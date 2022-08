Recuperare portafoglio Coinbase: ecco come fare

Coinbase Wallet è uno dei portafogli di criptovaluta più popolari.

Puoi archiviare in modo sicuro criptovalute come Bitcoin, Ethereum, XRP e altro.

Quando crei un account Coinbase Wallet, ti verrà data una frase di recupero di 12 parole.

La frase può essere utilizzata per recuperare il portafoglio se ti capita di perdere l’accesso ad esso.

Quindi, è importante annotare la frase di recupero di 12 parole e archiviarla in un luogo sicuro.

Il portafoglio ha anche una funzione crittografata di Google Drive e iCloud.

Se hai perso la frase di recupero, puoi ripristinarla utilizzando Google Drive o iCloud.

In questa guida, imparerai come recuperare il tuo portafoglio Coinbase, dov’è la fase di recupero, cosa succede se perdi la frase di recupero e altro ancora.

Come recuperare il tuo portafoglio Coinbase

Per recuperare il tuo portafoglio Coinbase, devi accedere con la tua frase di recupero a 12 cifre.

Dopo aver inserito la frase di recupero, il tuo portafoglio Coinbase verrà ripristinato.

Se hai dimenticato la frase di recupero, puoi utilizzare iCloud o Google Drive per recuperarla.

Sfortunatamente, se non hai eseguito il backup della frase di recupero, non sarai in grado di recuperare il tuo portafoglio Coinbase.

Coinbase non sarà in grado di recuperare la tua frase di recupero anche per te perché non hanno accesso ad essa.

Ecco come recuperare il tuo portafoglio Coinbase:

1. Apri l’app Coinbase Wallet e tocca “Ho già un portafoglio”

Innanzitutto, devi aprire l’app Coinbase Wallet sul tuo dispositivo mobile.

Dopo aver aperto l’app, vedrai un paio di opzioni.

Ciò include “Crea un nuovo portafoglio” e “Ho già un portafoglio”.

Dal momento che stai cercando di recuperare il tuo portafoglio Coinbase, tocca “Ho già un portafoglio”.

2. Ripristina il tuo Coinbase Wallet con Google Drive, iCloud o la tua frase di recupero

Dopo aver toccato “Ho già un portafoglio”, atterrerai alla pagina “Ripristina portafoglio”.

Nella pagina, vedrai l’opzione “Ripristina con frase di ripristino”.

Se hai eseguito il backup della frase di ripristino utilizzando iCloud, vedrai anche l’opzione “Ripristina con iCloud”.

D’altra parte, se hai eseguito il backup della frase di recupero utilizzando Google Drive, vedrai l’opzione “Ripristina con Google Drive”.

Puoi utilizzare una delle opzioni per recuperare il tuo portafoglio Coinbase.

In questa guida, useremo invece l’opzione “Ripristina con frase di ripristino”.

Tocca “Ripristina con frase di recupero” per iniziare a recuperare il tuo portafoglio Coinbase utilizzando la tua frase di recupero a 12 cifre.

3. Inserisci la tua frase di recupero di 12 parole

Dopo aver toccato “Ripristina con frase di ripristino”, atterrerai alla pagina “Accedi con una frase di ripristino”.

Ora, devi inserire la tua frase di recupero di 12 parole nella “Frase di recupero …” campo.

Tieni presente che devi conoscere la frase di recupero per accedere.

Dovresti averlo salvato in precedenza in un luogo sicuro.

Se hai perso l’accesso alla tua frase di recupero, non sarai in grado di recuperare il tuo portafoglio Coinbase.

Dopo aver inserito la frase di recupero di 12 parole, tocca “Avanti” per recuperare il tuo portafoglio.

4. Usa Touch ID o imposta un passcode

Dopo aver inserito la frase di recupero a 12 cifre, atterrerai nella pagina “Proteggi il tuo portafoglio”.

Ora, è necessario aggiungere un ulteriore livello di sicurezza per mantenere il portafoglio al sicuro.

