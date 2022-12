Con il mercato delle criptovalute attualmente in un esteso mercato ribassista, le monete meme hanno subito un grande colpo. Ragionevolmente previsto, dato che meme, le monete si basano molto sull’hype. Tuttavia, se la storia delle monete meme è qualcosa da seguire, allora queste criptovalute hanno anche il maggior potenziale di guadagni nei mercati rialzisti.

Sulla base di questo potenziale, questa guida esplora le migliori monete meme che esploderanno nel 2023. La guida ti darà anche un’idea di dove investire in monete meme con commissioni basse.

Quali sono le migliori monete meme da investire nel 2023?

Trovare le migliori monete meme da acquistare nel 2023 richiede lavoro. Questo perché ci sono molte truffe sul mercato ed è facile perdere denaro investendo in criptovalute casuali.

Fortunatamente, sei nel posto giusto per informazioni sulle migliori monete meme da acquistare oggi.

Dogecoin (DOGE) — Meme Coin reso popolare da Elon Musk

Meme Coin reso popolare da Elon Musk Shiba Inu (SHIB) – Top Meme Coin che sta rapidamente crescendo nell’adozione

Top Meme Coin che sta rapidamente crescendo nell’adozione SafeMoon Inu (SMI) – Una moneta meme in crescita che ha un potenziale di reddito passivo

Una moneta meme in crescita che ha un potenziale di reddito passivo MonaCoin (MONA) – Una moneta meme perfetta per i pagamenti grazie alle sue elevate velocità

Una moneta meme perfetta per i pagamenti grazie alle sue elevate velocità Akita Inu (AKITA) – Meme Coin che sta lavorando sull’interoperabilità crittografica

Meme Coin che sta lavorando sull’interoperabilità crittografica IMPT – criptovaluta che sta cercando di aiutare ad affrontare le emissioni di carbonio

criptovaluta che sta cercando di aiutare ad affrontare le emissioni di carbonio Calvaria (RIA) – Criptovaluta a basso costo che si rivolge al crescente mercato P2E

Criptovaluta a basso costo che si rivolge al crescente mercato P2E Tamadoge (TAMA) — Meme Coin con volumi di trading in crescita

Meme Coin con volumi di trading in crescita Toon Finance (TFT) – Meme Coin con potenziale di prezzo esplosivo nel 2023

Meme Coin con potenziale di prezzo esplosivo nel 2023 Tora Inu (TORA) – Moneta meme in crescita con una solida tabella di marcia

Moneta meme in crescita con una solida tabella di marcia Samoiedo Coin (SAMO) – Una moneta meme in rapida crescita nel crescente ecosistema Solana

Una moneta meme in rapida crescita nel crescente ecosistema Solana Dogelon Mars (ELON) – Una moneta meme che tende a radunarsi insieme a Dogecoin

Una moneta meme che tende a radunarsi insieme a Dogecoin Dogedash (DOGEDASH) — Una nuova moneta meme focalizzata sul mercato P2E

Una nuova moneta meme focalizzata sul mercato P2E Dogs of Elon (DOE) – Una delle migliori monete meme per gli investitori che scommettono su NFT

Una delle migliori monete meme per gli investitori che scommettono su NFT Hoge Finance (HOGE) – Top Meme Coin per il reddito passivo attraverso lo staking

Top Meme Coin per il reddito passivo attraverso lo staking Battle Infinity (IBAT) – Una criptovaluta di gioco P2E in crescita

Uno sguardo approfondito alle migliori monete meme da acquistare nel 2023

In questa sezione, esaminiamo ogni moneta meme sopra in modo più dettagliato.

1. Dogecoin – Moneta meme che Elon Musk rende popolare

Dalla mania delle monete meme del 2021, molte persone chiedono costantemente: “Dogecoin è un buon investimento?”.

Dogecoin Potrebbe essere iniziato come uno scherzo, ma si è affermato come una forza da non sottovalutare in criptovaluta. A differenza di altre monete incentrate sull’anonimato o sulla velocità delle transazioni, Dogecoin è sinonimo di divertimento e comunità.

