Dove conviene comprare casa per affittarla nel 2026: dati e tendenze

Nel 2026, investire in immobili residenziali offre un rendimento lordo del 9,5%, con i box auto che raggiungono l'8,6%. Scopri quali città e tipologie di immobili offrono le migliori opportunità.

Investire in immobili nel 2026 continua a rappresentare una scelta vantaggiosa, con rendimenti che superano ampiamente quelli dei titoli di Stato. Secondo le ultime analisi, la redditività lorda degli immobili residenziali si attesta al 9,5% un dato che conferma la stabilità e l’attrattività di questo settore. Ma non sono solo le case a offrire opportunità interessanti: i box auto e i locali commerciali stanno registrando crescite significative, diventando sempre più appetibili per gli investitori.

In un contesto economico in continua evoluzione, è fondamentale comprendere le dinamiche del mercato immobiliare per prendere decisioni informate. Questo articolo esplora le tendenze attuali, evidenziando le città e le tipologie di immobili che offrono i rendimenti più elevati, e fornisce consigli pratici per massimizzare i tuoi investimenti.

Le città più redditizie per gli investimenti immobiliari

Non tutte le città offrono le stesse opportunità di investimento. Secondo i dati disponibili, Ragusa guida la classifica con un rendimento lordo del 10,7% seguita da Trapani (10,6%) e Rovigo (9,8%). Anche Perugia (9,7%) e Siracusa (9,6%) superano la media nazionale.

Tra le grandi città, Genova (8,2%) e Palermo (8,5%) si avvicinano di più alla media nazionale, mentre Milano si ferma al 5,4% in linea con Bologna e Venezia (entrambe al 5,5%). Roma offre il 7,1%Napoli il 6,6%. Il caso limite è Bolzano con appena il 3,7%.

È importante ricordare che questi rendimenti sono lordi e che, per ottenere il ritorno netto reale, è necessario sottrarre le spese di gestione, le tasse e i periodi di sfitto. Tuttavia, anche dopo queste detrazioni, l’investimento immobiliare rimane competitivo rispetto ad altre forme di investimento.

Box auto e locali commerciali: le sorprese del mercato

Tra le diverse tipologie di immobili, i box auto stanno registrando una crescita significativa. Nel primo trimestre del 2026, la loro redditività media ha raggiunto l’8,6% in aumento rispetto all’8% dell’anno precedente. Monza guida la classifica con il 9,5% seguita da Roma (8,6%).

I locali commerciali si confermano la tipologia più redditizia, con una media del 12,4%. Mantova (15,9%) e Genova (15,6%) sono le piazze più remunerative per chi investe in negozi. Gli uffici si attestano mediamente al 10,1% con punte del 12% a Perugia e dell’11,7% a Roma.

Perché investire in box auto?

I box auto rappresentano un’opportunità interessante per diversi motivi. Innanzitutto, il costo di ingresso è relativamente basso, rendendoli accessibili anche a piccoli investitori. Inoltre, il rischio gestionale è ridotto rispetto ad altre tipologie di immobili, e i contratti sono tipicamente semplici e brevi. Infine, non ci sono obblighi di adeguamento a norme abitative, il che semplifica la gestione.

Le città con i rendimenti più alti per i box auto sono Rimini (10%), Roma (9,6%) e Foggia (9%). Anche se i rendimenti possono variare, questa tipologia di immobile continua a offrire opportunità interessanti per chi cerca investimenti a basso rischio.

Prima di procedere con un investimento immobiliare, è fondamentale considerare diversi fattori. Innanzitutto, è importante valutare i costi di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento energetico, che possono incidere significativamente sul ritorno reale. Inoltre, è essenziale fare una ricerca approfondita sul mercato locale per comprendere la domanda e l’offerta di immobili.

Un altro aspetto da considerare è la tassazione. Ad esempio, per i locali commerciali, la cedolare secca non è operativa nel 2026, il che significa che i canoni vengono tassati secondo le aliquote IRPEF ordinarie. È quindi importante consultare un esperto fiscale per ottimizzare la gestione delle imposte.

Infine, è fondamentale diversificare il proprio portafoglio di investimenti. Anche se l’immobiliare offre rendimenti interessanti, è sempre consigliabile non concentrare tutti i propri risparmi in un unico settore. Diversificare tra diverse tipologie di immobili e diverse città può aiutare a mitigare i rischi e massimizzare i rendimenti.

Investire in immobili nel 2026 offre ancora molte opportunità, ma è essenziale fare una ricerca accurata e considerare attentamente tutti i fattori coinvolti. Con la giusta strategia, è possibile ottenere rendimenti interessanti e costruire un portafoglio di investimenti solido e diversificato.