in

Il progetto di educazione alla legalità economica

Nell’ambito del progetto “educazione alla legalità economica”, la città di Terni sta portando avanti una serie di incontri formativi rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Questi eventi hanno l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della legalità e della correttezza economica, temi fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Incontri nelle scuole: un’opportunità di crescita

Ogni secondo sabato del mese, a partire dalle 9.30 fino alle 13, si svolgono incontri nell’area verde della città, dove esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni si confrontano con gli studenti. Questi momenti di dialogo e interazione sono progettati per stimolare la riflessione e il dibattito su temi come la gestione dei conflitti, l’importanza della legalità e le conseguenze delle azioni illegali. La partecipazione attiva degli studenti è incoraggiata, permettendo loro di esprimere le proprie opinioni e di apprendere in un ambiente stimolante.

Il ruolo delle istituzioni e della comunità

La Prefettura di Terni gioca un ruolo cruciale nel coordinamento di queste attività, garantendo che il messaggio di legalità e responsabilità venga trasmesso in modo efficace. Durante una recente riunione presieduta dal prefetto, sono stati discussi i progressi del progetto e le strategie per coinvolgere ulteriormente la comunità. È fondamentale che le istituzioni collaborino con le scuole e le famiglie per creare un ambiente favorevole all’apprendimento e alla crescita dei giovani.

Investimenti e futuro del progetto

Inoltre, nel corso del 2024, si prevede un potenziamento delle attività legate a questo progetto, con l’intento di migliorare l’efficacia dei controlli e delle iniziative di sensibilizzazione. Gli investimenti da parte di aziende locali, come Acciai Speciali Terni, sono un segno tangibile dell’impegno della comunità nel promuovere la legalità economica. Questi sforzi congiunti mirano a costruire una cultura della legalità che possa influenzare positivamente le future generazioni.