Il suo logo è un cane Shiba Inu e il suo slogan è “alla luna”. Ma al di là del suo approccio spensierato, Dogecoin ha un serio sostegno. È stata una delle prime monete ad adottare la tecnologia SegWit e ha commissioni di transazione moderate e tempi di transazione rapidi.

Ha anche una grande e attiva comunità di utenti, che è uno dei fattori più importanti nel determinare il successo di qualsiasi moneta. In breve, Dogecoin potrebbe essere iniziato come un meme, ma da allora è diventato un giocatore serio nella criptovaluta.

Mentre la comunità è stata parte integrante della crescita di Dogecoin, Elon Musk è stato il fattore più cruciale nella crescita di Dogecoin negli ultimi anni. Come CEO di Tesla e SpaceX, Musk è una delle figure più influenti nel settore tecnologico. I suoi tweet su Dogecoin hanno contribuito ad aumentarne la visibilità e il valore. Inoltre, Musk ha anche aggiunto Dogecoin all’elenco delle valute accettate sui siti Web delle sue aziende. Di conseguenza, Dogecoin è diventata una delle criptovalute più popolari al mondo. Grazie all’approvazione di Musk, Dogecoin è sulla buona strada per diventare una valuta mainstream.

La parte migliore è che ha recentemente acquisito Twitter e ha annunciato di renderlo una super App. Questo sarà probabilmente integrato con i metodi di pagamento e Dogecoin potrebbe essere uno di questi. Anche per coloro che considerano Dogecoin una moneta di merda, l’integrazione di Twitter renderebbe DOGE Una delle migliori monete di merda da acquistare nel 2023. Dogecoin è disponibile anche sulla maggior parte delle borse principali, che potrebbero contribuire ai suoi volumi in un mercato rialzista. Ad esempio, puoi acquistare Dogecoin su eToro, uno dei broker di criptovaluta più affidabili a livello globale.

2. Shiba Inu – La moneta meme superiore che sta rapidamente crescendo nell’adozione

Quando il mercato delle criptovalute stava vivendo una crescita senza precedenti, è emerso un nuovo concorrente che ha rapidamente catturato l’attenzione di investitori e trader. Shiba Inu, che viene spesso definito “il killer di Dogecoin”, è stato lanciato nell’agosto 2020 da un team anonimo di sviluppatori.

La mascotte di Shiba Inu si basa sulla popolare razza di cani Shiba Inu, che è diventata sinonimo della comunità cripto grazie al suo uso diffuso nei meme. Anche se resta da vedere se Shiba Inu sarà in grado di detronizzare Dogecoin come il re delle monete meme, non si può negare che il progetto abbia generato grande eccitazione nello spazio crittografico. Solo il tempo dirà se Shiba Inu sarà all’altezza dell’hype.

Oltre al fattore hype, Shiba Inu è una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023 per i suoi fondamentali in miglioramento. Un indicatore dei crescenti fondamenti Shiba Inu è lo Shiba Inu Metaverse. Il metaverso Shiba Inu è ancora nelle sue fasi iniziali, ma ha già diverse caratteristiche popolari. Questi includono un mercato, dove gli utenti possono acquistare e vendere articoli; una piattaforma di social media, in cui gli utenti possono connettersi con altri utenti; e una piattaforma di gioco, dove gli utenti possono giocare. Il metaverso Shiba Inu utilizza Ethereum, che può essere utilizzato per acquistare articoli sul mercato o pagare per i servizi di social media. Il lancio del metaverso Shiba Inu rappresenta un importante passo avanti per la criptovaluta. Potrebbe vedere SHIB emergere come una delle criptovalute più performanti nel 2023.

Uno dei problemi più critici da affrontare nel mondo blockchain è la scalabilità. Poiché sempre più utenti adottano la tecnologia blockchain, la necessità di transazioni veloci ed efficienti diventa sempre più essenziale. Una soluzione che è stata proposta è nota come Shibarium. Shibarium è una soluzione di ridimensionamento Layer 2 che utilizza il partizionamento orizzontale per migliorare la velocità e l’efficienza delle transazioni.

