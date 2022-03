Duelbits Casino è affidabile?

Duelbits crypto casino è un nuovo sito di casinò skin CSGO con funzionalità di gioco e una pletora di giochi da casinò, incluso il loro nuovo divertente ed emozionante lancio di Dice Duels che consente ai giocatori di vincere alla grande senza fornire alcuna informazione personale.

I depositi e i prelievi CSGO vengono effettuati tramite un giocatore veloce a un sistema di scambio di giocatori che non richiede alcun bot di trading e le skin sono negoziabili all’istante.

Informazioni su Duelbits Casino

Duelbits è un nuovo casinò online che ha guadagnato un’enorme popolarità rispetto ad altri siti di casinò online. Duelbit offre un accesso semplice e facile al gioco d’azzardo con le criptovalute come obiettivo chiave per fornire i premi più divertenti, eccitanti e generosi di sempre.

L’obiettivo principale di Duelbits è il gioco d’azzardo crittografico e i metodi comuni di pagamento supportati da Duelbits includono pagamenti con carta di credito e PayPal attraverso i quali i giocatori d’azzardo possono depositare denaro sul sito di gioco D’azzardo CSGO.

Il processo di registrazione o registrazione di Duelbits e i metodi di pagamento in criptovaluta sono istantanei e semplici. È importante notare e capire che nella maggior parte dei casi, il processo di registrazione non richiede una verifica KYC che consente ai giocatori di iniziare a giocare istantaneamente su Duelbits.

Detto questo, Duelbits sembra essere la piattaforma ideale per il gioco d’azzardo crittografico. Questa recensione di Duelbits discuterà tutte le caratteristiche, i termini e le condizioni pertinenti, come funziona la piattaforma, pro e contro, processo di registrazione, giochi da casinò, come puntare monete crittografiche, metodi di pagamento, offerte di bonus e promozioni e molti altri.

Duelbits Casino è legittimo?

Secondo questa recensione di Duelbits, Duelbits è un casinò online legittimo basato su un sistema dimostrabilmente equo.

Il sistema consente ai giocatori di verificare la casualità e l’equità dei risultati di un gioco in modo trasparente, rendendo ogni opzione solo un gioco di fortuna, il che significa che i giochi non possono essere truccati dagli operatori del sito Duelbits. I giochi disponibili sono sviluppati da alcuni dei noti fornitori. Quindi, è completamente affidabile e legittimo e non una truffa.

Duelbits è un popolare casinò crittografico che finora non è stato associato ad attività dannose e ha raggiunto con successo una grande reputazione nello spazio del casinò crittografico.

Un altro aspetto notevole che dimostra la legittimità dei siti sono i prelievi e i depositi istantanei. Duelbits elabora tutti i depositi e i prelievi istantaneamente e non blocca mai i fondi dei clienti in modo che i giocatori che desiderano prelevare denaro forfettario possano farlo istantaneamente.

Esperienza utente di Duelbits

Il sito Duelbits offre una vasta gamma di giochi per i giocatori che desiderano giocare con denaro o skin CSGO. Gli operatori di casinò online hanno costruito un attraente sito di gioco d’azzardo di criptovaluta che attira più giocatori sul sito Duelbits. Gli operatori hanno combinato giochi da casinò e giochi d’azzardo CSGO, tra cui slot e una sezione di casinò dal vivo in cui i croupier della vita reale giocano insieme ai giocatori. L’interfaccia utente completa di Duelbits è dotata di un design semplicistico con una facile navigazione e un layout chiaro in modo che i giocatori possano sfruttare al meglio questo sito di gioco d’azzardo o di gioco online.

Per goderti i giochi Duelbits, naviga utilizzando il pannello di navigazione sul lato sinistro del sito Ufficiale e scegli i migliori giochi crittografici del casinò preferito che seguono un sistema dimostrabilmente equo. Scegli un gioco dall’ampia sezione a sinistra, come il casinò dal vivo è stato posizionato per una facile navigazione proprio nella parte superiore del menu, da dove i giocatori possono selezionare i loro giochi preferiti in base al loro fornitore di software preferito o al tipo di gioco. I giochi da casinò familiari includono crash, roulette e i nuovi duelli di dadi.

Il sito ha portato il suo servizio a un livello diverso fornendo un’ampia varietà di giochi in stile casinò, tra cui blackjack, slot machine e una sezione di casinò dal vivo in cui sono disponibili molti giochi dal vivo. Un croupier della vita reale gioca insieme ai giocatori in giochi, come carte e cripto roulette. Se un giocatore d’azzardo vuole una selezione di giochi CSGO regolare insieme a questo elenco sostanziale di giochi in stile casinò, Duelbits è il posto migliore.

