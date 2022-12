Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Dovresti investire nel piano diretto di un fondo comune di investimento?

Tra migliaia di schemi di fondi comuni disponibili sul mercato, come si possono scegliere 4-5 fondi più appropriati per il proprio portafoglio? Se sei nuovo nei fondi comuni di investimento, investire con l’aiuto di un consulente/distributore attraverso un piano regolare è consigliabile invece di un piano diretto, poiché devi capirecome funzionano i fondi comuni di investimento, cosa dovresti cercare in un fondo, in quale tipo di fondo investire, ecc.

È meglio sostenere la commissione del distributore in un piano regolare piuttosto che finire con un insieme sbagliato di fondi nel tuo portafoglio che può far deragliare i tuoi obiettivi futuri.

A meno che tu non capisca i tipi di fondi, come i fondi costruiscono il loro portafoglio secondo l’obiettivo di investimento, il livello di rischio in un fondo, se un fondo è adatto a breve o lungo termine, fornirà una normale creazione di reddito o ricchezza, che sono gli indicatori di performance di un fondo e infine perché stai investendo; hai bisogno di una guida nella selezione dei fondi Un piano diretto funziona bene solo per quegli investitori che hanno investito in fondi comuni di investimento per qualche tempo e capiscono questi prodotti.

Sarebbe una buona idea iniziare a investire in un piano regolare e passare al piano diretto per acquisti futuri dopo aver acquisito una certa esperienza con il tuo portafoglio esistente.