Eliminazione account Crypto.com: come farlo in modo definitivo

Non usi più Crypto.com per acquistare o vendere criptovalute?

In tal caso, puoi richiedere di eliminare il tuo account.

Prima di eliminare il Crypto.com, è necessario prelevare o spendere tutti i saldi rimanenti.

In caso contrario, i tuoi saldi andranno persi in modo permanente.

Se i tuoi saldi di criptovaluta sono al di sotto del limite minimo di prelievo, devi contattare Crypto.com supporto.

Puoi farlo aprendo l’app e toccando l’icona della chat.

Il team di supporto Crypto.com ti assisterà nell’elaborazione dei prelievi.

In questa guida, imparerai come eliminare il tuo account Crypto.com.

Come eliminare il tuo account Crypto.com

Per eliminare il tuo account Crypto.com, devi inviare un’e-mail Crypto.com.

Nell’e-mail, allega una tua foto con in mano un foglio con il tuo nome, data e “Crypto.com” scritto su di esso.

Includi “Chiudi account” come intestazione dell’oggetto e invia l’email.

Assicurati di inviare l’e-mail utilizzando il tuo indirizzo email registrato.

In caso contrario, il team di supporto Crypto.com non sarà in grado di tracciare il tuo account e chiuderlo.

Ad esempio, se hai creato un account utilizzando “[email protected]”, devi utilizzare “[email protected]” per inviare l’e-mail anche a Crypto.com.

Dopo aver inviato la tua foto, devi attendere la risposta di Crypto.com.

In caso di esito positivo, riceverai un’email che indica che il tuo account è stato chiuso.

1. Scrivi il tuo nome, data e Crypto.com su un foglio

Per chiudere il tuo account Crypto.com, devi inviare un’e-mail [email protected]

Nell’e-mail, devi fornire una foto di te stesso con in mano un pezzo di carta che include il tuo nome, data e “Crypto.com”.

Per ulteriori informazioni, puoi consultare la pagina delle domande frequenti qui: https://help.crypto.com/en/articles/5611960-authentication-via-selfie.

Per prima cosa, prendi un pezzo di carta e scrivi il tuo nome completo.

In secondo luogo, annotare la data odierna (ad esempio 13/11/2021).

Infine, scrivi “Crypto.com” sotto la data.

Assicurati che la scrittura sia facile da leggere.

2. Scatta una foto di te stesso con in mano la carta

Dopo aver scritto il tuo nome, la data e “Crypto.com” su un pezzo di carta, devi scattare una foto di te stesso tenendolo in mano.

Questo è necessario se si desidera eliminare il Crypto.com account.

La foto verrà utilizzata per verificare la tua identità e nient’altro.

Per fare ciò, tieni il pezzo di carta con una mano e scatta una foto di te stesso.

Assicurati che sia chiaramente visibile che stai tenendo in mano il pezzo di carta (fai riferimento all’illustrazione sopra).

Inoltre, il viso, la parte superiore del busto e il braccio dovrebbero essere visibili nella foto.

In caso contrario, Crypto.com possibile rifiutare la richiesta di eliminazione dell’account.

Se la tua foto viene rifiutata, devi prenderne un’altra e inviarla di nuovo a [email protected]

3. Invia la tua foto a Crypto.com

Nota: la carta nella foto è esagerata: dovrebbe essere in formato A4.

Dopo aver scattato una foto di te stesso con in mano un foglio contenente il tuo nome, data e “Crypto.com”, devi inviarlo via email a Crypto.com

Per cominciare, devi inviare un’e-mail a [email protected]

Assicurati di contattare Crypto.com utilizzando il tuo indirizzo email registrato.

Ad esempio, se hai creato un account Crypto.com utilizzando “[email protected]”, usa “[email protected]” per inviare [email protected]

Ciò consentirà a Crypto.com di tracciare il tuo account e chiuderlo.

In secondo luogo, utilizzare “Chiudi account” come riga dell’oggetto.

Non usare nient’altro come riga dell’oggetto in quanto non sono correlati.

In terzo luogo, dì che vuoi chiudere il tuo account Crypto.com.

Ecco un esempio di ciò che devi dire: “Vorrei chiudere il mio account Crypto.com. Ho allegato una foto di me stesso con in mano un foglio con le mie informazioni scritte a mano”.

Se vuoi fare il possibile, puoi indicare il tuo indirizzo e-mail registrato nell’e-mail.

In quarto luogo, allega la foto di te stesso con in mano il foglio.

Infine, invia l’e-mail a Crypto.com e attendi la loro risposta.

In genere riceverai una risposta entro 24 ore.

In caso di esito positivo, riceverai un’email che informa che il tuo account Crypto.com è stato chiuso.

Conclusione

Non richiedere di eliminare il tuo account Crypto.com se hai saldi di criptovaluta rimanenti.

Se il tuo account viene eliminato, non potrai recuperarlo.

Allo stesso modo, non sarai in grado di recuperare i saldi persi.

Se hai saldi di criptovaluta rimanenti, devi trasferirli su un altro scambio.

Questo include “Binance”, “Coinbase”, “Gemini” e altri.

Trasferire criptovalute da uno scambio all’altro è semplice.

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’indirizzo della criptovaluta su cui vuoi depositare.

Ad esempio, se desideri trasferire Bitcoin da Crypto.com a Binance, devi copiare il tuo indirizzo Bitcoin da Binance.

Quindi, incollalo sulla pagina di invio di Bitcoin su Crypto.com.

Il processo di prelievo richiederà in genere da 30 a 60 minuti per essere completato.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, puoi contattare il supporto Crypto.com aprendo l’app Crypto.com e toccando l’icona della chat.