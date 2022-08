Eclipse Token (ECP): cos’è e come acquistare

in

Per acquistare il token Eclipse, è necessario scaricare Trust Wallet e abilitare il browser DApp.

Quindi, sarai in grado di scambiare BNB per Eclipse usando PancakeSwap.

Il team di Eclipse sta sviluppando piattaforme di utilità per il mercato dei token Binance Smart Chain.

È anche fatto per premiare i titolari.

Quando detieni il tuo token Eclipse, guadagnerai più ricompense.

Per ogni transazione, una commissione del 3% verrà inviata ai titolari.

Inoltre, non ci sono grandi partecipazioni di sviluppatori e il pool di liquidità è bloccato per 5 anni.

A partire da maggio 2021, Eclipse ha oltre 180.000 titolari.

Per saperne di più sul token Eclipse, puoi visitare il loro sito ufficiale qui: https://eclipsetoken.org/.

1. Scarica Trust Wallet

Innanzitutto, è necessario scaricare Trust Wallet.

Trust Wallet ti consente di archiviare i tuoi token preferiti.

Ha anche un browser DApp in cui è possibile utilizzare PancakeSwap per scambiare BNB o Ethereum con altri token.

Vai su App Store o Google Play Store e cerca “Trust Wallet”.

Quindi, installa il primo risultato della ricerca.

Dopo aver installato Trust Wallet, devi creare un nuovo portafoglio.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

Assicurati di salvare la frase di recupero da qualche parte sicura.

Infine, è necessario verificare la frase di recupero per completare il processo di creazione del portafoglio.

2. Copia il tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet

Dopo aver creato un nuovo portafoglio su Trust Wallet, vai al tuo portafoglio.

Sul tuo portafoglio, vedrai varie criptovalute.

Tocca “Smart Chain” per aprire il tuo portafoglio Smart Chain.

Sul tuo portafoglio Smart Chain, vedrai quattro icone tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Tocca “Copia” per copiare l’indirizzo del tuo portafoglio Smart Chain.

Dovrai trasferire BNB a questo indirizzo in seguito.

3. Acquista BNB su Binance

Ora che hai copiato l’indirizzo del tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet, devi acquistare BNB.

Questo perché puoi acquistare Eclipse solo con BNB.

Esistono diversi modi per acquistare BNB.

Puoi acquistare BNB su Binance o da uno dei fornitori di Trust Wallet.

Tuttavia, si consiglia vivamente di acquistare BNB da Binance in quanto ha una commissione molto più bassa (0,1%).

D’altra parte, i fornitori su Trust Wallet addebitano commissioni fino al 5%.

Innanzitutto, scarica l’app Binance su App Store o Google Play Store.

Dopo aver scaricato l’app, aprila e registrati per un nuovo account.

Puoi utilizzare il link di riferimento o il codice sopra per iscriverti.

Quindi, vai su “Acquista” e tocca “BNB”.

Quindi, acquista un minimo di 0,1 BNB.

Questo perché puoi prelevare solo un minimo di 0,1 BNB su Binance.

4. Trasferisci BNB da Binance a Trust Wallet

Dopo aver acquistato BNB da Binance, devi ritirarlo sul tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet.

Per fare ciò, vai al tuo portafoglio Binance.

Sul tuo portafoglio Binance, tocca “Prelievo” seguito da “BNB”.

Quindi, atterrerai sulla pagina “Ritira BNB”.

Nella pagina “Ritira BNB”, vedrai più campi tra cui “Indirizzo”, “Rete” e “Importo”.

Innanzitutto, incolla il tuo indirizzo Smart Chain nel campo dell’indirizzo.

Dovresti aver copiato il tuo indirizzo Smart Chain nel secondo passaggio.

Quindi, assicurarsi che il campo Rete sia “BEP20 (BSC)”.

In caso contrario, tocca il campo e cambialo in “BEP20 (BSC)”.

Infine, inserisci l’importo di BNB che desideri prelevare e tocca “Preleva” per ritirarlo.

Questo trasferirà il tuo BNB sul tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet.

Il processo di prelievo in genere non richiede più di 30 minuti per essere completato.