Caratteristiche di Duelbits

Secondo questa recensione di Duelbits, Duelbits è un’opzione facile e semplice per iniziare a giocare con il design elegante, impressionante ed elegante. Ci sono un paio di giochi sulla homepage, tra cui dadi e roulette, insieme a opzioni di scommesse sportive crittografiche. Nel menu in alto, gli utenti possono accedere a tutte le funzionalità richieste, tra cui un sistema dimostrabilmente equo, un servizio clienti e bonus offerti dalla piattaforma.

Il sito web ha anche una casella di chat della comunità che mostra il numero di giocatori online. Il design dell’interfaccia è stato mantenuto moderno con un layout semplice che mantiene gli utenti impegnati e intrattenuti a lungo. Il sito Web consente inoltre ai giocatori di vedere le vincite precedenti e offre i servizi e i privilegi più trasparenti alla comunità del gioco d’azzardo.

Duelbits Review: pro e contro

Pro Contro Duello cutaneo CSGO. Paesi limitati supportati. Più opzioni per gli slot. Non supporta lingue diverse dall’inglese. Facile e veloce da registrare senza KYC. Scarsa assistenza clienti. Piccolo bordo della casa. Molteplici opzioni di scommesse sportive e croupier dal vivo.

Processo di registrazione di Duelbits

Aprire un account del casinò e accedere a Duelbits è estremamente semplice e fa risparmiare tempo in quanto Duelbits offre accessi ai social media e non richiede alcuna verifica KYC manuale. Qualsiasi nuovo utente può registrarsi tramite un account Steam, un account Email o un account Google e giocare su Duelbits. Ogni registrazione è trattata allo stesso modo in termini di funzionalità su Duelbits. Ciò significa che c’è solo una categoria di account del casinò su Duelbits. Per avviare il processo di registrazione, tutto ciò che i giocatori devono fare è: –

Vai nella parte superiore della pagina web e fai clic su “Registrati”.

Seleziona un metodo di registrazione preferito.

Dopo essersi registrati con successo su Duelbits, gli utenti possono unirsi al casinò e iniziare a godere di tutte le funzionalità del sito e giocare a qualsiasi gioco di loro scelta istantaneamente senza tempi di attesa per l’approvazione manuale.

Giochi da casinò forniti da Duelbits

Duelbits offre migliaia di giochi da casinò e sport e cerca costantemente di aggiornare il sito per soddisfare un’ampia varietà di giocatori. Il sito si qualifica anche come uno dei siti di scommesse CSGO più popolari con la migliore selezione di giochi rispetto ad altri siti di casinò CSGO.

I giochi Duelbits sono sviluppati da 31 fornitori di giochi distintivi e noti, tra cui Evolution Gaming, Liquid Gaming, Pragmatic Play, Red Tiger, Playson e altri. I giocatori possono anche ordinare i loro giochi preferiti in ordine alfabetico o per ranghi. Le opzioni di gioco offerte dai doppi battiti sono le seguenti: –

Duelbits Slot

Duelbits offre una vasta gamma di giochi da casinò, tra cui spettacoli dal vivo e slot. I popolari fornitori di giochi di slot sono Play’N GO, Relax Gaming, Liquid Gaming, Push Gaming e Pragmatic Play. I giocatori non perderanno mai nessuno dei loro giochi di slot preferiti mentre giocano d’azzardo sulla piattaforma Duelbits. Possono giocare alle slot machine con i metodi di deposito desiderati, tra cui cripto e PayPal.

Vale la pena menzionare, le slot Duelbits hanno un RTP (ritorno ai giocatori) relativamente alto, a differenza di molti altri migliori casinò crittografici. L’RTP di un gioco di slot determina quanto fondo teoricamente una slot paga per un lungo periodo. In termini generali, un rendimento più elevato per il giocatore (RTP) significa una maggiore possibilità di realizzare profitti.

Duelbits Blackjack

Il casinò online Duelbits offre giochi di blackjack dal vivo sviluppati da numerosi noti fornitori di giochi software. I giocatori possono giocare ai tavoli di blackjack Duelbits con un minimo di $ 1. Questa è un’ottima opzione per i giocatori per provare i giochi di blackjack Duelbits. Se il gioco BlackJack standard ha un lungo tempo di attesa, i giocatori possono passare al blackjack crittografico virtuale che consente loro di giocare istantaneamente senza alcun tempo di attesa. Duelbits blackjack può essere giocato con qualsiasi opzione di pagamento, tra cui Visa, PayPal e criptovalute.

