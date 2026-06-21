Educazione finanziaria e startup: le nuove frontiere dell’economia italiana

Dall'educazione finanziaria per adolescenti agli investimenti record nelle startup, l'Italia sta vivendo una rivoluzione economica. Scopri i dettagli.

L’Italia sta vivendo un momento di grande fermento nel settore dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità. Progetti innovativi e investimenti record stanno ridefinendo il panorama economico del Paese, offrendo nuove opportunità per giovani e imprese.

In un contesto in cui la consapevolezza finanziaria e l’innovazione tecnologica sono diventate fondamentali, emergono iniziative che mirano a colmare il gender gap e a preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro.

EFFE Summer Camp: educazione finanziaria per ragazze adolescenti

L’EFFE Summer Campgiunto alla sua terza edizione, è un’iniziativa unica in Italia dedicata all’educazione finanziaria e all’imprenditorialità per ragazze adolescenti. Il campo estivo, ospitato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si basa su evidenze scientifiche che dimostrano un significativo gender gap nelle competenze finanziarie già a 15 anni.

Le partecipanti, provenienti da diverse regioni, hanno l’opportunità di sviluppare competenze pratiche in economia e gestione aziendale attraverso attività laboratoriali e lezioni teoriche. Il progetto è promosso da enti e associazioni specializzate nel settore giovanile e formativo, con l’obiettivo di preparare le ragazze a diventare protagoniste del mondo economico.

INSPIRE: educazione finanziaria e Intelligenza Artificiale all’Università Politecnica delle Marche

Il 29 aprile 2026, il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche ha accolto gli studenti delle classi quarte dell’IIS Cuppari-Salvati di Jesi per una giornata di formazione e orientamento dedicata alle trasformazioni del mondo dell’economia, della finanza e dell’impresa.

L’iniziativa fa parte del progetto INSPIREselezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, che promuove esperienze concrete per avvicinare le nuove generazioni alle competenze e alle professioni del futuro. Durante la giornata, gli studenti hanno approfondito temi centrali come l’educazione finanziaria, il funzionamento dei mercati, la finanza sostenibile e l’evoluzione dei sistemi di pagamento digitali.

Le attività laboratoriali hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi con strumenti e metodologie utilizzati nei contesti economico-finanziari contemporanei, sperimentando simulazioni e approfondendo il ruolo dei fattori cognitivi nei processi decisionali. Un ulteriore focus è stato dedicato alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale in ambito economico e aziendale, evidenziando come l’analisi dei dati e il supporto alle decisioni stiano trasformando il mondo dell’impresa.

Startup italiane: investimenti record nel primo semestre 2026

Le startup italiane hanno raccolto complessivamente 643,43 milioni di euro nei primi sei mesi del 2026, registrando una crescita dell’82,01% rispetto allo stesso periodo del 2026. Questo risultato conferma la vitalità del venture capital italiano e una trasformazione strutturale del mercato, con una maggiore concentrazione delle risorse sulle realtà più promettenti e scalabili.

Nel dettaglio, i round inferiori al milione di euro rappresentano oggi solo il 18,1% del totale, mentre la fascia tra 1 e 9 milioni di euro concentra il 62,7% delle operazioni. I deal superiori ai 10 milioni di euro pesano per il 19,3%, segnalando l’emergere di un ecosistema sempre più orientato alla crescita delle scaleup.

L’intelligenza artificiale si conferma il principale motore della nuova fase del venture capital italiano, con le startup che sviluppano software B2B potenziati dall’AI che rappresentano il 24,1% di tutte le operazioni concluse nel semestre. Seguono deeptech (9,6%), medtech e fintech (8,4% ciascuno), cybersecurity (6%) e cleantech e robotica (4,8%).

Dal punto di vista geografico, la Lombardia concentra circa il 61,2% dei capitali raccolti, seguita dal Lazio con il 20,2%, trainato dal maxi-round di Rent2Cash. Più distanziate le altre regioni, con Trentino-Alto Adige (7,7%), Emilia-Romagna (2,6%), Friuli-Venezia Giulia (2,3%) e Puglia (2,2%).

Questi dati sono stati presentati in occasione di SIOS26 Summer, l’evento di StartupItalia che ha riunito startup, investitori, imprese e istituzioni per discutere delle trasformazioni che stanno ridefinendo l’economia dell’innovazione italiana.