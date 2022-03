Previsione prezzo Horizen 2022, 2026

La privacy e la riservatezza sono stati gli elementi chiave di qualsiasi transazione per secoli. È solo che la rivoluzione di tecnologie innovative come Blockchain ha fatto il possibile, assicurando agli investitori di criptovalute la privacy e la riservatezza come fenomeno intrinseco.

Credevano che questo algoritmo fosse abbastanza robusto da proteggere le loro transazioni, mantenendole al sicuro.

Tuttavia, è possibile tracciare tutti i tipi di traffico digitale anche nelle criptovalute come Bitcoin attraverso una Blockchain per accertare l’indirizzo del portafoglio del cedente e del cessionario. Quindi, la domanda è: cosa è sicuro? La risposta è Horizen (ZEN).

Horizen è una rete blockchain focalizzata sulla risorsa digitale che considera la privacy come l’elemento nodale e desidera scolpire tutti i contratti intelligenti e le dapp, rendendoli privati e sicuri.

L’obiettivo principale di Horizen è quello di risolvere i problemi di scalabilità e sicurezza riscontrati in reti come Ethereum. Totalmente focalizzato sulla privacy, Horizen è stato concepito come un hard fork della criptovaluta focalizzata sulla privacy Zcash.

La panoramica di Horizen (ZEN)

Nel maggio 2017, i co-fondatori Robert Viglione e Rolf Versluis hanno impostato ZenCash come fork di ZClassic, a sua volta un fork di Zcash in movimento. Nell’agosto 2018, ZenCash si è rinominato Horizen.

Quindi, la criptovaluta Horizen è risultata essere una rete di nodi “a più livelli”, il che significa che non tutti i nodi svolgono lo stesso ruolo.

La missione di Horizen (ZEN) è stata quella di risolvere tutti e tre con la loro combinazione di strumenti per la privacy, nodi e sidechain. Specificamente concettualizzato per affrontare e promulgare l’interazione tra gli utenti per essere privato, questo crypto Horizen, più popolare come ZEN, sta costruendo soluzioni di privacy per contratti intelligenti, con l’intento di essere una piattaforma decentralizzata per la messaggistica privata, la pubblicazione e lo sviluppo di applicazioni decentralizzate (dapp).

Pieno esclusivamente di funzionalità basate sulla privacy, ZEN ha due tipi di indirizzi: T-Addresses e Z-Addresses. Gli indirizzi T sono indirizzi regolari in cui chiunque può vedere tutta la cronologia delle transazioni di un account. Gli Z-Addresses sono dove entrano in gioco le prove a conoscenza zero. Se due Z-Address effettuano transazioni tra loro, il risultato è una tecnologia innovativa in cui le transazioni rimangono private, anonime e completamente nascoste.

Le sidechain Horizen (ZEN) sono ospitate da Super Nodes, che è così potente che ha una crittografia speciale e può contemporaneamente proteggere la comunicazione tra i nodi impedendo lo snooping. Il team di esperti di Horizen è ora dedicato esclusivamente alla missione di sviluppare una tecnologia sidechain per consentire a chiunque di sviluppare dapps collegate alla mainchain Horizen.

Queste sidechain promettono di essere altamente scalabili mantenendo i vantaggi della rete della mainchain Horizen di oltre 30.000 nodi. Le mainchain Horizen e le singole sidechain sono trasferibili tra loro, e quindi è un grande vantaggio aggiunto.

Horizen: La comunità e le partnership

La visione del team Horizen non si limita alla propria piattaforma. Ha fatto incursioni in varie alleanze per espandere le aree geografiche e generare fondi per la sostenibilità a lungo termine:

i) Celsius: una piattaforma di prestito crittografico che è impostata per sfruttare le prove a conoscenza zero di Horizen per creare un sistema di prova di riserva – Ottobre 2020.

ii) Sikoba: una piattaforma decentralizzata per IOU P2P impostata per sfruttare il toolkit di prove a conoscenza zero di Horizen e il protocollo di interoperabilità per aumentare la trasparenza e la sicurezza per i suoi clienti – Novembre 2020.

iii) Rete LTO: un catasto abilitato alla blockchain – Horizen costruirà una sidechain privata dedicata – dicembre 2020.

Il 2020 si è rivelato un anno d’oro nella storia della criptovaluta Horizen, in cui ha ottenuto 28 nuovi elenchi di scambio, tra cui Binance.US, Gate.io, Bithumb e MXC. Le iniziative comunitarie di Horizen includono Horizen Developer Environment (HDE) e Horizen Early Adopter Program (HEAP), in tutto più di 1.100 sviluppatori iscritti al suo programma early adopter.

C’è un grande orizzonte futuro in attesa con Sidechain Zendoo beta e ora su Mainnet quest’anno. Non era lontano il giorno in cui la tecnologia di ridimensionamento di Horizen chiamata Directed Acyclic Graph doveva essere presentata al mondo.

Horizen Previsioni sui prezzi: 2021-2025

Molti investitori stanno ancora comprendendo lo scontro dei titani rimanenti, considerando se vale davvero la pena investire o acquistare / vendere Horizen (ZEN). Anche se il prezzo delle monete ha mostrato una grande performance di sostegno nell’ultimo anno, molti mentori di mercato ipotizzano che la corsa al rialzo potrebbe essere lontana.