Duelbits Crazy Time

Oltre alle slot crittografiche e ai giochi di blackjack sopra menzionati, Duelbits consente anche ai giocatori di giocare a tutti i tipi di giochi dal vivo, incluso il popolare Crazy Time. Crazy Time è un gioco da casinò Duelbits super conveniente con statistiche in tempo reale fornite da Tracksino.

Le statistiche in tempo reale consentono ai giocatori di tenere traccia delle prestazioni dei loro precedenti giri Crazy Time e, in base a tali prestazioni, possono prevedere o aspettarsi il loro risultato per le partite future. Le statistiche di Crazy Time offerte da Duelbits possono essere utilizzate per giocare con strategie di gioco specifiche e necessarie.

Duelbits Crash

Il crash è un altro gioco da casinò unico fornito da Duelbits. I giocatori possono scommettere qualsiasi importo personalizzato che possono incassare in qualsiasi momento e trarne profitto dai moltiplicatori esistenti visualizzati sui loro schermi. I giocatori non possono incassare i loro fondi prima che il razzo si schianti; perdono l’intera scommessa se lo fanno.

Questo tipo di modalità di gioco è particolarmente emozionante in quanto il moltiplicatore visualizzato sullo schermo può bloccarsi in qualsiasi momento. Molti giocatori raggiungono i moltiplicatori di poche centinaia e atterrano vincendo grandi premi. Poiché Duelbits ha un sistema affidabile e dimostrabilmente equo, i giocatori possono garantire la casualità e l’equità dei moltiplicatori di Crash disponibili nella pagina dimostrabilmente equa in qualsiasi momento.

Duelbits Dice Duelli

Aggiunto alle opzioni di gioco tradizionali di Duelbits, come slot machine e spettacoli dal vivo, Duelbits offre anche alcuni giochi specifici interni, come Dice Duels. Dice Duels è un popolare gioco interno di Duelbits in cui più giocatori competono per una determinata quantità di criptovaluta che viene sorteggiata tra di loro. All’inizio dei siti Duelbits Dice Duels, ogni giocatore può tirare un biglietto casuale che va da 0 a 100.

I giocatori che tirano i biglietti più alti, atterrano vincendo un prezzo di ingresso di tutti i giocatori combinati. Duelbits Dice Duels è un gioco avvincente, soprattutto se giocato con più di due giocatori. Ancora una volta, secondo questa recensione, avendo un sistema dimostrabilmente equo, i giocatori possono verificare l’equità di tutti i risultati dei giochi Duelbits Duels, dimostrando così ancora una volta che il sito è legittimo al 100% e dimostrabilmente equo.

Giochi sportivi di Duelbits

Duelbits ha introdotto una nuova sezione per i giochi sportivi. La selezione di giochi sportivi Duelbits richiede una menzione speciale a causa della squisita gamma di giochi ed eventi dal vivo che il casinò offre. Al momento, la categoria sport è stata divisa in due sezioni da Duelbits: Sport attivi e Sport inattivi.

Gli sport attivi includono i seguenti giochi e le loro varianti: –

3 Giochi di regole australiane

6 Giochi di Badminton

4 Giochi Bandi

93 Giochi di pallacanestro

9 Giochi di Pugilato

1 Gioco di E-Basketball

18 Giochi di E-Soccer

24 Giochi di palla da pavimento

18 partite di calcio e altro ancora.

Gli sport inattivi a Duelbits includono: –

Sci Alpino

Arena Al Valore

Baseball

Pallacanestro 3×3

Beach Soccer

Beach volley

Netball

Padel Tennis

Pozza

Arcobaleno Sei

Rocket League

Rugby a 13

Schiacciare

Starcraft

Pallanuoto

Wrestling e altro ancora.

Metodi di pagamento Duelbits

Metodi di deposito

Ogni giocatore di Duelbits che vuole giocare d’azzardo deve effettuare un deposito tramite uno dei metodi di pagamento offerti dal casinò. Per depositare denaro sul casinò Duelbits, gli utenti devono navigare un po ‘per trovare la scheda Cassa, fare clic su Deposita e scegliere un metodo di deposito preferito. Tra i metodi di pagamento dei depositi, le opzioni sono: Visa, Mastercard, Skrill, WebMoney, PayPal, Paysafecard e criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e Litecoin.

Secondo questa recensione, tutti i metodi di deposito offerti da Duelbits sono istantanei senza problemi o problemi. Ricorda che i depositi effettuati con criptovalute possono essere utilizzati per giocare o piazzare una scommessa in modo anonimo, il che è uno dei maggiori vantaggi del gioco d’azzardo in criptovaluta su Duelbits. È importante notare che se un utente si iscrive utilizzando Steam, può anche effettuare pagamenti con i crediti CSGO.

