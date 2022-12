ESG, la sostenibilità come leva di cambiamento aziendale

Le tematiche ambientali, sociali e di governance sono sempre più importanti per la valutazione della performance, la reputazione e l’evoluzione di un’azienda. La sostenibilità diventa centrale per le aziende e Mercer offre una serie di servizi che possono aiutare a seguire un percorso di crescita che riesca a andare oltre il rispetto della normativa, attraverso piani strategici di lungo termine che portino all’adesione e all’ingaggio rispetto alla purpose da parte di tutte le funzioni aziendali.

L’importanza delle strategie ESG per un futuro sostenibile

ESG, acronimo di Environmental, Social and Corporate Governance, esprime tutte le strategie volte al raggiungimento e al mantenimento della purpose aziendale, cioè l’obiettivo che l’azienda si pone al di là della pura crescita economica e che risponde alla domanda “Perché esistiamo?” Nel perseguimento di obiettivi ESG, è fondamentale includere la definizione di un percorso di crescita basato su una Talent Strategy e la definizione di un piano di investimenti che aumentino il valore degli asset mantenendo la purpose. Mercer, società di consulenza che offre diversi servizi nelle Risorse Umane, investimenti e benefit, è in grado di affiancare le aziende in un percorso di sostenibilità che includa armonicamente Ambiente, Sostenibilità e Governance su tutto l’arco delle funzioni, da HR a Finance. Dalla progettazione di una valida Employee Value Proposition, all’ottimazione del costo del lavoro, con particolare riferimento a pratiche di equità e diversity (per esempio il Gender Pay Gap), fino all’inserimento di fattori ESG nei piani di incentivazione. Mercer aiuta i propri clienti negli investimenti sostenibili accompagnandoli in un processo di transizione che affianca gli investitori a seguire le giuste strategie ESG, valutare le opportunità, stabilire gli obiettivi e sviluppare un piano di implementazione da integrare nella strategia d’investimento.



Investimenti sostenibili: cosa sono?

Gli investimenti sostenibili puntano a creare valore e generare rendimento attraverso una strategia specifica che unisce l’analisi finanziaria con l’attenzione per l’ambiente, il sociale e la governance nella valutazione delle società in cui si vuole investire. Molti pensano che gli investimenti ESG siano quelli a zero profitto, che mettono al primo posto l’attenzione per l’ambiente, il rispetto dei diritti umani e una corretta gestione aziendale sacrificando la remunerazione e i rendimenti di azionisti e obbligazionisti, ma non è così. La giusta strategia consente di pensare con grande attenzione ad ogni dettaglio, senza tralasciare nulla. Investire in modo sostenibile, sulla base di criteri che permettono di individuare le società con i più alti punteggi ESG, non penalizza la remunerazione degli azionisti, ma crea una correlazione davvero molto positiva. Le società che prestano attenzione ai criteri ESG, mettendo sullo stesso piano l’ambiente e i rapporti con società, dipendenti e clienti riescono infatti ad essere più resilienti di fronte ad eventuali periodi di difficoltà.

La sostenibilità è fondamentale per il cambiamento

La competizione nel trovare talenti è davvero molto alta, per questo è importante il rapporto tra prestazioni ESG e la forza lavoro. Una strategia efficace basata sugli ESG crea un legame forte, soddisfacente e duraturo con i dipendenti. Secondo quando emerso nel Global Risk Report 2022 di Marsh McLennan Advantage le prestazioni ESG possono aiutare le aziende a rendere i dipendenti più soddisfatti e attirare in modo ottimale nuovi talenti, tenendo anche conto che le attività ESG stanno diventando sempre più importanti per attirare i Millenials e la Gen Z, generazioni che rivestono di maggiore importanza le problematiche ambientali e sociali. Mercer è in grado di aiutare i suoi clienti nello sviluppo di strategie e politiche di people sustainability.