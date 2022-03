Previsione del prezzo DUCK 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (DUCK) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 12,366,95 USD. Un prezzo massimo di $ 13.232,64, prezzo minimo di $ 11.377,60 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 12.305,12.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 12,366,95, variazione per aprile 2022 7%.

Previsioni da maggio 2022 (DUCK) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 12,243,29 USD. Un prezzo massimo di $ 13.222,75, prezzo minimo di $ 10.529,23 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di $ 11.875,99. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 12,243,29, variazione per maggio 2022 -1%.

Previsioni da giugno 2022 (DUCK) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 14.079,78 USD. Un prezzo massimo di $ 15.065,36, prezzo minimo di $ 13.094,19 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 14.079,78. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $14.079,78, variazione per giugno 2022 15%.

Previsioni da luglio 2022 (DUCK) a USD.

All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 15.487,76 USD. Un prezzo massimo di $ 16.417,02, prezzo minimo di $ 13,784,10 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di $ 15.100,56. previsione del prezzo a fine luglio 2022 $ 15.487,76, variazione per luglio 2022 10%.

Previsioni da agosto 2022 (DUCK) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 13.474,35 USD.

Un prezzo massimo di $ 14.417,55, prezzo minimo di $ 10.779,48 per agosto 2022. Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 12.598,51. previsione del prezzo a fine agosto 2022 $ 13.474,35, variazione per agosto 2022 -13%.

Previsioni da settembre 2022 (DUCK) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 15.495,50 USD. Un prezzo massimo di $ 18.594,60, prezzo minimo di $ 13.945,95 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 16.270,27. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 15.495,50, variazione per settembre 2022 15%.

Previsioni da ottobre 2022 (DUCK) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 16.270,27 USD. Un prezzo massimo di $19.036,22, prezzo minimo di $14.643,25 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $16.839,73. previsione del prezzo a fine ottobre 2022 $ 16.270,27, variazione per ottobre 2022 5%.

Previsioni da novembre 2022 (DUCK) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 15.294,06 USD. Un prezzo massimo di $ 16.823,46, prezzo minimo di $ 12.388,19 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 14.605,83. previsione del prezzo a fine novembre 2022 $ 15.294,06, variazione per novembre 2022 -6%.

Previsioni da dicembre 2022 (DUCK) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 16.823,46 USD. Un prezzo massimo di $ 19.851,69, prezzo minimo di $ 14.468,18 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 17.159,93. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 16.823,46, variazione per dicembre 2022 10%.

Previsioni da gennaio 2023 (DUCK) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 18.337,58 USD. Un prezzo massimo di $ 21.638,34, prezzo minimo di $ 15.403,56 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di $ 18.520,95. previsione del prezzo a fine gennaio 2023 $ 18.337,58, variazione per gennaio 2023 9%.

Previsioni da febbraio 2023 (DUCK) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 19.621,21 USD. Un prezzo massimo di $ 20,602,27, prezzo minimo di $ 17.659,09 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è di $ 19,130,68. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 19.621,21, variazione per febbraio 2023 7%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 18,337,58 $ 15,403,56 $21.638,34 $18.520,95 9% Febbraio 2023 $19.621,21 $17.659,09 $20.602,27 $ 19,130,68 7% marzo 2023 $21.583,33 $20.072,49 $23.741,66 $21.907,08 10% aprile 2023 $ 23.309,99 $21.212,09 $ 24,941,69 $23.076,89 8% maggio 2023 $ 22,377,59 $ 18,125,85 $26.629,34 $ 22,377,59 -4% giugno 2023 $22.601,37 $ 20,115,22 $ 24,183,46 $22.149,34 1% luglio 2023 $ 23,505,42 $20.449,72 $26.561,13 $ 23,505,42 4% agosto 2023 $ 26.796,18 $21.704,91 $ 28.939,88 $ 25.322,39 14% settembre 2023 $ 28,403,95 $ 25.847,60 $ 30.392,23 $ 28,119,91 6% ottobre 2023 $ 30.960,31 $ 28,173,88 $34.056,34 $ 31,115,11 9% novembre 2023 $ 29.721,90 $ 28,235,80 $ 34,774.62 $31.505,21 -4% Dicembre 2023 $ 30,910,77 $26.583.26 $ 35.856,50 $ 31,219,88 4%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $33.383,63 $ 31,380,62 $ 40.060,36 $ 35.720,49 8% Febbraio 2024 $ 34.718,98 $29,511,13 $ 40.274,02 $ 34,892,58 4% marzo 2024 $ 38,190,88 $ 32.844,16 $ 40.864,24 $ 36.854,20 10% aprile 2024 $ 36.663,24 $ 31.530,39 $41.796,10 $ 36.663,24 -4% maggio 2024 $ 35,196,71 $ 32.029,01 $ 41,180,15 $ 36,604,58 -4% giugno 2024 $ 38.012,45 $ 32,310,58 $ 40.293,20 $ 36,301,89 8% luglio 2024 $ 34,211,21 $29.421,64 $ 39,342,89 $34.382,26 -10% agosto 2024 $ 33,184,87 $ 27,211,59 $ 35.839,66 $31.525,63 -3% settembre 2024 $ 36.835,21 $ 30,941,57 $39.045,32 $ 34,993.44 11% ottobre 2024 $37.571,91 $ 35.693,31 $ 39,826.22 $ 37.759,77 2% novembre 2024 $ 43,207,70 $ 36.294,46 $ 48,824.70 $42.559,58 15% Dicembre 2024 $38.454,85 $31.917,52 $41.531,24 $ 36.724,38 -11%

Previsione dei prezzi per il 2025