Monete per lo staking: le migliori 2023

Lo staking è ora un business multimiliardario, e in più di un modo. Non solo la capitalizzazione di mercato combinata di tutte le criptovalute proof-of-stake ha raggiunto $ 270 miliardi nelle ultime settimane (pari al 24% dell’intero mercato), ma il valore totale di tutti i token effettivamente puntati ha superato i $ 100 miliardi.

Queste sono somme enormi di cui stiamo parlando qui, e sono anche completate dai miliardi di dollari detenuti su piattaforme di staking dedicate, indicando il crescente appetito tra gli investitori per il picchettamento.

Ma cos’è lo staking? Per chi non lo sapesse, questo potrebbe non essere ovvio, anche se la risposta è relativamente semplice. Questo articolo dissiperà ogni confusione non solo fornendo un’introduzione al concetto di picchettamento, ma anche passando in rassegna le migliori monete per il picchettamento.

Ciò significa dare un’occhiata alle criptovalute che utilizzano un meccanismo di consenso proof-of-stake e che possono quindi essere puntate per proteggere la propria rete e anche guadagnare un reddito passivo.

Cos’è lo staking?

Per capire lo staking, è meglio iniziare confrontando il proof-of-stake con il consenso proof-of-work. Nel caso di Bitcoin, le sue transazioni sono convalidate utilizzando proof-of-work, che comporta il calcolo dell’hash corretto (fondamentalmente un codice) per il blocco successivo nella sua catena.

Tuttavia, con la proof-of-stake, le transazioni vengono autenticate dai validatori che puntano la criptovaluta sul prossimo blocco corretto. L’idea alla base di questo è che, poiché i validatori perderanno la loro partecipazione se votano per un blocco non valido, la rete è incentivata a continuare a convalidare i blocchi corretti con le transazioni corrette.

Come concetto, lo staking è emerso per la prima volta nel 2012, quando Sunny King e Scott Nadal (entrambi apparentemente pseudonimi) hanno pubblicato un documento di ricerca che delinea Peercoin (PPC), una criptovaluta che sarebbe stata garantita tramite proof-of-stake.

Fondamentalmente, hanno affermato che l’utilizzo dello staking migliorerebbe la prova del lavoro eliminando “la dipendenza dal consumo di energia, ottenendo così un’inflazione più bassa / commissioni di transazione più basse a livelli di sicurezza della rete comparabili”.

Sebbene relativamente breve, questo documento di ricerca – e Peercoin stesso – ha costituito la base delle monete proof-of-stake che seguirono, inclusi i primi (ma ora dimenticati) esempi come NXT e Blackcoin. Poi è arrivata un’ondata di criptovalute proof-of-stake che si sono dimostrate un po ‘più durature, tra cui Cardano, Algorand, Cosmos, Tezos e Neo.

Come blockchain PoS, queste piattaforme consentono a tutti i titolari di puntare le loro criptovalute e guadagnare una ricompensa / rendimento per farlo. I premi tendono ad essere pagati attraverso il conio di nuove monete, il che può significare inflazione nel tempo, ma se una piattaforma sperimenta l’adozione e una crescita sostenuta, tali effetti inflazionistici possono essere contrastati.

Mentre la proof-of-stake è rimasta abbastanza marginale per diversi anni dopo la sua concezione, gli anni più recenti hanno visto una massiccia crescita delle monete PoS. Non solo il mercato ha assistito a un’altra ondata di blockchain PoS di successo (ad esempio BNB, Avalanche e Solana), ma nel settembre 2022 Ethereum – la seconda più grande criptovaluta per mercato – è passata dalla proof-of-work alla PoS.

Questo cambiamento ha probabilmente reso proof-of-stake l’opzione “predefinita” per qualsiasi nuova criptovaluta, rendendo anche la proof-of-work un meccanismo controverso, dati i suoi livelli di consumo energetico.

Le migliori monete per lo staking

Ora ci sono un’ampia varietà di criptovalute proof-of-stake sul mercato, con alcune più preziose e utili di altre. Di seguito è riportata una carrellata delle migliori monete per lo staking, valutando le criptovalute PoS in termini di capitalizzazione di mercato, cronologia dei prezzi, utilità e anche in termini di rendimenti che tendono a offrire ai titolari che le puntano.

Ethereum (ETH)

Lanciato per la prima volta nel 2015 e spostato su PoS nel 2022, Ethereum (ETH) è la più grande moneta di puntata in termini di capitalizzazione di mercato. Al momento della scrittura, vale $ 197,8 miliardi e si è apprezzato del 380.501,8% rispetto al suo minimo storico registrato di $ 0,432979 (fissato nel 2015).

È probabile che Ethereum rimarrà la moneta PoS più preziosa per qualche tempo a venire. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che la sua piattaforma nativa è la blockchain di contratto intelligente di livello uno più utilizzata nell’ecosistema crittografico, con un valore totale bloccato di $ 29,17 miliardi (questo significa che le app in esecuzione sulla sua criptovaluta memorizzano blockchain valgono questo importo).

