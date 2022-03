Previsione del prezzo CLOCK 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (CLOCK) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 59.923,46 USD. Un prezzo massimo di $ 68.312,74, prezzo minimo di $ 54.530,34 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 61.421,54.

previsione del prezzo a fine aprile 2022 $ 59.923,46, variazione per aprile 2022 -9%.

Previsioni da maggio 2022 (CLOCK) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 51.534,17 USD. Un prezzo massimo di $ 54.626,22, prezzo minimo di $ 48.442,12 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di $ 51.534,17. previsione prezzo fine maggio 2022 $51.534,17, variazione per maggio 2022 -14%.

Previsioni da giugno 2022 (CLOCK) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 47.926,78 USD. Un prezzo massimo di $ 55.595,06, prezzo minimo di $ 38.820,69 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 47.207,88. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $ 47.926,78, variazione per giugno 2022 -7%.

Previsioni da luglio 2022 (CLOCK) a USD.

All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 48,885.32 USD. Un prezzo massimo di $ 53.773,85, prezzo minimo di $ 41.063,67 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di $ 47.418,76. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 48.885,32, variazione per luglio 2022 2%.

Previsioni da agosto 2022 (CLOCK) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 53,284,99 USD.

Un prezzo massimo di $ 63.941,99, prezzo minimo di $ 44.226,54 per agosto 2022. Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 54.084,27. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 53.284,99, variazione per agosto 2022 9%.

Previsioni da settembre 2022 (CLOCK) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 61.277,74 USD. Un prezzo massimo di $ 64.341,63, prezzo minimo di $ 51.473,30 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 57,907,47. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 61.277,74, variazione per settembre 2022 15%.

Previsioni da ottobre 2022 (CLOCK) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 65.567,19 USD. Un prezzo massimo di $ 73.435,25, prezzo minimo di $ 59.010,47 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è $ 66.222,86. previsione del prezzo a fine ottobre 2022 $ 65.567,19, variazione per ottobre 2022 7%.

Previsioni da novembre 2022 (CLOCK) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 70.812,56 USD. Un prezzo massimo di $ 78.601,94, prezzo minimo di $ 63.023,18 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 70.812,56. previsione prezzo fine novembre 2022 $ 70.812,56, variazione per novembre 2022 8%.

Previsioni da dicembre 2022 (CLOCK) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 71,520,69 USD. Un prezzo massimo di $ 82.248,79, prezzo minimo di $ 62.938,20 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 72.593,50. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 71.520,69, variazione per dicembre 2022 1%.

Previsioni da gennaio 2023 (CLOCK) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 80,103,17 USD. Un prezzo massimo di $ 95.322,77, prezzo minimo di $ 70.490,79 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 82.906,78. previsione del prezzo a fine gennaio 2023 $ 80.103,17, variazione per gennaio 2023 12%.

Previsioni da febbraio 2023 (CLOCK) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 78.501,10 USD. Un prezzo massimo di $ 84.781,19, prezzo minimo di $ 62.800,88 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 73.791,04. previsione del prezzo a fine febbraio 2023 $ 78.501,10, variazione per febbraio 2023 -2%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 80,103,17 $ 70.490,79 $ 95.322,77 $ 82.906,78 12% Febbraio 2023 $ 78.501,10 $ 62,800,88 $ 84.781,19 $ 73,791.04 -2% marzo 2023 $ 89.491,26 $ 73.382,83 $ 104,704.77 $ 89.043,80 14% aprile 2023 $ 85.016,70 $ 78,215,36 $101.169,87 $ 89.692,61 -5% maggio 2023 $ 77,365,19 $ 63.439,46 $ 89,743.62 $ 76.591,54 -9% giugno 2023 $ 80.459,80 $ 68,390,83 $ 96.551,76 $ 82.471,30 4% luglio 2023 $ 81,264,40 $ 65.824,16 $ 94.266,70 $ 80.045,43 1% agosto 2023 $ 82.889,69 $ 70,456,23 $ 87.034,17 $ 78.745,20 2% settembre 2023 $ 75.429,62 $ 62,606.58 $81.463,98 $ 72.035,28 -9% ottobre 2023 $81.463,98 $ 67.615,11 $ 94.498,22 $ 81,056.66 8% novembre 2023 $ 87.981,10 $ 78,303,18 $ 95.019,59 $ 86.661,39 8% Dicembre 2023 $ 95.899,40 $ 81.514,49 $109.325,32 $ 95.419,91 9%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $110,284.31 $ 95.947,35 $ 121.312,74 $ 108,630,05 15% Febbraio 2024 $118.004,21 $ 100,303,58 $ 132,164,72 $ 116,234,15 7% marzo 2024 $ 122.724,38 $106.770,21 $ 128.860,60 $ 117,815.41 4% aprile 2024 $126,406.11 $ 117.557,69 $ 144,102,97 $130,830.33 3% maggio 2024 $ 113.765,50 $ 94.425,37 $ 135,380,95 $114,903,16 -10% giugno 2024 $ 122.866,74 103,208,06 $ $ 130,238,75 $116,723.41 8% luglio 2024 $127,781.41 $ 111,169,83 $ 139.281,74 $ 125,225,79 4% agosto 2024 $ 138,003,93 $ 121.443,46 $ 155.944,44 $ 138.693,95 8% settembre 2024 $ 157.324,48 $ 140.018,78 $ 185.642,88 $ 162.830,83 14% ottobre 2024 $ 151.031,50 $ 120.825,20 $ 163.114,02 $ 141.969,61 -4% novembre 2024 $ 167.644,96 $ 135,792.42 $ 199.497,50 $ 167.644,96 11% Dicembre 2024 $ 169.321,41 $ 155.775,70 $ 201.492,48 $ 178.634,09 1%

Previsione dei prezzi per il 2025