione ultra-bassi agli scambi decentralizzati. Questi hanno assicurato che Serum registri velocità di transazione inferiori al secondo e mantenga le commissioni di trading sul DEX intorno a $ 0,00001.

Il progetto Serum mira a risolvere gli elevati costi del gas, le lente velocità di elaborazione delle transazioni, la liquidità segmentata e le sfide di bassa efficienza del capitale che interessano i DEX basati su Ethereum. E raggiunge gran parte di questi sfruttando l’efficienza, l’innovatività e la dinamicità della rete blockchain Solana – uno dei più formidabili killer di Ethereum.

Il serum token (SRM) è il token di utilità e governance del progetto Serum. Viene utilizzato per partecipare all’ecosistema Del Serum, pagare commissioni sul DEX, ricevere sconti e premi e anche dare ai suoi titolari diritti di voto.

Il Serum (SRM) è un buon investimento?

Il Serum è ancora un work in progress che ha attirato un enorme interesse da parte degli investitori e della comunità cripto in generale. Gli indicatori fondamentali e tecnici indicano anche che i token SRM continueranno a salire e a registrare prestazioni di prezzo stellari nel prossimo futuro.

Come qualsiasi altra criptovaluta, tuttavia, dobbiamo riconoscere che Serum è un investimento rischioso. E per rispondere meglio alla domanda se SRM sia un buon investimento, esaminiamo sia le ragioni che i rischi dell’acquisto di Serum oggi.

Motivi per acquistare Serum (SRM)

Enorme potenziale per futuri guadagni di valore: due fattori chiave – problemi di privacy e scambi centralizzati inaffidabili – stanno spingendo gli investitori e i trader di criptovalute verso i DEX. E con l’inefficienza di Ethereum, l’afflusso di questi trader nell’ecosistema Serum dovrebbe rendere ulteriormente popolare il DEX e catapultare i prezzi dei token SRM a livelli senza precedenti.

due fattori chiave – problemi di privacy e scambi centralizzati inaffidabili – stanno spingendo gli investitori e i trader di criptovalute verso i DEX. E con l’inefficienza di Ethereum, l’afflusso di questi trader nell’ecosistema Serum dovrebbe rendere ulteriormente popolare il DEX e catapultare i prezzi dei token SRM a livelli senza precedenti. Azione stellare dei prezzi passati: Serum ha funzionato esemplarmente bene in passato, registrando un ROI netto positivo, facendo crescere la sua comunità di sostenitori e ingrassando i suoi pool di liquidità. Tutti questi dovrebbero avere un impatto positivo sui futuri prezzi dei token SRM.

Serum ha funzionato esemplarmente bene in passato, registrando un ROI netto positivo, facendo crescere la sua comunità di sostenitori e ingrassando i suoi pool di liquidità. Tutti questi dovrebbero avere un impatto positivo sui futuri prezzi dei token SRM. Solido team di sviluppo: il team di sviluppo di Serum ha il sostegno di alcuni dei più rinomati attori del settore crittografico, guidati dalla Solana Foundation, dallo scambio FTX di Sam Bankman e dai venture capitalist Alameda research.

il team di sviluppo di Serum ha il sostegno di alcuni dei più rinomati attori del settore crittografico, guidati dalla Solana Foundation, dallo scambio FTX di Sam Bankman e dai venture capitalist Alameda research. Roadmap promettente: Serum è ancora un work in progress con una ricca roadmap. Andando avanti, gli sviluppatori del progetto Serum dovrebbero lanciare una serie di programmi innovativi, che faranno molto per attirare gli utenti sulla piattaforma e catapultare i prezzi dei token SRM.

Serum è ancora un work in progress con una ricca roadmap. Andando avanti, gli sviluppatori del progetto Serum dovrebbero lanciare una serie di programmi innovativi, che faranno molto per attirare gli utenti sulla piattaforma e catapultare i prezzi dei token SRM. Appello degli investitori e della comunità crittografica: il team di sviluppo di Serum, la sua ricca roadmap e i successi passati hanno reso il DEX caro ai suoi investitori. Ha anche attratto una grande e vivace comunità di sostenitori le cui interazioni con SRM dovrebbero contribuire a far crescere la sua azione dei prezzi.

Rischi di acquisto di Serum (SRM)

È un investimento speculativo: come la maggior parte delle criptovalute, Serum è un investimento speculativo senza valore intrinseco. La sua azione dei prezzi è massicciamente volatile e opera in uno dei mercati più imprevedibili. Pertanto, dovresti acquistare SRM solo se riesci a sopportare tali volatilità.

come la maggior parte delle criptovalute, Serum è un investimento speculativo senza valore intrinseco. La sua azione dei prezzi è massicciamente volatile e opera in uno dei mercati più imprevedibili. Pertanto, dovresti acquistare SRM solo se riesci a sopportare tali volatilità. Grande fornitura di token: Serum ha una fornitura massima esplosiva di token di 10 miliardi di token SRM. Al momento della scrittura, il 90% di questi deve ancora essere rilasciato, il che solleva legittime preoccupazioni di una possibile diluizione del prezzo una volta che il resto dei token viene introdotto sul mercato.

