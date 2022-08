Saturna Coin (SAT): cos’è e come acquistarlo

in

Per acquistare la moneta Saturna, è necessario scaricare Trust Wallet e abilitare il browser DApp.

Quindi, puoi scambiare BNB con Saturna su PancakeSwap.

Saturna si ispira al pianeta Saturno, che ha il maggior numero di lune (82).

Il 30% della fornitura iniziale del token è stato bruciato, il che aggiunge un meccanismo deflazionistico.

Inoltre, il 5% di ogni transazione è tassato e riflesso ai titolari.

Ciò significa che se qualcuno acquista o vende Saturna, il 5% di esso verrà messo nel tuo portafoglio.

I membri del loro team includono Travladd, Hi-REZ, Kevin Kwong e Ryan Ross.

Per saperne di più su Saturna, potete visitare il loro sito ufficiale qui: https://saturna.co/.

1. Scarica Trust Wallet

Prima di poter acquistare Saturna, è necessario scaricare Trust Wallet.

Innanzitutto, vai su Google Play Store o App Store e cerca “Trust Wallet”.

Quindi, scarica il primo risultato della ricerca.

Dopo aver scaricato Trust Wallet, apri l’app.

Quindi, è necessario creare un nuovo portafoglio.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

Assicurati di salvare la frase di recupero in un posto sicuro.

Questo perché non sarai in grado di accedere al tuo portafoglio se lo perdi.

Successivamente, dovrai verificare la tua frase di recupero inserendole nell’ordine giusto.

Dopo aver verificato la frase di recupero, il processo di creazione del portafoglio verrà completato.

2. Copia il tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet

Ora che hai creato un nuovo portafoglio su Trust Wallet, devi aprirlo.

Sul tuo portafoglio, vedrai un elenco dei tuoi portafogli di criptovaluta.

Ciò include “Bitcoin”, “Ethereum”, “BNB” e “Smart Chain”.

Tocca “Smart Chain” per aprire il tuo portafoglio Smart Chain.

Sul tuo portafoglio Smart Chain, vedrai quattro icone.

Tocca l’icona “Copia” per copiare l’indirizzo del tuo portafoglio Smart Chain.

Dovrai inviare BNB a questo indirizzo in seguito.

3. Acquista BNB su Binance

Per acquistare Saturna, è necessario scambiarlo con BNB.

Quindi, è necessario acquistare BNB prima.

Puoi acquistare BNB da uno dei fornitori di Trust Wallet o da uno scambio di criptovaluta come Binance.

Binance è altamente raccomandato grazie alle sue basse commissioni (0,1%).

D’altra parte, i fornitori su Trust Wallet hanno commissioni molto elevate (fino al 5%).

Innanzitutto, scarica l’app Binance su Google Play Store o App Store.

Quindi, crea un nuovo account e utilizza “73583477” come codice di riferimento.

Se utilizzi un desktop, puoi visitare il sito Web di Binance e creare un account utilizzando il link di riferimento sopra.

Dopo aver creato un account Binance, vai su BNB e tocca “Acquista”.

Quindi, acquista un minimo di 0,1 BNB.

L’importo minimo di BNB che puoi prelevare è 0,1, quindi assicurati di acquistare 0,1 BNB o più.

4. Trasferisci BNB da Binance a Trust Wallet

Dopo aver acquistato BNB da Binance, devi trasferirlo sul tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet.

Per fare ciò, vai su Binance e vai al tuo portafoglio.

Sul tuo portafoglio, tocca “BNB” per aprire il tuo portafoglio BNB.

Quindi, tocca “Preleva” per ritirare il tuo BNB.

Dopo aver toccato “Ritira”, atterrerai alla pagina “Ritira BNB”.

Nella pagina “Ritira BNB”, vedrai più campi.

Innanzitutto, incolla l’indirizzo del tuo portafoglio Smart Chain nel campo “Indirizzo”.

Puoi trovare l’indirizzo del tuo portafoglio Smart Chain al 2 ° passaggio.

Quindi, assicurarsi che il campo di rete sia su “BEP20 (BSC)”.

In caso contrario, modificare il campo in “BEP20 (BSC)”.