In termini di staking, Staking Rewards attualmente mette il rendimento medio per lo staking ETH al 3,84% all’anno, mentre Staked.us mette il “rendimento nominale” (quindi non tenendo conto dell’inflazione) al 5,6%.

Per quanto riguarda l’inflazione, questa è attualmente dello 0,5% all’anno. Tuttavia, un aggiornamento – EIP 1559 – implementato nel 2022 significa che Ethereum brucia una parte delle sue commissioni di transazione. Quindi alcuni dei suoi sostenitori sostengono che può essere deflazionistico durante i periodi di massima attività.

BNB Chain (BNB)

Precedentemente noto come Binance Smart Chain, BNB Chain è una piattaforma di contratti intelligenti proof-of-stake lanciata dal cripto-exchange Binance nel 2020 (token nativo BNB ha funzionato su Ethereum dal 2017-2020).

È la seconda moneta PoS più grande in termini di capitalizzazione di mercato, con una valutazione di $ 51,4 miliardi. Ha anche guadagnato di un enorme 817.749,6% rispetto al suo minimo record di $ 0,03981770, dal 2017.

BNB Chain è anche la seconda rete più grande in termini di valore totale bloccato ($ 5 miliardi), con la piattaforma che generalmente offre commissioni di transazione inferiori rispetto a Ethereum, qualcosa che le ha permesso di attirare l’adozione e l’utilizzo.

I rendimenti per lo staking di BNB sono attualmente pari al 2,5% annuo. Tuttavia, Binance si è impegnata a bruciare un totale di 100 milioni di BNB, che è la metà della sua offerta massima totale. Ciò significa che i rendimenti rettificati saranno probabilmente più elevati quando si tiene conto di questa deflazione, con Staking Rewards che mette tali rendimenti al 7,7%.

Cardano (ADA)

Fondata dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson, Cardano ha lanciato la sua mainnet nel 2017. Il suo token nativo, ADA, è la terza moneta più grande per capitalizzazione di mercato, con un valore totale di $ 13,7 miliardi. ADA ha guadagnato del 1.939% rispetto al minimo storico di $ 0,01925275, registrato a marzo 2020.

Mentre Cardano ha trascorso anni nello sviluppo senza guadagnare molto in termini di uso effettivo o adozione, questo ha iniziato a cambiare negli ultimi mesi. In particolare, il lancio della stablecoin Djed con sede a Cardano ha visto il suo valore totale bloccato più che raddoppiare da gennaio.

Attualmente, Staked.us ha il suo rendimento nominale di puntata al 3,8% e il suo rendimento reale (tenendo conto dell’inflazione) all’1,7%, mentre Staking Rewards lo ha al 3,3% e solo allo 0,o5%. Il suo tasso di inflazione è attualmente del 2,1% all’anno, secondo Staked.us.

Polygon (MATIC)

Mentre una soluzione di ridimensionamento di livello due per Ethereum, Polygon è di per sé una piattaforma proof-of-stake, il che significa che anche il token nativo MATIC può essere puntato. È stato lanciato per la prima volta nel 2019 e ha una capitalizzazione di mercato di $ 12 miliardi, con MATIC in aumento del 41.483,6% da maggio 2019, quando aveva un prezzo di soli $ 0,00314376 (ora è $ 1,34).

Anche se si tratta di una rete di ridimensionamento di livello due, Polygon è ancora una delle più grandi piattaforme in crittografia, con un TVL di $ 1,23 miliardi. Questo lo mette davanti ad Avalanche, Solana e Cardano, per citare alcune blockchain di livello uno.

I premi annuali di staking sono attualmente pari al 4,7% in termini nominali e al 2,5% in termini corretti per l’inflazione, secondo Staking Rewards e Staked.us. L’inflazione di MATIC è dell’1,8% all’anno.

Solana (SOL)

Lanciato nel 2020, Solana ha trascorso gran parte di quell’anno e il suo successore è diventato una delle nuove proprietà più calde in cripto. Vantava velocità di transazione massime teoriche di circa 60.000 transazioni al secondo, facendo vergognare Ethereum e molte altre reti. Ciò ha contribuito a guadagnare una capitalizzazione di mercato di $ 8,7 miliardi, con token nativi SOL che ha guadagnato poco più del 4.500% dal lancio.

Tuttavia, Solana ha subito una serie di interruzioni nel 2022, minando la sua crescita. Peggio ancora, il crollo di FTX – uno dei principali sostenitori di Solana – nel novembre dello stesso anno ha causato il crollo del valore di SOL. Come tale, TVL di Solana è sceso da un livello record di $ 10 miliardi nel novembre 2021 a $ 260 milioni, al momento della scrittura. Detto questo, è stato in grado di recuperare un po ‘nelle ultime settimane, aiutato un po ‘dal lancio del token meme basato su Solana Bonk (BONK) e dallo sviluppo in corso.

Lo staking di SOL può attualmente far guadagnare ai possessori un rendimento del 7,1% in termini nominali e del 2% in termini reali, con un’inflazione di SOL pari al 4,9% annuo.