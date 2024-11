in

Un ecosistema in crescita per le PMI italiane

Elite, l’innovativo ecosistema di Euronext, ha recentemente accolto 19 nuove aziende italiane, segnando un passo significativo nel supporto alle piccole e medie imprese (PMI) del nostro Paese. Questo ingresso non solo arricchisce il network di Elite, ma rappresenta anche un’opportunità unica per le PMI di accedere a risorse e competenze specializzate, fondamentali per la loro crescita sostenibile nel lungo periodo.

Settori chiave e impatto economico

Le nuove aziende provengono da 10 diverse regioni italiane, con una forte rappresentanza dal centro-sud, e operano in settori cruciali per l’economia nazionale, tra cui l’industria, i servizi, la tecnologia e il food & beverage. Con un fatturato aggregato di circa 3 miliardi di euro e oltre 2.300 dipendenti, queste PMI non solo contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, ma anche alla vitalità economica del Paese. La diversificazione dei settori rappresenta un segnale positivo per la resilienza e l’innovazione delle PMI italiane.

Accesso a un network europeo

Il programma Elite offre alle aziende ammesse l’accesso a un ampio network di imprenditori, top executive, partner e investitori, inclusi quelli istituzionali. Questo supporto è fondamentale per facilitare il reperimento di risorse sul mercato dei capitali, sia privati che pubblici. Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite, ha sottolineato l’importanza di questo ingresso, evidenziando come l’ecosistema di Elite non si limiti a fornire capitale, ma combini anche capitale di conoscenza e relazionale, creando un ambiente favorevole alla crescita delle PMI.

Un traguardo significativo per Elite

Con l’ammissione di queste 19 nuove imprese, Elite ha raggiunto un traguardo importante, avendo accolto 135 aziende solo dall’inizio dell’anno. Questo non solo dimostra l’attrattiva del programma, ma anche la crescente fiducia delle PMI italiane nel cercare supporto per la loro espansione. La rete di partner che ha contribuito a questo successo include nomi di spicco come NUO Capital, 4ward Consulting e Banco BPM, che hanno svolto un ruolo cruciale nell’accompagnare queste aziende nel loro percorso di crescita.