Serum (SRM) Prezzo

I token sierici sono stati introdotti per la prima volta al pubblico tramite un ICO all’inizio di agosto 2020 ad un prezzo per token di $ 0,11. I dati di CoinMarketCap indicano quindi che hanno iniziato a vendere nei mercati aperti pochi giorni dopo, ad un prezzo di lancio di $ 1,7 – oltre il 1500% al di sopra del loro prezzo ICO. Questo prezzo è presto salito a $ 2 prima di salire ulteriormente per raggiungere il suo primo picco di $ 3,6 nella prima settimana di settembre 2020.

Tra ottobre e dicembre, tuttavia, i prezzi dei token Serum sono inciampati e sono scesi al di sotto di questo prezzo di lancio e alla fine hanno perso la parità con il dollaro per scambiare circa $ 0,8. Ma con il rally dei mercati nel 2021, anche i prezzi dei token Serum sono aumentati. Sono saliti per la prima volta a $ 11 a maggio, sono scesi sotto $ 3 dopo il crollo del mercato, ma alla fine sono rimbalzati e hanno fissato il massimo storico dell’attuale token SRM di $ 13,72 a metà novembre.

Meno di un anno dopo, un mercato in contrazione e un presunto inverno crittografico hanno visto i token SRM perdere oltre il 90% di questo massimo storico.

Serum (SRM) Previsione dei prezzi

Nonostante la catastrofica perdita di valore, gli sviluppi nella rete Sierica non si sono fermati. La rete Serum non ha smesso di accogliere i sostenitori e i suoi sviluppatori sono ancora sulla buona strada per soddisfare la sua ricca roadmap.

Ma cosa riserva il futuro per il token Serum? Quanto varrà nei nuovi mesi o qualche anno?

Bene, la maggior parte degli analisti e degli investitori SRM è fiduciosa che il prezzo dei token centrati su DEX sosterrà il loro attuale trend rialzista.

Ad esempio, gli analisti tecnici di GovCapital sono fiduciosi che sRM rimbalzerà e salirà di oltre il 1000% per superare i $ 9 nei prossimi 12 mesi.

Nei prossimi 5 anni, questa piattaforma di analisi tecnica si aspetta che Serum si rialzi ulteriormente, superando il suo attuale massimo storico e raggiungendo $ 50. Questi sentimenti sono ripresi dagli analisti di un TechNewsLeader che si aspettano che sRM salga sopra i $ 40 prima della fine del decennio.

Modi di acquistare Serum (SRM)

Diverse piattaforme di trading crittografico hanno introdotto diversi modi di acquistare Serum mentre cercano di attirare diversi investitori crittografici provenienti da diversi background.

In questa sezione, esaminiamo i tre modi più comuni di acquistare Serum sui migliori scambi che abbiamo evidenziato sopra.

Acquista Serum con carta di credito o carta di debito

La maggior parte degli scambi crittografici di oggi, compresi i tre di cui abbiamo discusso sopra, ti consentirà di acquistare token Serum con carte di credito e carte di debito. Queste opzioni di pagamento sono molto popolari nel trading online perché elaborano i pagamenti quasi istantaneamente e hanno limiti di trasferimento di contanti relativamente elevati.

Acquista Serum con PayPal

È inoltre possibile acquistare Serum con PayPal. Si noti, tuttavia, che PayPal non elaborerà gli acquisti di token SRM sul proprio sito Web o app mobile. Pertanto, per acquistare token SRM con PayPal, è necessario registrare un account con uno scambio crittografico come eToro che supporta i depositi PayPal. Come le carte di credito e le carte di debito, l’acquisto di Serum con PayPal è preferito perché l’elaborazione delle transazioni è istantanea.

Acquista Serum con conto bancario

Puoi anche acquistare Serum con la banca – l’opzione di pagamento più accessibile al mondo. Due dei maggiori vantaggi dell’acquisto di token SRM con bonifici bancari sono il fatto che praticamente tutte le piattaforme di trading crittografico supportano i depositi bancari. In secondo luogo, la maggior parte delle piattaforme di trading ha limiti relativamente alti per i depositi bancari.

L’unico aspetto negativo dell’acquisto di Serum con depositi bancari è che la sua elaborazione dei pagamenti è piuttosto lenta. Su eToro, ad esempio, ci vogliono tra 3 e 8 giorni lavorativi prima che un deposito bancario si rifletta sul tuo account.

Miglior Serum (SRM) Portafoglio

C’è un numero crescente di Portafogli che supporterà i token Serum. In effetti, i tre principali scambi per acquistare Serum di cui abbiamo discusso sopra forniranno agli utenti della piattaforma portafogli digitali custodiali e non custodiali gratuiti.

