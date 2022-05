Dove si trova ora la moglie di Gerald Cotten, Jen Robertson?

La morte improvvisa di Gerald Cotten nel dicembre 2018 ha gettato il mondo della criptovaluta nel caos. All’epoca, era il CEO di QuadrigaCX, una società che eseguiva scambi di criptovaluta. La sua morte ha lasciato gli investitori bloccati fuori dai loro soldi e ha lasciato Jennifer Robertson, la moglie di Gerry, ad affrontare le ricadute.

“Trust No One: The Hunt for the Crypto King” di Netflix approfondisce le circostanze che circondano la morte di Gerry e cosa è successo alla società dopo. Di conseguenza, Jennifer ha dovuto affrontare le ramificazioni legali. Quindi, se sei curioso di saperne di più, ti abbiamo coperto.

Chi è Jennifer Robertson?

Jennifer ha incontrato Gerry nel novembre 2014 su Tinder. Ci volle del tempo perché lui crescesse su di lei, ma alla fine si innamorarono.

All’epoca, Gerry gestiva QuadrigaCX e traeva profitto dall’aumento astronomico del valore di Bitcoin. La società ha preso un taglio da ogni commercio di Bitcoin sulla sua piattaforma. La coppia ha goduto della ritrovata ricchezza, viaggiando in luoghi esotici e acquistando proprietà oltre a una barca e un aereo. Si sono sposati in Scozia nell’ottobre 2018.

Il matrimonio della coppia è arrivato quando il valore di Bitcoin ha iniziato a precipitare, portando i clienti a voler ritirare i loro soldi da QuadrigaCX.

Nel giro di pochi mesi, le cose sono andate di male in peggio per tutte le persone coinvolte. Nel dicembre 2018, Jennifer e Gerry si sono recati a Jaipur, in India, per la loro luna di miele. Dovevano anche sponsorizzare un orfanotrofio nel paese. Ma il 9 dicembre 2018, Gerry è morto in un ospedale locale a causa di complicazioni derivanti dal morbo di Crohn all’età di 30 anni.

È stato poi rivelato che Gerry presumibilmente era l’unica persona con accesso alle chiavi digitali dei portafogli freddi che contenevano la criptovaluta.

Ciò significava che a più clienti mancavano oltre $ 180 milioni. Ma c’erano domande riguardanti la morte di Gerry e gli eventi che la circondavano. La sua scomparsa non è stata annunciata fino a oltre un mese dopo che è accaduto. Inoltre, Gerry ha firmato il suo testamento meno di due settimane prima della sua morte, lasciando tutti i suoi beni a Jennifer.

Nel febbraio 2019, Jennifer ha insistito sul fatto che non era a conoscenza degli affari della società, affermando che Gerry era l’unico responsabile dei suoi rapporti. Ma gli utenti hanno affermato di aver ricevuto depositi direttamente da Jennifer, apparentemente contraddicendo la sua affermazione. In seguito lo spiegò, dicendo: “Non avevo capito come Quadriga avesse tenuto i soldi in primo luogo; Pensavo fosse solo uno scambio”. Jennifer sapeva solo che le era stata pagata una commissione per elaborare i pagamenti per QuadrigaCX tramite una società creata a suo nome. Ci sono state ulteriori domande su Jennifer che ha cambiato il suo nome da Griffith a Forgeron e poi a Robertson. Lo attribuiva a un matrimonio fallito e non le piaceva il suo nome di nascita (Griffith).

Mentre Jennifer ha dichiarato di aver smesso di elaborare i pagamenti nel 2016, le ricevute dei clienti hanno mostrato che l’azienda ha continuato a pagare i clienti nel 2017. Secondo lei, Gerry era a quel punto responsabile dei conti. Alla fine, un’indagine ha rivelato che Gerry aveva commesso una frode usando il denaro dei clienti. Ha accreditato falsi conti Quadriga con fondi falsi, ma ha fatto scambi reali scommettendo sul valore della criptovaluta. In sostanza, Gerry ha scommesso i soldi dei clienti attraverso il trading. Secondo le autorità, mancavano circa $ 169 milioni di fondi, con cinque dei sei portafogli freddi utilizzati per conservare la criptovaluta vuoti da aprile 2018.

Dove si trova Jennifer Robertson in questo momento?

In seguito, Jennifer ha accettato di restituire $ 12 milioni dalla tenuta come parte di un accordo. Le è stato permesso di tenere soldi, un’auto, la sua fede nuziale, alcuni gioielli e azioni in Quindraga Fintech, tra le altre cose. Dopo che la morte di Gerry è diventata pubblica, ha sostenuto che gli avvocati hanno deciso di non annunciarlo prima. Riguardo alla speculazione che fosse ancora vivo, Jennifer ha detto: “Ho visto Gerry morire; Gli stavo tenendo la mano quando è morto. È stato un momento terribile, terribile”.

Per lo più è rimasta lontana dai riflettori pubblici a parte le apparizioni nelle interviste nel gennaio 2022. Jennifer ha sottolineato di non essere a conoscenza delle attività fraudolente di suo marito e si è chiesta perché abbia fatto quello che ha fatto. Si è scusata per le persone che hanno perso i loro soldi, dicendo: “Non avrei mai e poi mai rubato ad altre persone. E il fatto che abbia fatto quello che ha fatto – porto con me la sua vergogna. E porterò quella vergogna con me, probabilmente, ogni singolo giorno per il resto della mia vita”.

Jennifer ora vive ad Halifax in Nuova Scozia, canada, con i suoi due cani da compagnia. Sta cercando di rimettere insieme la sua vita e sta lavorando come cameriera part-time. A parte questo, Jennifer sta studiando per diventare un’insegnante di scuola elementare e spera di laurearsi presto. È co-autrice di un libro intitolato “Bitcoin Widow: Love, Betrayal and the Missing Millions” che descrive in dettaglio le sue esperienze con Gerry.