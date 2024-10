Il balzo del patrimonio di Elon Musk

Negli ultimi giorni, Elon Musk ha visto un incremento straordinario del suo patrimonio netto, che ha raggiunto la cifra impressionante di 274,1 miliardi di dollari. Questo aumento è stato principalmente alimentato dall’ottimo andamento delle azioni di Tesla, la casa automobilistica elettrica di Palo Alto. Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, le azioni di Tesla hanno registrato un incremento significativo, contribuendo a un guadagno di 26 miliardi di dollari per Musk in un solo colpo.

I risultati finanziari di Tesla

Durante la presentazione dei risultati finanziari, Tesla ha riportato un aumento del 7,8% del fatturato rispetto all’anno precedente, insieme a un incremento del 16,9% dell’utile netto. Questi numeri non solo hanno sorpreso gli investitori, ma hanno anche confermato la solidità dell’azienda nonostante le sfide del mercato automobilistico. Il margine lordo si è attestato al 19,8%, un dato che riflette l’efficienza operativa di Tesla. Musk ha dichiarato che l’azienda prevede una leggera crescita nelle consegne di veicoli nel 2024, mantenendo un atteggiamento ottimista nonostante le condizioni macroeconomiche attuali.

Le ambizioni politiche di Musk

Oltre ai suoi successi finanziari, Elon Musk è attivamente coinvolto nella scena politica statunitense. Recentemente ha espresso il suo sostegno per Donald Trump durante un comizio al Madison Square Garden di New York, esortando i suoi sostenitori a votare. Musk ha sottolineato l’importanza di un margine di vittoria ampio e ha criticato la spesa federale, affermando che potrebbe essere ridotta di 2.000 miliardi di dollari. Questa posizione politica, insieme alla sua influenza nel settore tecnologico e automobilistico, lo rende una figura di spicco non solo nel mondo degli affari, ma anche in quello politico.