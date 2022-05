Gerald Cotten è ancora vivo?

Gerald Cotten è stato il discorso del mondo delle criptovalute in Canada dopo aver introdotto QuadrigaCX, un luogo in cui gli investitori potevano acquistare e vendere criptovaluta. Il giovane imprenditore sembrava essere all’apice del suo successo, viaggiando in tutto il mondo con sua moglie, Jennifer, e conducendo uno stile di vita da jet-set.

Tuttavia, la sua morte improvvisa nel dicembre 2018 e le circostanze circostanti hanno scatenato intense speculazioni; alcuni credevano che Gerald avesse simulato la propria morte.

“Trust No One: The Hunt for the Crypto King” di Netflix fornisce una panoramica di ciò che è successo a Gerry e del denaro che i clienti di Quadriga avevano investito sulla piattaforma. Quindi, se vuoi saperne di più sulla morte di Gerry e sul perché la gente pensa che potrebbe averlo falsificato, ti abbiamo coperto.

Cosa è successo a Gerald Cotten?

Gerry era in luna di miele in India con Jennifer nel dicembre 2018. A quel tempo, la coppia stava cercando di aprire un orfanotrofio in quel paese. Vivevano in un hotel a Jaipur, in India, quando Gerry è venuto giù con un intenso mal di stomaco pochi giorni dopo la loro vacanza. L’8 dicembre 2018, il 30enne è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale locale la sera.

Gerry ha poi trascorso la notte in una stanza privata dell’ospedale dopo che gli è stata diagnosticata una gastroenterite acuta. Ma le sue condizioni peggiorarono il pomeriggio seguente, con esami del sangue che indicavano uno shock settico. Gerry aveva avuto a che fare con il morbo di Crohn per molto tempo, un disturbo che causava l’infiammazione dell’apparato digerente. Verso le 14:45 del 9 dicembre, Gerry ha subito un arresto cardiaco; è stato rianimato due volte e messo su un ventilatore.

Tuttavia, un terzo arresto cardiaco ha provocato la sua morte intorno alle 19:26. La causa della morte è stata notata come complicazioni della malattia di Crohn.

Gerald Cotten è davvero vivo?

Dopo la morte di Gerry, non è stata condotta alcuna autopsia e il corpo è stato rispedito in hotel. C’era una certa confusione riguardo al processo di imbalsamazione perché inizialmente l’imbalsamatore non accettava il corpo. Dopotutto, la richiesta proveniva dai dipendenti dell’hotel. Quindi, il corpo di Gerry è stato inviato a un college medico locale, dove è stato rilasciato il certificato di imbalsamazione. Jennifer è tornata in Nuova Scozia, in Canada, poco dopo.

Tuttavia, la morte di Gerry non è stata dichiarata per più di un mese, e durante quel periodo, è stato business as usual per QuadrigaCX. Una volta che era di dominio pubblico, i clienti che hanno cercato di ritirare i loro fondi dalla piattaforma non potevano farlo. Col passare del tempo, il denaro non è riuscito a materializzarsi, con Jennifer che ha dichiarato di non avere accesso ai portafogli freddi che memorizzavano la criptovaluta esternamente. Di conseguenza, i creditori che avevano investito un sacco di soldi hanno iniziato a indagare su ciò che è successo prima della morte di Gerry.

Credevano che le circostanze fossero abbastanza sospette da pensare che avrebbe potuto fingere la propria morte in un sinistro piano per tenere tutti i soldi. Mentre circa $ 25 milioni di beni di QuadrigaCX sono stati congelati in precedenza, il denaro è stato restituito alla società pochi giorni prima della sua morte. Inoltre, Gerry aveva firmato il suo testamento meno di due settimane prima della sua morte, firmando tutti i suoi beni a Jennifer.

Ad aggiungersi ai loro guai c’era la precedente storia di frode di Gerry, e anche il co-fondatore dell’azienda aveva una storia di comportamenti fraudolenti. Tornato in India, il gastroenterologo ha dichiarato che non poteva essere sicuro della diagnosi senza l’autopsia. Gli esperti medici hanno anche notato che il tasso di mortalità della malattia di Crohn è relativamente basso, ma hanno ipotizzato che Gerry potrebbe aver avuto un intestino perforato. Per quanto riguarda il certificato di morte, il nome di Gerry è stato scritto male su di esso, alimentando teorie sulla sua autenticità e su quanto fosse facile acquistare documenti falsi in India.

Alcuni pensavano che Gerry prendesse lezioni di volo fosse un modo per prepararsi a vivere la vita in fuga. C’è stata anche menzione di una “polvere zombie haitiana” che potrebbe presumibilmente essere usata per fingere la morte. Una combinazione di queste circostanze sospette e teorie ha portato a chiedere che il corpo di Gerry fosse riesumato per confermare la sua morte. Un giornalista ha dichiarato: “Alcune persone pensano che Gerald sia ancora vivo, da qualche parte – è in spiaggia, sorseggiando un Mai Tai; sta beneficiando di tutti i milioni che sono stati rubati agli investitori. E riesumare il corpo sarebbe un passo davvero enorme. Sarebbe una forma di chiusura per alcune persone”.

Tuttavia, tale richiesta non è stata finora soddisfatta. Tuttavia, non ci sono prove che indichino che Gerry sia vivo. Mentre le circostanze si prestano al sospetto, Gerry aveva avuto il morbo di Crohn per un po ‘, e la morte è stata solo improvvisa e sfortunata. Alla fine, Gerry è stato accusato di gestire uno schema Ponzi e di utilizzare i soldi dei clienti per effettuare operazioni rischiose su altri scambi di criptovaluta. Il 30enne ha creato account falsi sulla sua piattaforma e li ha utilizzati per scambiare Bitcoin falsi con denaro reale e valuta digitale.