In sostanza, suddivide le transazioni in pezzi più piccoli, o partizioni, e quindi li elabora in parallelo. Questo può aiutare a migliorare la scalabilità complessiva di una rete blockchain senza sacrificare la sicurezza o il decentramento. Inoltre, Shibarium è compatibile con una vasta gamma di blockchain esistenti, rendendolo uno strumento potenzialmente prezioso per aumentare l’efficienza di Shiba Inu. Per estensione, aumenterà il valore di Shiba Inu come rete di pagamento.

Con tutti gli sviluppi e il fattore hype, non c’è dubbio che Shiba Inu è una delle migliori monete meme da investire nel 2023. Le probabilità che ripeta il suo rally del 2021 sono piuttosto alte.

3. SafeMoon Inu – Una moneta meme in crescita che ha un potenziale di reddito passivo

SafeMoon Inu è una criptovaluta che mira a creare una comunità di gioco ispirata alla cultura dei meme. Il progetto è stato fondato da John Karony, che crede fermamente che il potere dei meme e dei giochi possa plasmare il mondo per sempre. La criptovaluta nativa di SafeMoon Inu è un token SMI e funziona sulla Binance Smart Chain (BSC).

Il team sta anche sviluppando una piattaforma chiamata SMI Play che avrà diverse categorie di giochi come sport, azione, avventura, puzzle, ecc. L’USP di questa piattaforma è che sarebbe semplice sviluppare Giochi su questa piattaforma rispetto ad altre.

Inoltre, la piattaforma sarebbe completamente integrata con l’economia SafeMoon Inu, fornendo così maggiore adozione e utilità al token SMI. Attualmente esistono 1 trilione di token SMI che vengono continuamente bruciati. Ciò rende SafeMoon Inu una valuta deflazionistica che si apprezzerebbe nel tempo con l’aumento della domanda.

L’aspetto deflazionistico e il fatto che la comunità stia crescendo rendono SafeMoon Inu una delle monete meme più sottovalutate da acquistare nel 2023. Le probabilità di un rally esponenziale sono alte.

4. MonaCoin – Una moneta meme perfetta per i pagamenti grazie alle sue elevate velocità

Il prossimo nella lista delle monete meme sottovalutate da investire nel 2023 è MonaCoin. MonaCoin opera su base peer-to-peer (P2P) e funziona sull’algoritmo Lyra2RE. Questo algoritmo è un grosso problema in quanto rende MonaCoin resistente al mining ASIC.

Ciò consente alle persone di estrarre MonaCoin con GPU e CPU, rendendolo più accessibile e democratico rispetto ad altri progetti crittografici. Inoltre, MonaCoin ha una dimensione del blocco più piccola rispetto a Bitcoin, rendendo le transazioni più veloci ed economiche. Questo lo rende ideale per l’uso quotidiano, così come per i pagamenti e i micropagamenti. Con una forte comunità che lo sostiene, MonaCoin è pronto a diventare un attore importante nella criptovaluta.

Ciò che rende MonaCoin una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023 è che è molto popolare in Giappone, un mercato importante per le criptovalute. Con la sua popolarità in un mercato così importante, le probabilità sono che MonaCoin sia un criptovaluta sottovalutata che potrebbe diventare parabolico nel 2023.

5. Akita Inu – Meme moneta che sta lavorando sull’interoperabilità crittografica

Akita Inu è una criptovaluta decentralizzata che funziona su Ethereum. Akita Inu è progettato per creare un ecosistema basato sulla comunità alimentato dal token Akita Inu. Il token Akita Inu è un token conforme a ERC-20 che verrà utilizzato per incentivare gli utenti a partecipare alla comunità Akita Inu.

Akita Inu ha diverse funzionalità che saranno disponibili per gli utenti, tra cui un mercato, una piattaforma social e un sistema di pagamento. Questa moneta meme è attualmente in fase di sviluppo e il team sta lavorando per continuare a costruire l’ecosistema. L’obiettivo del progetto Akita Inu è quello di creare un ecosistema alimentato dalla comunità in grado di fornire agli utenti vari servizi e prodotti.

