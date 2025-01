La longevità in Italia: un fenomeno in crescita

L’Italia si distingue come uno dei Paesi con la maggiore longevità al mondo, con un numero crescente di centenari. Secondo i dati aggiornati, al 1° gennaio 2024, il nostro Paese conta oltre 22.500 centenari, di cui l’83% sono donne. Questo trend di longevità non è solo un motivo di orgoglio, ma porta anche a una riflessione importante sulla pianificazione finanziaria per il futuro. Con l’aspettativa di vita che continua ad aumentare, è fondamentale considerare come affrontare economicamente un periodo di pensionamento che può durare decenni.

La necessità di una previdenza complementare

Con l’assegno pensionistico pubblico che tende a ridursi, è essenziale integrare le proprie entrate con forme di previdenza complementare. Un report di Moneyfarm evidenzia come la pianificazione anticipata possa fare la differenza. Ad esempio, un lavoratore con uno stipendio netto di 2.000 euro al mese, che va in pensione a 64 anni, potrebbe trovarsi con un assegno pensionistico di soli 1.280 euro, ben 720 euro in meno rispetto al suo stipendio attuale. Questo scenario evidenzia l’importanza di accumulare un capitale sufficiente per mantenere il proprio tenore di vita anche dopo il ritiro dal lavoro.

Le differenze regionali e le aspettative di vita

Le statistiche mostrano anche significative differenze regionali in termini di longevità e aspettativa di vita. Ad esempio, la Liguria presenta la più alta concentrazione di centenari, mentre province come Enna e Napoli registrano le attese di vita più basse. È interessante notare che le province con i neonati più longevi non coincidono sempre con quelle dove i pensionati vivono più a lungo. Questo suggerisce che la pianificazione previdenziale deve tener conto non solo della propria situazione attuale, ma anche delle tendenze demografiche e sanitarie locali.

Calcolare il capitale necessario per una pensione serena

Per garantire una pensione adeguata, è cruciale calcolare il capitale necessario per integrare l’assegno pensionistico. Per un lavoratore autonomo con un reddito netto di 2.000 euro, l’assegno pensionistico potrebbe scendere a 860 euro, richiedendo un’integrazione mensile di 1.140 euro. Questo porta a un capitale necessario di 287.280 euro per una vita fino a 85 anni, che sale a 560.880 euro per chi raggiunge i 105 anni. Questi numeri sottolineano l’importanza di iniziare a pianificare il proprio futuro finanziario il prima possibile, per evitare sorprese sgradite durante la pensione.