5. Copia l’indirizzo di Eclipse

Ora, è necessario copiare l’indirizzo di Eclipse.

Hai bisogno del suo indirizzo in modo da poterlo importare in Trust Wallet e PancakeSwap in seguito.

Innanzitutto, vai su CoinMarketCap.com e cerca “Eclipse”.

Una volta che sei sul token Eclipse, scorri verso il basso fino a raggiungere la scheda “Contratti”.

Quindi, tocca l’icona duplicata per copiare l’indirizzo del contratto di Eclipse.

6. Aggiungi Eclipse a Trust Wallet

Ora che hai copiato l’indirizzo del contratto del token Eclipse, ora puoi importarlo in Trust Wallet.

Per fare ciò, apri Trust Wallet e vai al tuo portafoglio.

Quindi, tocca l’icona Impostazioni in alto a destra dello schermo.

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni, si aprirà la pagina “Gestisci”.

Nella pagina “Gestisci”, vedrai un elenco di criptovalute che puoi abilitare o disabilitare.

Nella barra di ricerca, incolla l’indirizzo del contratto di Eclipse.

Dovresti aver copiato l’indirizzo del contratto di Eclipse nel quinto passaggio.

Infine, tocca l’interruttore per aggiungere Eclipse al tuo portafoglio.

Ora sarai in grado di vedere Eclipse nel tuo portafoglio su Trust Wallet.

7. Abilita il browser DApp su Trust Wallet

Il settimo passo è abilitare il browser DApp su Trust Wallet.

Il browser DApp consente di utilizzare applicazioni decentralizzate su Trust Wallet come PancakeSwap.

Se il browser DApp non è abilitato, non sarà possibile utilizzarli.

Per abilitare il browser DApp, devi prima aprire un browser (ad esempio, Safari, Chrome).

Quindi, incolla questo nel campo URL del browser: “trust://browser_enable”.

Quindi, tocca “Vai” seguito da “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

Hai abilitato correttamente il browser DApp su Trust Wallet!

8. Scambia BNB per Eclipse su PancakeSwap

Ora che hai abilitato il browser DApp su Trust Wallet, vedrai un’icona “Browser” nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Tocca l’icona “Browser” per sfogliare le applicazioni decentralizzate.

Quindi, scorri verso il basso fino a raggiungere l’intestazione “Popolare”.

Sotto l’intestazione “Popolare”, tocca “PancakeSwap” per aprire PancakeSwap.

Una volta che sei su PancakeSwap, devi connettere Trust Wallet ad esso.

Altrimenti, non sarai in grado di scambiare token o acquistare token Eclipse.

Innanzitutto, tocca il pulsante “Connetti” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato il pulsante “Connetti”, si aprirà il pop-up “Connetti a un portafoglio”.

Il pop-up contiene un elenco di portafogli tra cui puoi scegliere.

Ciò include “Metamask”, “TrustWallet”, “MathWallet” e altro ancora.

Tocca “Trust Wallet” per collegare Trust Wallet a PancakeSwap.

Dopo aver collegato Trust Wallet a PancakeSwap, ora sarai in grado di scambiare token!

Innanzitutto, tocca il pulsante “V1 (vecchio)” nella barra di navigazione in basso.

Quindi, seleziona la casella di controllo e tocca “Continua comunque alla V1”.

PancakeSwap V2 non supporta il token Eclipse, quindi dovrai passare a PancakeSwap V1.

Quindi, tocca “Seleziona una valuta” e incolla l’indirizzo del contratto di Eclipse nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”.

Questo importerà Eclipse in PancakeSwap.

Quindi, inserisci la quantità di BNB che desideri scambiare con Eclipse.

Prima di effettuare lo swap, imposta la tolleranza allo slippage su 12%.

Infine, tocca “Swap” per scambiare BNB con Eclipse!

Hai imparato con successo come acquistare token Eclipse (ECP) su Trust Wallet e PancakeSwap!

Puoi vedere il saldo del tuo token Eclipse sul tuo portafoglio su Trust Wallet se lo hai importato al passaggio 6.