Una cosa che rende Akita Inu una delle migliori criptovalute da tenere d’occhio nel 2023 è la sua funzione di masterizzazione dei token. Finora, il 7% di tutti i token Akita Inu sono stati bruciati e altri verranno bruciati. Questo è un grosso problema in quanto aumenta le probabilità di guadagni esponenziali per Akita Inu se il mercato diventa rialzista nel 2023.

6. IMPT – Criptovaluta che sta cercando di aiutare a gestire le emissioni di carbonio

IMPT è una criptovaluta che ha fatto ondate nella comunità degli investitori per la sua dedizione alle cause ambientali. La società dietro IMPT si è impegnata a utilizzare una parte dei suoi profitti per finanziare progetti di compensazione del carbonio, che aiutano a ridurre la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera.

Inoltre, IMPT ha guadagnato popolarità perché sempre più persone stanno diventando consapevoli dei pericoli del cambiamento climatico. Nel breve periodo in cui è esistita, IMPT ha stretto partnership con rivenditori che vendono prodotti rispettosi dell’ambiente. I token possono essere utilizzati per acquistare altri prodotti dai rivenditori oppure possono essere venduti su scambi di valuta fiat o Bitcoin. Man mano che sempre più persone diventano consapevoli dell’importanza di proteggere l’ambiente, è probabile che IMPT diventi sempre più popolare.

IMPT sta anche sviluppando una piattaforma basata su blockchain che consentirà alle aziende e agli individui di compensare le loro emissioni di carbonio attraverso NFT. Con il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, IMPT sta facendo una grande impressione sugli investitori che vogliono avere un impatto positivo sull’ambiente.

Poiché IMPT è stato lanciato solo nel 2022, nel profondo del mercato ribassista, le probabilità sono che sia scambiato con uno sconto enorme ai prezzi correnti. Questo lo rende una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023 per gli investitori in cerca di guadagni esponenziali.

7. Calvaria – Criptovaluta a basso costo che si rivolge al crescente mercato P2E

Per chi non lo sapesse, Calvaria può sembrare solo un altro gioco. Tuttavia, quelli che sanno capiscono che è molto più di questo. Lanciato attraverso una prevendita di successo, Calvaria è un’opportunità per gli investitori di entrare in un asset che si apprezza durante le varie fasi. Il gioco stesso è progettato per essere altamente gratificante, con una varietà di sfide e compiti che devono essere completati per guadagnare valuta virtuale. Inoltre, il team di Calvaria lavora costantemente su nuovi contenuti e aggiornamenti, assicurando che il gioco rimanga fresco ed emozionante. Con una forte comunità di giocatori già in atto, non c’è dubbio che Calvaria sia pronto per il successo.

Per quanto riguarda i giochi, una delle maggiori sfide è superare i problemi di scalabilità. Troppo spesso, i giochi sono impantanati da elevate commissioni di transazione e bassa larghezza di banda, rendendo la brutta esperienza. Calvaria è costruito sulla rete Polygon per aiutare ad affrontare questo problema. Utilizzando la vasta rete di Polygon, Calvaria può fornire un’elevata larghezza di banda e basse commissioni di transazione. Questo, a sua volta, consente un’esperienza di gioco più fluida che è libera dai problemi che spesso affliggono altri giochi. Di conseguenza, Calvaria si è affermato come un gioco di alto livello che offre ai giocatori un’esperienza piacevole e senza problemi.

Con il mercato delle criptovalute in calo e la crescente popolarità dei giochi P2E, le probabilità sono che Calvaria sia una moneta meme da tenere d’occhio nel 2023 e oltre.

8. Tamadoge – Moneta meme con volumi di trading in crescita

Tamadoge (TAMA) è il token nativo di un nuovo metaverso chiamato Tamaverse. Sebbene sia una criptovaluta relativamente nuova, Tamadoge è una delle migliori monete meme per volumi di trading, un indicatore che gli investitori lo adorano. Quindi, di cosa tratta esattamente Tamadoge?