Quindi, inserisci l’importo di BNB che desideri trasferire su Trust Wallet.

Infine, tocca “Preleva” per ritirare il tuo BNB.

I prelievi su Binance di solito non richiedono più di 30 minuti per essere completati.

5. Copia l’indirizzo di Saturna

Il quinto passo è copiare l’indirizzo del contratto di Saturna.

Hai bisogno dell’indirizzo di Saturna in modo da poterlo importare in Trust Wallet e PancakeSwap in seguito.

Per prima cosa, vai su BscScan.com e cerca “Saturna”.

Una volta che sei sulla pagina Saturna, scorri verso il basso fino a raggiungere la scheda “Contratto”.

Tocca l’icona duplicata nella scheda “Contratto” per copiare l’indirizzo di Saturna.

6. Aggiungi Saturna a Trust Wallet

Ora che hai copiato l’indirizzo di Saturna, devi aggiungerlo a Trust Wallet.

Innanzitutto, apri Trust Wallet e vai al tuo portafoglio.

Quindi, tocca l’icona Impostazioni nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Dopo aver toccato l’icona “Impostazioni”, si aprirà la pagina “Gestisci”.

Nella pagina “Gestisci”, vedrai un elenco di monete / token che puoi abilitare o disabilitare.

Nella barra di ricerca, incolla l’indirizzo del contratto di Saturna (dovresti averlo copiato dal 5 ° passaggio).

Quindi, tocca l’interruttore per aggiungere Saturna al tuo portafoglio.

Ora sarai in grado di vedere il tuo saldo Saturna se lo acquisti.

7. Abilita il browser DApp su Trust Wallet

Successivamente, è necessario abilitare il browser DApp.

Questo perché è necessario utilizzare PancakeSwap per acquistare Saturna.

Per utilizzare app decentralizzate su Trust Wallet come PancakeSwap, è necessario abilitare il browser DApp.

Per abilitare il browser DApp, apri prima un browser (ad esempio, Chrome, Safari).

Quindi, incolla questo nel campo URL del browser: “trust://browser_enable” e cercalo.

Il tuo browser ti chiederà quindi di aprire la pagina su Trust Wallet.

Tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

Ora, il browser DApp verrà abilitato nella barra di navigazione inferiore dell’app.

8. Scambia BNB per Saturna su PancakeSwap

Se hai abilitato il browser DApp su Trust Wallet, vedrai un’icona “Browser” nella barra di navigazione in basso.

Tocca l’icona “Browser” per aprire il browser DApp.

Quindi, scorri verso il basso fino a raggiungere l’intestazione “Popolare”.

Sotto l’intestazione popolare, tocca “PancakeSwap”.

Dopo aver toccato “PancakeSwap”, il browser PancakeSwap verrà aperto su Trust Wallet.

Per acquistare Saturna, devi prima collegare Trust Wallet a PancakeSwap.

Altrimenti, non sarai in grado di scambiare BNB con esso.

Per connettere Trust Wallet a PancakeSwap, tocca il pulsante “Connetti”.

Dopo aver toccato il pulsante “Connetti”, vedrai un elenco di portafogli.

I portafogli includono “Metamask”, “TrustWallet”, “MathWallet” e altro ancora.

Poiché stai utilizzando Trust Wallet, seleziona l’opzione “TrustWallet”.

Questo collegherà Trust Wallet a PancakeSwap.

Dopo aver collegato Trust Wallet a PancakeSwap, ora puoi acquistare la moneta Saturna.

In primo luogo, è necessario importare Saturna in PancakeSwap.

Per fare ciò, tocca “Seleziona una valuta” nel campo “A”.

Quindi, incolla l’indirizzo del contratto di Saturna nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”.

Nel campo “Da”, assicurati che sia selezionato “BNB”.

Quindi, inserisci la quantità di BNB che desideri scambiare con la moneta Saturna (SAT).

Assicurarsi che la tolleranza allo slittamento sia impostata su 12%.

È possibile modificare la tolleranza allo slittamento toccando l’icona Impostazioni.

Infine, tocca “Swap” per scambiare il tuo BNB con Saturna!

Hai imparato con successo come acquistare Saturna su Trust Wallet e PancakeSwap!