Aumenti significativi a Roma

Nel corso dell’ultimo anno, il mercato degli affitti a Roma ha subito un incremento senza precedenti. Il canone medio per un monolocale è quasi raddoppiato, passando da 597 euro a 1078 euro, con un aumento del 80%. Anche i bilocali hanno visto un incremento significativo, con un costo medio che ora si attesta a 1223 euro, segnando un 25% di aumento rispetto all’anno precedente. I trilocali e i quadrilocali non sono stati esenti da rincari, con aumenti rispettivamente del 43% e del 51%.

Milano: la città più cara d’Italia

Milano continua a mantenere il primato come la città più costosa per gli affitti. Nonostante gli aumenti siano più contenuti rispetto ad altre città, i prezzi rimangono elevati. Un monolocale costa mediamente 1311 euro, mentre un trilocale raggiunge i 1767 euro. I rincari per i bilocali sono addirittura diminuiti del 35%, ma le stanze singole continuano a crescere, con un costo medio di 1201 euro.

Torino e Napoli: rincari in crescita

Torino ha registrato un aumento simile a Roma, con i monolocali che ora costano 815 euro, segnando un incremento del 75%. Napoli, invece, ha visto un aumento del 23% per i monolocali, con un costo medio di 739 euro. Anche i trilocali e le stanze singole a Napoli hanno registrato aumenti significativi, rispettivamente del 16% e del 12%.

Bologna: crescita degli affitti per studenti

Bologna, nota per la sua vocazione universitaria, ha visto un aumento del 33% per i trilocali, con un costo medio di 1767 euro. Questo incremento è particolarmente significativo per gli studenti, che si trovano a dover affrontare spese sempre più elevate per l’alloggio. La situazione degli affitti nelle città universitarie è diventata critica, con molti studenti costretti a cercare soluzioni alternative.