Secondo i dati tecnici, Horizen detiene una capitalizzazione di mercato di $ 793.207.199 e un’offerta circolante di 11.394.737 e un volume di scambi a 24 ore di $ 51.424.550. Il prezzo attuale di Horizen (ZEN) si aggira intorno ai $ 70. Si tratta senza dubbio di un ottimismo nei mercati prevalenti nell’orizzonte lontano sulla base di altre previsioni:

Horizen Prezzo Previsione 2021

Dall’inizio di quest’anno, la moneta ZEN ha segnato un enorme slancio fino ad oggi, nonostante un recente calo dei prezzi verso il suo principale supporto. L’8 maggio, registra un nuovo ATH a $ 168,15 e poi, ha segnato un forte calo. Successivamente, la moneta ha continuato a essere scambiata al ribasso verso il suo principale supporto. Tuttavia, dopo aver raggiunto il segno di $ 43, lo ZEN ha avviato la ripresa dei prezzi.

Poiché quest’anno è preceduto dagli eventi minerari, ci dovrebbe essere uno slancio rialzista che guida il prezzo medio di Horizen per continuare a esibirsi a un prezzo minimo di $ 100 di sicuro. Questa dovrebbe essere una buona attrazione di previsione per i trader e i singoli investitori per versare i loro soldi nel gattino Horizen (ZEN).

Horizen Prezzo Previsione 2022

Essendo iniziata alla fine dello scorso anno, la moneta ZEN rifletterà una tendenza rialzista per tutto il 2021 e continuerà a cavalcare nuove onde in futuro nel 2022. Da qualche parte tra gli anni 2021 e 2022, si potrebbe vedere un aumento dei prezzi di Horizen che lo porta a un prezzo massimo ancorato a $ 110, seguito da un immediato forte calo dei prezzi al suo supporto cruciale entro ottobre 2022. Tuttavia, potrebbe mantenere il suo importante livello di supporto di $ 90 entro la fine del 2022.

Horizen Prezzo Previsione 2023

L’attuale prezzo di Horizen sostiene il segno di $ 70, ma se il livello minimo di prezzo di $ 100 sarà attraversato, potrebbe mostrare una certa resistenza, ma non si può dire con certezza sulla previsione del prezzo di Horizen se questi tre anni segnerebbero l’era d’oro per questa criptovaluta Horizen.

Potrebbero esserci alcuni cambiamenti significativi negli scenari del settore, nelle posizioni di mercato, negli sforamenti economici, nella ristrutturazione delle politiche o in qualsiasi altra ragione politica per cui la moneta ospita le sue prestazioni in borsa. Horizen, tuttavia, è resiliente e coerente sia, l’economia globale può anche avere il loro effetto sul movimento dei prezzi di Horizen secondo le nostre previsioni.

Horizen Prezzo Previsione 2024

Alcuni esperti prevedono anche che la correzione dei prezzi potrebbe essere efficace in questo periodo portando Horizen a un prezzo di circa $ 130 nel 2024 cavalcando come market maker. Anche le modifiche specifiche della regione influiscono sul prezzo di Horizen. Quindi, raggiungendo i suoi obiettivi futuristici, una cosa che può essere garantita su Horizen è che le stelle sono luminose per questo bene.

Horizen Prezzo Previsione 2025

Horizen intraprende il viaggio di lasciare un’impronta notevole su questo ecosistema. Alcune speculazioni su Horizen nel 2023 evidenziano anche che Horizen avrebbe cavalcato un ciclo rialzista nel mercato entro il 2025; potrebbe persino raggiungere un massimo storico di $ 168 rispetto ad altre monete digitali. Horizen sembra ora correre per stabilire un record affermando la sua posizione che mostra stabilità nel dato contesto di mercato.

Previsioni sui prezzi di Horizen oltre il 2025

Ci sono grandi speranze che la comunità crittografica nutre per Horizen, ed è sicuramente un’opzione ideale per sviluppatori e ingegneri che generano più applicazioni decentralizzate. Sulla base delle nostre previsioni, il prezzo ZEN potrebbe raggiungere il segno di $ 180 nel 2026 e continuare a essere scambiato verso l’alto.

Domande frequenti

La criptovaluta Horizen è un buon investimento?

È un dato di fatto, sì, Horizen (ZEN) è una buona opzione di investimento. Con una roadmap e una visione ben ponderate, la moneta è destinata a fare una differenza radicale per l’intero mercato delle criptovalute. Un prezzo ZEN massimo rompe tutte le barriere rimanendo un token preferito sullo scambio crittografico. Si consiglia vivamente agli utenti di fare le proprie ricerche prima di effettuare qualsiasi investimento nello strumento, vedendo i dati storici del prezzo previsto della criptovaluta Horizen nelle previsioni di criptovaluta.

Come vengono prodotti i token ZEN?

La rete Horizen combina proof-of-work (POW) con proof-of-stake (POS), quindi i nuovi token vengono premiati sia per i minatori che fanno POW che per i validatori che fanno POS. La mainchain Horizen usa POW per mantenere il consenso, mentre le sidechain usano POS.

Dove e come acquistare Horizen?

Essendo una delle prime 100 valute digitali per capitalizzazione di mercato, Horizen è disponibile per l’acquisto e il commercio su un’ampia varietà di scambi crittografici. Questi includono diversi scambi di primo livello, come Binance, Huobi Global e OKEx, oltre a dozzine di piattaforme meno consolidate che offrono maggiori motivi agli investitori per acquistare ZEN per puro valore.

ZEN ha un futuro?

La rete ZEN sta crescendo, non a passi da gigante, ma scalando gradualmente. Dato il potere scatenato della tecnologia web distribuita, Horizen ha sicuramente un futuro promettente e registrerà i prezzi negli anni a venire.