Ogni volta che accedi al tuo portafoglio Coinbase dopo esserti disconnesso, devi ripetere questa procedura.

Se stai utilizzando un dispositivo iOS, ci saranno un paio di opzioni di sicurezza tra cui “Usa Touch ID” e “Configura passcode”.

Poiché si consiglia Touch ID, tocca “Usa Touch ID”.

5. Esegui il backup del portafoglio

Dopo aver toccato “Usa Touch ID”, atterrerai alla pagina “Esegui il backup del tuo portafoglio”.

La pagina afferma che ti verrà mostrata una frase di recupero segreta nella schermata successiva.

Questa è la stessa frase di recupero che hai usato per recuperare il tuo portafoglio Coinbase.

Tocca la casella di controllo per accettare che non sarai in grado di accedere al tuo account se perdi la frase di recupero.

Se non hai eseguito il backup della frase di recupero su iCloud o Google Drive, tocca “Esegui backup ora” per farlo.

Altrimenti, tocca “Più tardi” per farlo in seguito.

6. Hai recuperato con successo il tuo portafoglio Coinbase

Dopo aver toccato “Più tardi”, atterrerai sul tuo portafoglio Coinbase.

Ora, l’app inizierà la scansione delle tue criptovalute.

Attendi fino al completamento della scansione per vedere tutte le tue criptovalute.

Hai recuperato con successo il tuo portafoglio Coinbase!

Dov’è la frase di recupero di Coinbase Wallet?

La tua frase di recupero di Coinbase Wallet si trova nelle impostazioni di Coinbase Wallet.

Innanzitutto, apri l’app Coinbase Wallet e tocca l’icona a forma di ingranaggio.

Sotto “Sicurezza”, tocca “Frase di recupero” e inserisci il tuo passcode o usa Touch ID.

Dopo aver inserito il passcode o utilizzato Touch ID, sarai in grado di vedere la frase di recupero a 12 cifre.

Cosa succede se perdi la tua frase di recupero Coinbase?

Se perdi la tua frase di recupero Coinbase, non sarai in grado di recuperare il tuo portafoglio Coinbase.

Coinbase non sarà in grado di recuperare il tuo portafoglio anche per te perché non hanno accesso alla tua frase di recupero.

Tuttavia, se hai eseguito il backup della frase di ripristino utilizzando iCloud o Google Drive, puoi comunque ripristinarla.

Per fare ciò, apri l’app Coinbase Wallet, tocca “Ho già un portafoglio” e ripristina il tuo portafoglio utilizzando iCloud o Google Drive.

Cosa succede al tuo portafoglio Coinbase se perdi il telefono?

Se perdi il telefono, puoi recuperare il tuo portafoglio Coinbase su un altro telefono se hai salvato la frase di recupero.

Per fare ciò, apri l’app Coinbase Wallet e tocca “Ho già un portafoglio”.

Quindi, tocca “Ripristina con frase di ripristino”.

Infine, inserisci la tua frase di recupero a 12 cifre per recuperare il tuo portafoglio Coinbase!

Conclusione

Tieni presente che Coinbase non avrà accesso alla tua frase di recupero.

Quindi, se lo perdi, Coinbase non sarà in grado di recuperarlo per te.

L’unico modo per recuperare il tuo portafoglio è utilizzare Google Drive o iCloud.

Questo è se hai eseguito il backup della frase di recupero usandoli.

In altre parole, Coinbase Wallet è come avere la propria banca.

Sei responsabile della sicurezza del tuo portafoglio.

Se non riesci a recuperare il tuo portafoglio Coinbase, devi creare un nuovo account.

Quando crei un nuovo account, assicurati di annotare la frase di recupero e archiviarla in un luogo sicuro.

Inoltre, assicurati di eseguire il backup della frase di recupero utilizzando Google Drive o iCloud.

Ciò ti impedirà di perdere i tuoi fondi.