Tuttavia, non consigliamo ai nostri lettori di lasciare le chiavi private per i loro token Serum in uno scambio o in un portafoglio online. Piuttosto, ti incoraggiamo a investire in portafogli hardware affidabili e ultra-sicuri che memorizzano queste chiavi offline, lontano da hacker e malware.

Come acquistare Serum (SRM) per principianti – Guida passo passo

Sei nuovo nel trading di criptovalute e vuoi iniziare a investire in token Serum o sei semplicemente nuovo nell’utilizzo della piattaforma di trading eToro?

Ecco una guida completa passo-passo all’acquisto di Serum sul popolare scambio crittografico.

Passaggio 1: registra un account trader crittografico con eToro

Inizia aprendo il sito Web ufficiale di eToro e facendo clic sul pulsante “Iscriviti ora” per iniziare il processo di registrazione. Completa il modulo di registrazione dell’utente che si apre digitando le tue informazioni personali di base come nome, indirizzo e-mail, paese di residenza, numero di telefono e livello di esperienza di trading.

Passaggio 2: verifica dell’identità

Verifica la tua identità caricando una copia del documento di identità rilasciato dal governo. Questo potrebbe essere il tuo passaporto, documento d’identità o anche una patente di guida.

Passaggio 3: deposita fondi

Accedi al tuo conto di trading eToro ora approvato e sulla dashboard utente, premi il pulsante “Deposita”. Apparirà una scheda di finanziamento che indica tutte le opzioni di pagamento disponibili in base al tuo paese di residenza.

Scegline uno e segui le istruzioni per completare il deposito, tenendo presente che il deposito minimo per i residenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito è di $ 10.

Passaggio 4: cerca il Serum

Mentre sei nella dashboard dell’utente, tocca il pulsante “Scopri” per rivelare tutte le classi di attività supportate sulla piattaforma. Scegli di scambiare “Crypto” e usa il pulsante di ricerca per cercare i token Serum. In alternativa, trova il token dalla lunga lista di criptovalute supportate dallo scambio.

Passaggio 5: acquista il Serum

Una volta trovato l’asset crittografico, tocca l’opzione “ACQUISTA” e verrà visualizzato un menu di trading. Usalo per personalizzare il trade indicando la quantità di token Serum da acquistare o il denaro che desideri acquistare nell’acquisto di token SRM. Per avviare l’acquisto, premere il pulsante “Apri trade”.

Come vendere Serum (SRM)

È semplice. Inizia accedendo a eToro o allo scambio crittografico in cui hai acquistato questi token Serum. Passa alla dashboard utente e apri un ordine di vendita.

Se desideri vendere i token SRM immediatamente e ai tassi prevalenti, apri un ordine di mercato. In alternativa, apri un ordine limite se desideri impostare un prezzo personalizzato per i tuoi token SRM.

Conclusione – Dove acquistare Serum (SRM)

Questo è tutto. C’è tutto ciò che devi sapere su dove acquistare i token Serum.

In questo post, abbiamo introdotto ciò che la maggior parte della comunità cripto considera i tre posti migliori per acquistare Serum. Abbiamo discusso di ciascuno e ti abbiamo detto perché anche tu dovresti prendere in considerazione la registrazione di un account trader con loro e l’acquisto di Serum sulle loro piattaforme di trading.

Abbiamo anche discusso il token del Serum in dettaglio. Abbiamo esaminato di cosa si tratta e come è nato, abbiamo analizzato la sua azione dei prezzi passata, esaminato la sua previsione dei prezzi e persino delineato alcuni dei motivi per cui dovresti considerare di investire nel token incentrato su DEX.

Domande frequenti su dove acquistare Serum (SRM)

Dove acquistare Il Serum?

La crescente popolarità di Serum e il crescente interesse degli investitori per la moneta hanno aiutato l’elenco dei token con un numero crescente di scambi crittografici. Ti consigliamo di acquistare Serum su eToro, Binance o Crypto.com.

Il Serum è un buon investimento?

Sì, Serum è un buon investimento perché attualmente sta vendendo a un prezzo scontato (90% al di sotto del suo massimo storico) e sia l’analisi tecnica che quella fondamentale indicano che i suoi prezzi dei token continueranno a salire nel prossimo futuro.

Posso acquistare Serum su eToro?

Sì, puoi acquistare Serum su eToro oggi. E devi solo creare un account trader e depositare un minimo di $ 10 per iniziare a fare trading.

Quanto varrà Serum crypto nel 2022?

La maggior parte degli analisti e degli investitori di criptovalute è fiduciosa che Serum rimbalzerà e riprenderà il suo rally del 2021. Hanno espresso molto ottimismo sulla capacità di Serum di rimbalzare e chiudere l’anno sopra i $ 2,00.