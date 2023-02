Elon Musk sta integrando la crittografia in Twitter?

Il proprietario di Twitter Elon Musk sta portando avanti i piani per integrare un sistema di pagamento nella piattaforma, ma la crittografia, mentre è sulla vision board, non è una priorità immediata. Il magnate della tecnologia ha chiesto agli sviluppatori della società di progettare l’architettura dei pagamenti “in modo che la funzionalità crittografica possa potenzialmente essere aggiunta in un secondo momento”, secondo il Financial Times.

La notizia è agrodolce per i fan delle criptovalute che speravano che Musk, il loro campione di criptovalute più visibile, prendesse una decisione definitiva su un ruolo crittografico sulla piattaforma di social media subito dopo averlo rilevato.

Musk ha a lungo giocato con tutti i tipi di idee di integrazione crittografica nella piattaforma, da un Twitter basato su blockchain agli abbonamenti blu di Twitter basati su Dogecoin. L’auto-descritto come impulsivo CEO ha ammesso che “blockchain Twitter non è possibile”, mentre gli abbonamenti basati su Dogecoin sembrano accantonati per ora.

Twitter per incorporare i pagamenti

La mossa di Musk di incorporare i pagamenti in Twitter è solo una parte della sua grande idea di rendere Twitter un’app “tutto” chiamata X. Il capo di Twitter, SpaceX e Tesla ha delineato per la prima volta questa visione a novembre, non molto tempo dopo aver acquisito la piattaforma.

In un livestream di Twitter Spaces per placare gli inserzionisti a disagio, Musk ha descritto, tra le altre proposte, come gli utenti avrebbero i loro conti bancari e carte di debito collegati al sito.

“Il prossimo passo sarebbe quello di offrire un conto del mercato monetario estremamente convincente per ottenere un rendimento estremamente elevato sul tuo saldo”, ha affermato entusiasta.

Come aveva informato i dipendenti di Twitter a giugno, l’uomo (a volte) più ricco del mondo immagina Twitter come un’app one-stop shop simile a WeChat, una società ultra-popolare con sede in Cina utilizzata da centinaia di milioni di persone come social media, notizie, ride-hailing, consegna di cibo e app di pagamento tutto in una volta.

Ora, Twitter sta colpendo il terreno correndo con quelle che sembravano le idee a braccio di Musk. Almeno con i pagamenti.

Il Financial Times scrive che il personale sta già creando un caveau per archiviare e proteggere i dati degli utenti. Stanno anche depositando licenze statali, dopo di che la società cercherà di diventare internazionale.

All’inizio di novembre, Twitter ha presentato documenti al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come primo passo per offrire servizi di pagamento.

E le criptovalute?

Mentre tutto va bene e dandy con questo sviluppo, gli appassionati di criptovalute vogliono vedere la loro forma preferita di valuta assumere un ruolo importante su Twitter.

La comunità cripto era tra le più euforiche quando è diventato evidente che il capo di Tesla avrebbe acquistato il sito di social media. “Hai l’uomo più ricco del mondo, in qualche modo, che legittima alcuni dei nostri concetti e idee, e sarà una fantastica piattaforma di onboarding”, ha dichiarato entusiasta il conduttore del podcast Crypto 101 Bryce Paul al New York Times.

Lo scambio di criptovalute Binance ha contribuito con $ 500 milioni all’acquisizione di Twitter di Musk. Il suo CEO Changpeng Zhao, alias CZ, ha dichiarato alla CNBC che l’obiettivo era quello di “assicurarsi che le criptovalute abbiano un posto al tavolo quando si tratta di libertà di parola”.

In breve, molti hanno grandi speranze per i pagamenti crittografici su Twitter. E seguendo il noto entusiasmo di Musk per la tecnologia e il recente sviluppo, non è inverosimile credere che otterranno il loro desiderio.

Ma questo non significa che sarà facile.

I regolatori statunitensi di solito sono desiderosi di eliminare tutto ciò che percepiscono come attività losche nelle operazioni crittografiche. Twitter dovrebbe saltare attraverso molti cerchi normativi per integrare le criptovalute e, anche dopo averlo fatto, vivrebbe costantemente sotto il microscopio della SEC, del FINCEN, del Dipartimento di Giustizia e di altre agenzie di supervisione.

Pertanto, mentre i fan delle criptovalute vogliono vedere l’integrazione crittografica di Twitter, è utile riconoscere che potrebbe non essere così semplice.

Ma se i pagamenti crittografici di Twitter diventassero una cosa, sarebbe una spinta significativa nella marcia delle risorse digitali verso un riconoscimento diffuso. La comunità accoglie con favore il sostegno segnalato da Musk alla mossa.

La lunga relazione di Twitter con Crypto

Detto questo, anche se Twitter è ora sotto nuova guardia, sembra negligente non menzionare la natura amabile di lunga data della società di social media nei confronti delle criptovalute. Il co-fondatore della piattaforma ed ex CEO Jack Dorsey – lui stesso un sostenitore dichiarato di Bitcoin – ha utilizzato la piattaforma per mettere in luce la criptovaluta pioniera.

Una di queste mosse è stata quella di abilitare un’emoji Bitcoin sul sito di social media. Tutto ciò che un utente deve fare è digitare #bitcoin o #btc e il simbolo Bitcoin apparirà accanto ad esso.

Questo può sembrare insignificante, ma è enorme. Ad esempio, ha creato una tale eccitazione che il coinvolgimento degli utenti per “Bitcoin” è andato fuori dalle classifiche in quel momento.

La mossa dell’emoji Bitcoin di Twitter potrebbe essere stata stimolata dal podcaster di Bitcoin Anthony “Pomp” Pompliano, che ha twittato nel 2019: “Twitter ha bisogno di un’emoji Bitcoin” e ha esortato i follower a ritwittare il messaggio. Deve aver capito che gli emoji erano più di un modo spensierato per chattare su, diciamo, WhatsApp.

Altre mosse pro-crypto di Twitter sono state:

La possibilità di ricevere suggerimenti in BTC o ETH

La possibilità di cercare i prezzi di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) semplicemente inserendo i loro nomi o ticker sulla barra di ricerca di Twitter e premendo la ricerca (Musk ha ritwittato l’annuncio)

La possibilità per i proprietari di NFT di mostrare la propria immagine sui profili Twitter con un meccanismo di verifica (leggi anti-clic destro) per l’avvio. Un aggiornamento recente per questa funzione sono i Tweet Tiles NFT

Seguendo l’affinità di Musk per la crittografia, è sicuro pensare che Twitter continuerà a garantire la rivoluzionaria tecnologia finanziaria con lui al timone.

Conclusioni

Le ultime notizie da Twitter sull’integrazione crittografica non sono esattamente ciò che il cryptoverse voleva sentire, ma è meglio di niente.

Con l’attuale ambiente di supervisione crittografica tutt’altro che amichevole, ci vorrebbe un sacco di lavoro prima che i pagamenti crittografici vengano lanciati su Twitter. Ma se è Elon Musk al volante di questa nave, i credenti cripto possono essere certi che è una questione di quando, e non se, ciò accadrà. Speriamo che non sia troppo lontano dall’orizzonte.