I gettoni Tamadoge consentono ai giocatori di accedere a diverse funzionalità play-to-earn (P2E). Con Tamadoge, i giocatori possono guadagnare ricompense giocando, puntando gettoni o partecipando alla governance. Inoltre, Tamadoge può essere utilizzato per acquistare oggetti di gioco o scambiato su scambi decentralizzati. Offrendo una varietà di funzionalità P2E, Tamadoge offre ai giocatori più modi per guadagnare premi e aumenta l’utilità del token. Di conseguenza, Tamadoge è una parte essenziale dell’ecosistema P2E Tamaverse in espansione.

Oltre ai suoi forti casi d’uso, la tokenomica Tamadoge la rende una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023. Mentre la maggior parte delle monete meme tende ad avere un’offerta inflazionistica, l’offerta di Tamadoge è limitata a 2 miliardi. Con l’aumento della domanda di token TAMA nel Tamaverse e il mercato più ampio rimbalza tra i Le criptovalute più promettenti su cui investire oggi.

9. Toon Finance – Moneta meme con potenziale di prezzo esplosivo nel 2023

Toon Finance è un protocollo DeFi che mira a un vero decentramento, una cosa che oggi manca a molte criptovalute.

Toon Finance è un nuovo progetto blockchain che cerca di risolvere il problema dell’esternalità comune nei giochi play-2-earn. Il team dietro Toon Finance può farlo perché ha una vasta esperienza sia nel settore dei giochi che in quello blockchain e sono fiduciosi di poter fornire una soluzione che andrà a beneficio sia dei giocatori che degli sviluppatori.

Per dare un’idea di come sia il team di Toon Finance, hanno costruito il DEX di Toon Finance sullo standard di crittografia SHA256, che è incredibilmente sicuro e si è dimostrato affidabile in diversi progetti precedenti. Inoltre, il team si impegna per la trasparenza e fornisce una piattaforma equa per tutti gli utenti. Con il suo team esperto e l’approccio innovativo, Toon Finance ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui pensiamo ai giochi e alle risorse digitali.

La DeFi ha visto una crescita esplosiva negli ultimi anni e le probabilità sono che sarà ancora più grande nel 2023. Toon Finance si sta posizionando per essere uno dei principali attori in questo mercato in rapida crescita. La sua attenzione allo sviluppo guidato dalla comunità distingue Toon Finance dagli altri Progetti DeFi. Piuttosto che cercare di creare nuovi protocolli da zero, Toon Finance si basa sui protocolli esistenti e aggiunge nuove funzionalità che soddisfano le esigenze della comunità. Questo approccio ha già prodotto alcuni risultati impressionanti in termini di coinvolgimento degli utenti.

Con il suo forte impegno per lo sviluppo guidato dalla comunità, Toon Finance è ben posizionata per prosperare nel competitivo mercato DeFi. Ecco perché è nella lista delle migliori monete meme da acquistare nel 2023. Una volta che il mercato più ampio riacquista slancio, questa è una criptovaluta che potrebbe facilmente avere un valore 10x.

10. Tora Inu – Moneta meme in crescita con una solida tabella di marcia

Tora Inu è uno degli altcoin più recenti e c’è tutto da amare in questa criptovaluta. Una cosa che rende Tora Inu una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023 è la sua tokenomica deflazionistica. Questo è un grosso problema in quanto significa che man mano che la domanda aumenta, il prezzo potrebbe salire a prezzi mai visti prima.

Ma non sono solo i tokenomici a rendere Tora Inu una moneta meme da tenere d’occhio nel 2023. Tora Inu ha anche molte caratteristiche uniche che gli danno un piede nello spazio di gioco play-to-earn.

