Acquisti strategici di Eni nel mercato azionario

Negli ultimi giorni, Eni ha annunciato l’acquisto di 3.591.665 azioni proprie tra il 13 e il 20 ottobre, un’operazione che rientra nella seconda tranche del programma di buyback dell’azienda. Questo acquisto rappresenta lo 0,11% del capitale sociale di Eni, con un prezzo medio ponderato di 13,9217 euro per azione. Il controvalore totale di questa operazione ammonta a 50.001.980,74 euro.

Da quando è iniziata la seconda tranche del programma di buyback, Eni ha acquisito un totale di 120.272.006 azioni proprie, pari al 3,66% del capitale sociale, per un valore complessivo di 1.667.565.083,79 euro. Attualmente, considerando le azioni già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 211.882.333 azioni proprie, corrispondenti al 6,45% del capitale sociale. Questa strategia di buyback non solo dimostra la fiducia dell’azienda nel proprio valore, ma è anche un segnale positivo per gli investitori.

Ryanair punta a un futuro di crescita

Ryanair, la compagnia aerea low-cost, ha annunciato ambiziosi piani per il futuro, prevedendo di raggiungere 200 milioni di passeggeri in Europa entro il 2025. Questo obiettivo sarà supportato da una strategia vincente e dall’espansione della flotta. La compagnia ha in programma investimenti significativi in Italia e a Milano, con un aumento delle rotte e degli aeromobili. Questa espansione non solo contribuirà a migliorare la connettività in Europa, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, creando nuovi posti di lavoro e stimolando il turismo.

Impatto delle tensioni commerciali sui mercati asiatici

Nel frattempo, le borse cinesi hanno chiuso in negativo a causa delle prospettive di nuovi dazi americani sulle importazioni cinesi. L’indice di Shanghai ha registrato un calo dello 0,89%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong ha perso l’1,63%, influenzato dal settore tecnologico e dalle politiche del presidente Trump contro il Fentanyl cinese. Queste tensioni commerciali hanno generato un clima di incertezza nei mercati, portando a un avvio cauto per l’azionario europeo. A Piazza Affari, il Ftse Mib è sostanzialmente invariato, con una flessione dello 0,1%, poco sopra i 36.000 punti.

Collaborazione tra giganti tecnologici

In un altro sviluppo significativo, SoftBank Group, OpenAI e Oracle hanno annunciato una joint venture per l’infrastruttura di intelligenza artificiale, con un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari. Questa collaborazione segna un passo importante verso l’innovazione tecnologica e l’espansione delle capacità di intelligenza artificiale, un settore in rapida crescita che promette di trasformare vari aspetti dell’economia globale.