Metodi di prelievo

Vale la pena menzionare anche i metodi di prelievo di Duelbits. Per prelevare i pagamenti dal casinò Duelbits, gli utenti devono accedere alla scheda Cassa, fare clic su Preleva e scegliere l’opzione di prelievo o pagamento desiderata. A differenza dei metodi di deposito, i prelievi di Duelbits possono essere effettuati solo in criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin o skin CSGO. I prelievi o i pagamenti su Duelbits sono istantanei. Le persone non sono tenute a fornire le proprie informazioni personali o dettagli finanziari per incassare dalla società Duelbits.

Duelbits Bonus e Promozioni Offerte

Secondo questa recensione di Duelbits, la società offre generosi bonus (bonus come bonus di deposito o bonus di benvenuto) e promozioni ogni settimana. Chiunque può richiedere il bonus gratuito Duelbits seguendo i suggerimenti indicati di seguito: –

Il sito Duelbits offre un codice promozionale che attiva Ace’s Rewards sul conto del casinò. Usa un codice promozionale duello gratuito e accedi alla scheda verde Richiedi per godere dei premi che vengono attivati immediatamente sull’account.

Ace’s Rewards è un generoso bonus offerto dalla società Duelbits che premia i giocatori fedeli e attivi sul sito web.

Il sito web di Duelbits spesso condivide vari codici coupon sui loro siti di social media, specialmente su Twitter. Gli utenti possono utilizzare i codici coupon per ricaricare il loro saldo con importi bonus gratuiti sul loro sito web. Ad esempio, i giocatori possono aumentare il loro saldo e richiedere un importo di bonus senza deposito dopo aver inserito il codice promozionale “1 Free Dice Duel” per sbloccare un gioco di duello gratuito.

Programma di affiliazione Duelbits

Per creare un codice di affiliazione Duelbits, visita la pagina web dell’affiliato, fai clic sulla scheda Affiliati e crea un codice di riferimento univoco. Invia il codice o il link di riferimento a un amico o a un parente. Se l’amico segnalato utilizza il codice o il link per iscriversi alla società Duelbits, il referente riceve un fondo aggiuntivo dalla società Duelbits in base alle scommesse del referral.

Duelbits offre solo un tipo di codice di riferimento e quelli che la maggior parte dei giocatori trova in diverse recensioni di Duelbits sono le stesse offerte di bonus gratuiti. Se un nuovo codice di riferimento dà un bonus più grande, la società Duelbits promette di avvisare tutti i giocatori attraverso il sito ufficiale nella sezione Affiliati.

L’utilizzo di un codice di riferimento Duelbits è semplice e può essere fatto seguendo i passaggi indicati di seguito: –

Accedi alla società Duelbits utilizzando il metodo di accesso preferito.

Visita la home page, fai clic sulla scheda Riferimento nel menu.

Inserisci il codice di riferimento e seleziona Usa codice.

Non appena l’utente inserisce il codice d’uso, Ace’s Rewards viene accreditato sull’account del casinò Duelbits.

Ace’s VIP Lounge di Duelbits

Secondo questa recensione di Duelbits, la VIP Lounge di Ace è uno dei vantaggi più attraenti e redditizi della società Duelbits. Con le scommesse di criptovaluta e il gioco d’azzardo su Duelbits, i giocatori possono continuare a sbloccare nuovi livelli di sala VIP, ognuno dei quali è estremamente gratificante con alte ricompense una tantum e maggiori ricariche di criptovaluta.

Non è così difficile raggiungere lo status VIP sulla società Duelbits rispetto ad altri casinò online che offrono criptovalute; i giocatori possono sbloccare il livello VIP “Joker” solo dopo aver scommesso $ 1000.

Duelbits offre vari livelli VIP con ricompense sempre più alte che vale la pena giocare. Questo motiva molti giocatori della comunità dei casinò a preferire Duelbits come il loro principale casinò crittografico. Chiunque può iniziare a coltivare la propria ricompensa VIP gratuita subito dopo che i giocatori si sono registrati presso la società Duelbits e si cimentano negli emozionanti giochi da casinò per un’esperienza di gioco senza soluzione di continuità.

Restrizioni nazionali di Duelbits

I seguenti paesi sono limitati o vietati ai paesi di giocare a Duelbits: –

Aruba, Bonaire, Curacao, Australia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Malta, Saint Marteen, Singapore, Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e molti altri.