L’ecosistema Tora Inu è progettato per aiutare gli utenti a massimizzare la crescita delle loro risorse. Un modo per farlo è attraverso una tecnica di staking che consente agli utenti di bloccare i propri beni e guadagnare un tasso di interesse competitivo. Ciò aiuta a incoraggiare gli utenti a mantenere una visione a lungo termine e a far crescere le proprie risorse nel tempo. Il sistema presenta anche altri meccanismi, come premi basati sulle attività e un programma di riferimento, che aiutano gli utenti a guadagnare di più dalle loro partecipazioni. In sostanza, l’ecosistema Tora Inu fornisce un potente incentivo per gli utenti a far crescere le loro risorse e partecipare all’economia play-to-earn.

Man mano che la criptovaluta diventa sempre più competitiva, i team crittografici stanno facendo tutto il possibile per distinguere la loro moneta. Un’area in cui Tora Inu sta eccellendo è nella sua attenzione alla sicurezza. Nel clima odierno, le minacce di hacking sono una grande preoccupazione per qualsiasi criptovaluta. Ma come spiega il team di Tora Inu nel loro white paper, si impegnano a proteggere questa criptovaluta da questi pericoli. Parte della loro strategia prevede la conduzione di regolari audit di contratti intelligenti.

Controllando costantemente le vulnerabilità e i punti deboli, gli investitori possono essere certi che i loro asset sono al sicuro. In un settore in cui gli incidenti di hacking sono fin troppo comuni, questo ulteriore livello di sicurezza è un gradito sollievo sia per gli investitori che per gli utenti. È anche un motivo per cui Tora Inu è una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023.

11. Samoiedo Coin – Una moneta meme in rapida crescita nel crescente ecosistema Solana

SAMO è più di una semplice criptovaluta; È una comunità dedicata a costruire connessioni personali e ad assistersi a vicenda nella navigazione della vita. La blockchain Solana è la casa perfetta per SAMO perché è veloce, scalabile e sicura. Con SAMO, gli utenti possono inviare suggerimenti, pagare beni e servizi o mostrare il loro sostegno alla comunità. Soprattutto, SAMO è facile da usare; Anche chi è nuovo alla criptovaluta può facilmente iniziare.

Mentre Samoiedo Coin è sostenuta dal fondatore dell’ormai defunto scambio FTX, sta ancora andando forte. Questo è un indicatore che la comunità dietro di esso è forte. Questo, insieme alla crescente comunità, lo rende una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023.

12. Dogelon Mars – Una moneta meme che tende a radunarsi insieme a Dogecoin

Dogelon Mars è una nuova criptovaluta che cerca di capitalizzare la popolarità di Dogecoin e del suo sostenitore più famoso, Elon Musk. Il progetto è stato fondato da un gruppo di appassionati di Dogecoin che credono che la valuta abbia grande potenziale ma è sottovalutato dal mercato. Per aumentare il suo fascino, hanno combinato le due figure più popolari nel mondo delle criptovalute e hanno creato una nuova moneta che sperano abbia più successo dei suoi predecessori.

Dogelon Mars ha già guadagnato un po ‘di trazione, con diversi scambi che lo elencano e molti membri della comunità crittografica che mostrano interesse.

A causa della sua stretta associazione con Dogecoin, le probabilità sono che se Dogecoin farà bene nel 2023, Dogelon Mars potrebbe anche registrare guadagni significativi. Solo per questo motivo, Dogelon Mars è, senza dubbio, una delle migliori monete meme da investire nel 2023.

13. Dogedash – Una nuova moneta meme focalizzata sul mercato P2E

DogeDash è un nuovo gioco che gira sulla rete Binance Smart Chain. I movimenti di Super Mario e Sonic degli anni ’90 ispirano pesantemente il gioco. Nel gioco, i giocatori devono correre mentre raccolgono monete lungo la strada. L’obiettivo del gioco è raccogliere quante più monete possibili e poi scambiarle con Dogecoin. Il gioco è ancora nelle sue fasi iniziali, ma ha già attirato molta attenzione da parte dei giocatori e degli appassionati di criptovaluta.

Uno dei motivi della sua popolarità è che consente ai giocatori di guadagnare denaro reale giocando. Inoltre, il gioco ha una trama interessante e una grafica carina, che lo rende ancora più attraente. La nostalgia per i giochi della vecchia scuola ha anche aggiunto popolarità a DogeDash. Finora, DogeDash è un’aggiunta promettente al mondo di giochi play-to-earn.

