Introduzione agli ETF tematici di Invesco

Invesco ha recentemente introdotto tre nuovi ETF tematici, offrendo agli investitori un accesso mirato a settori in rapida crescita come l’intelligenza artificiale (IA), la cybersicurezza e la difesa. Questi ETF sono progettati per capitalizzare sulle tendenze a lungo termine che stanno plasmando il futuro dell’economia globale. Con l’aumento delle minacce informatiche e l’espansione delle applicazioni dell’IA, la domanda di investimenti in questi ambiti è in costante crescita.

Collaborazione con Kensho per indici innovativi

Ogni ETF di Invesco seguirà indici innovativi sviluppati da Kensho, una divisione di S&P Global Indices specializzata nell’applicazione dell’IA. Questa collaborazione è fondamentale per garantire che gli investitori possano beneficiare di un approccio all’avanguardia nell’analisi dei mercati. Gary Buxton, responsabile degli ETF EMEA e APAC di Invesco, ha sottolineato l’importanza di sfruttare l’IA per identificare le opportunità di investimento più promettenti, in un contesto di crescente complessità e rischio.

Filtri ESG e selezione delle aziende

Un aspetto distintivo degli ETF di Invesco è l’integrazione di filtri ESG (ambientali, sociali e di governance). Gli indici per l’Artificial Intelligence Enablers e la Cybersecurity escludono le aziende coinvolte in attività commerciali controverse o che non rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Questo approccio non solo promuove investimenti responsabili, ma offre anche agli investitori una maggiore tranquillità riguardo alla sostenibilità delle loro scelte. Le aziende vengono classificate in due categorie: “Core” e “Non-Core”, con un focus particolare sulle prime, che rappresentano le società più attive nel settore.

Costi competitivi e vantaggi per gli investitori

Un altro punto di forza dei nuovi ETF di Invesco è il costo competitivo. Con commissioni annuali dello 0,35%, questi ETF si posizionano tra i più convenienti sul mercato. Chris Mellor, responsabile della gestione dei prodotti azionari ETF di Invesco, ha evidenziato come questi costi ridotti, insieme all’esperienza del fornitore dell’indice, rendano questi ETF un’opzione attraente per gli investitori. Inoltre, la ponderazione equa delle società all’interno di ciascun gruppo garantisce una diversificazione efficace, massimizzando così il potenziale di rendimento.

Espansione dell’offerta tematica di Invesco

Con il lancio di questi tre nuovi ETF, Invesco amplia ulteriormente la sua offerta tematica, che già include prodotti focalizzati su tecnologie emergenti come blockchain, biotecnologie ed energia pulita. Questa diversificazione consente agli investitori di esplorare una gamma di opportunità in settori innovativi, rispondendo così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La strategia di Invesco mira a posizionare gli investitori in prima linea nelle tendenze future, garantendo al contempo un approccio responsabile e sostenibile agli investimenti.