Qualsiasi giocatore di qualsiasi regione limitata e vietata menzionata sul sito Web non è autorizzato a partecipare a qualsiasi gioco Duelbits.

Duelbits Misure di sicurezza

Venendo alle opzioni di sicurezza e protezione di Duelbits, l’azienda considera la sicurezza e la privacy come una delle funzioni chiave della propria organizzazione. Mantenere e guadagnare la fiducia onesta dei propri clienti è una questione di massima priorità per l’azienda. Quindi, si attengono ai più alti standard di sicurezza e privacy di sempre. Se un giocatore scopre un problema relativo agli standard di sicurezza, il supporto dell’azienda è sempre in punta di piedi per lavorare con il giocatore e risolvere i problemi.

Il casinò Duelbits segue una serie di termini e condizioni di divulgazione standard del settore e ben definiti, insieme a tassonomie di valutazione delle vulnerabilità. Qualsiasi problema di sicurezza rivolto all’utente può scrivere e pubblicare la propria query utilizzando la tassonomia di classificazione della vulnerabilità Bugcrowd. Il team di sicurezza di Duelbits valuterà ogni invio filtrato in base al problema per primo.

La prima persona che avvisa il team di sicurezza di un problema di sicurezza precedentemente sconosciuto, il casinò promette di premiarli generosamente. Questo perché i problemi spingono il casinò a creare una configurazione o un codice per migliorare l’ambiente, rendendolo più sicuro per tutti i giocatori, compresi i giocatori alle prime armi e gli high roller.

Quindi, se ti stai chiedendo, “Duelbits è legittimo?”, Beh, sì, è un casinò legittimo con funzionalità di sicurezza sopra la pari e una licenza valida. È più legittimo perché è registrato e concesso in licenza con il numero di licenza GLH-OCCHKTW076092020. Finora, il casinò ha ricevuto recensioni positive dei clienti e commenti di feedback.

Assistenza clienti Duelbits

Come recensito da molti clienti, il team di assistenza clienti di Duelbits è disponibile per tutti i giocatori 24 ore su 24×, 7 giorni su 24, 7 giorni su 7. I casinò legittimi offrono soluzioni efficaci e utili risolvendo le domande dei clienti. I canali di supporto sono limitati e non offrono servizi in molte lingue, a parte l’inglese. I giocatori di Duelbits possono contattare il team di assistenza tramite un’opzione di chat dal vivo disponibile sulla pagina web del supporto.

I clienti possono anche inviare le loro domande via e-mail, richieste presso [email protected] In genere, il team risponde a tutte le domande in pochi minuti. Vale la pena menzionare, la piattaforma richiede di accedere alla chat dal vivo dal profilo del casinò registrato del giocatore e ottenere l’ID per aiutare il team di supporto a fornire una risposta valida più velocemente.

Recensione di Duelbits: conclusione

Per riassumere questa recensione di Duelbits, dopo un’approfondita ricerca, è stato scoperto che i motivi principali per cui i giocatori scelgono questo grande casinò di gioco d’azzardo sono: –

Duelbits è un’azienda consolidata e con licenza partner con alcuni dei principali fornitori di software, come Pragmatic Play, e fornisce un sistema dimostrabilmente equo che rende la piattaforma più affidabile, equa e rispettabile.

Molti giochi da casinò, tra cui roulette, monopolio e dadi, sono offerti sulla piattaforma che i giocatori amano giocare.

Un elenco generoso e onesto di promozioni e bonus.

Integrato con CSGO e Steam e Google, che migliora la piattaforma e l’esperienza di gioco.

Una chat dal vivo 24 * 7 con un’assistenza clienti efficiente e reattiva.

Questi fattori rendono giustamente il casinò Duelbits un casinò online affidabile e legittimo in cui la popolazione di Duelbits sta crescendo a un ritmo veloce. È in costante crescita l’elenco dei titoli di gioco e di altre funzionalità del casinò, pur mantenendo una transazione professionale, semplice e trasparente e un ambiente equo per tutti senza richiedere alcuna informazione personale degli utenti.

Domande frequenti

Quanto è sicuro Duelbits Casino?

Sì, Duelbits è un casinò sicuro e con licenza basato su algoritmi dimostrabilmente equi che consentono ai giocatori di verificare la casualità e l’equità di un gioco.

Duelbits accetta giocatori statunitensi?

No, Duelbits non consente ai giocatori statunitensi di partecipare o piazzare scommesse sulla piattaforma.

In quali paesi opera Duelbits?

Duelbits è disponibile in paesi come Australia, Francia, Danimarca, Paesi Bassi, Malta, Singapore, Aruba, Bonaire, Saba, Curacao e molti altri.