Man mano che sempre più giocatori si interessano al gioco, il valore di Dogedash (DOGE DASH) potrebbe emergere come una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023. Se l’hype si accumula intorno alle monete meme, DOGE DASH potrebbe facilmente fare 10x o più nel 2023.

14. Dogs of Elon – Una delle migliori monete meme per gli investitori che scommettono su NFT

Quando si tratta del mondo dei token non fungibili (NFT), ci sono un’ampia varietà di progetti tra cui scegliere. Tuttavia, una criptovaluta che sta rapidamente guadagnando attenzione è Dogs of Elon. Le persone dietro Dogs of Elon descrivono questa criptovaluta come una versione migliore di CryptoPunks.

A differenza dei CryptoPunk, che presentano avatar umani, Dogs of Elon si concentra sugli avatar K-9. Ci sono 10.000 NFT unici nel progetto, ognuno dei quali si basa su una diversa razza di cane. Oltre al fascino visivo degli avatar, Dogs of Elon consente anche agli utenti di allevare i propri cani, creare canili e partecipare a gare. Mentre la popolarità degli NFT continua a crescere, sarà interessante vedere come si evolverà Dogs of Elon.

Una cosa è certa però; Il coinvolgimento della comunità sta crescendo. Questo e il fatto che il prezzo abbia subito un colpo nel 2022 rende Dogs of Elon una delle migliori criptovalute di meme da investire nel 2023.

15. Hoge Finance – La migliore moneta meme per il reddito passivo attraverso lo staking

Hoge Finance, è un token ERC-20 auto-picchettamento DeFi. La criptovaluta meme-staking è deflazionistica e una delle poche monete meme con un’offerta limitata. La missione del progetto è fornire disponibilità finanziaria per tutti attraverso il potere dei meme e dello staking. La comunità ha già iniziato a lavorare sullo sviluppo di dApp, con il risultato che il 25% della fornitura totale è stata bloccata.

Il team prevede di utilizzare una parte della fornitura totale per finanziare lo sviluppo di funzionalità e integrazioni aggiuntive e premiare i contributori. I token rimanenti saranno disponibili per l’acquisto sugli scambi. Hoge Finance si è già assicurata la quotazione su alcuni dei migliori scambi di criptovaluta sul mercato e probabilmente ne arriveranno altri sul mercato.

Con questi sviluppi e il fatto che il mercato più ampio è ribassista, ci sono buone probabilità che Hoge Finance sia una criptovaluta sottovalutata ai prezzi correnti. Questo lo rende una delle migliori monete meme da acquistare per il 2023.

16. Battle Infinity – Una criptovaluta di gioco P2E in crescita

In un mondo in cui il confine tra realtà digitale e fisica sta diventando sempre più sfocato, Battle Infinity offre un’esperienza di gioco unica che combina il meglio di entrambi i mondi. Costruito su Web 3.0 Battle Infinity è una piattaforma decentralizzata che consente ai giocatori di guadagnare ricompense per la loro attività di gioco.

Inoltre, le funzionalità basate sul metaverso della piattaforma consentono ai giocatori di esplorare un mondo vibrante e in continua evoluzione. Di conseguenza, Battle Infinity offre un’esperienza di gioco coinvolgente e coinvolgente diversa da qualsiasi altra cosa attualmente disponibile. Con la sua tecnologia all’avanguardia e il gameplay innovativo, Battle Infinity è pronto a rivoluzionare l’industria dei giochi.

Un fattore chiave che rende Battle Infinity una delle migliori monete meme da acquistare nel 2023 è il suo Metaverse, popolarmente noto come Battle Arena. Questo Metaverse consente ai giocatori di partecipare a un massimo di 6 partite play-to-earn e guadagnare diverse ricompense. I giocatori possono competere l’uno contro l’altro in vari giochi, come sparatorie, corse e giochi di strategia. Oltre a fare ricompense in criptovaluta, i giocatori possono anche utilizzare l’Arena di battaglia per scommettere su eventi del mondo reale utilizzando la valuta virtuale della piattaforma, i gettoni battaglia. In sostanza, The Battle Arena è un ambiente sicuro e protetto per gli utenti per giocare e guadagnare premi e offre un modo innovativo per i giocatori di guadagnare criptovaluta.

Battle Infinity consente inoltre agli utenti di guadagnare interessi sul loro tempo. Puntando i token guadagnati attraverso il gameplay, gli utenti possono monetizzare il loro tempo e avere la possibilità di guadagnare interessi. Questo non solo fornisce un flusso di reddito aggiuntivo per i giocatori, ma offre anche un modo per compensare i costi di gioco. Inoltre, gli interessi guadagnati possono essere utilizzati per acquistare oggetti di gioco o ritirati del tutto dal gioco. Come tale, Battle Infinity sta fornendo un modo unico per gli utenti di massimizzare il loro tempo e guadagnare qualche soldo extra. È probabile che ciò attiri più utenti verso la Battle Infinity e aumenti il valore dei token IBAT in futuro.

Quindi, qual è la migliore moneta meme da acquistare nel 2023?

Con quasi 20.000 criptovalute sul mercato oggi, può volerci del tempo per scegliere la migliore moneta meme da investire nel 2023. La buona notizia è che le criptovalute di cui sopra sono scelte in base a ricerche approfondite e ognuna di esse vale la pena investire nel 2023.

Crediamo che Dogecoin sia la migliore moneta meme da acquistare nel 2023. Questo perché ha un forte riconoscimento del marchio e qualsiasi nuovo investitore che esamina le monete meme probabilmente interagirà prima con DOGE. Inoltre, il fatto che sia una delle criptovalute preferite di Elon Musk gli conferisce un vantaggio rispetto ad altre monete meme sul mercato.

Cos’è una criptovaluta meme?

Nel 2013 è emerso un nuovo tipo di asset digitale: la moneta meme. Queste monete sono basate su meme di Internet e il loro scopo principale è quello di servire come veicolo per il divertimento. A differenza di altre risorse digitali, che sono spesso associate a investimenti seri e obiettivi elevati, le monete meme sono tutte basate sul divertimento e sull’umorismo. L’esempio più famoso è Dogecoin, che è iniziato come uno scherzo ma ha rapidamente guadagnato un seguito devoto. Mentre le monete meme potrebbero non essere prese sul serio dal mondo finanziario, sono comunque riuscite a catturare l’immaginazione di molti utenti di Internet. E chi lo sa? Un giorno una di queste monete raggiungerà il successo mainstream. Dopo tutto, sono successe cose strane.

Vantaggi dell’investimento in monete meme

Investire in criptovalute, che si tratti di monete meme o altro, è un’impresa rischiosa. Questo perché è uno dei mercati più volatili là fuori. Detto questo, i potenziali benefici dell’investimento in monete meme superano gli svantaggi. Alcuni di loro sono i seguenti:

UFMO

Chiunque sia stato in cripto per un po ‘sa che una criptovaluta può facilmente salire di centinaia o addirittura migliaia di percentuali in tempi di FOMO. Ad esempio, nel 2021, Shiba Inu ha fatto la storia dopo che l’acquisto FOMO lo ha spinto verso l’alto di oltre il 40.000.000%.

Coinvolgimento della comunità

Le migliori monete meme tendono ad avere forti comunità intorno a loro. Più grande è la comunità, migliore è il coinvolgimento e maggiori sono le probabilità che la moneta meme faccia bene in un mercato rialzista.

Cosa determina il prezzo delle monete meme?

Di seguito sono riportati alcuni fattori chiave che guidano il prezzo delle monete meme.

I social media

La maggior parte delle monete meme sono create con l’unico scopo di generare hype e, come tali, i loro prezzi sono spesso altamente volatili. Ad esempio, Dogecoin, che è stato creato come parodia di Bitcoin, ha visto il suo prezzo aumentare di oltre il 400% in un solo giorno dopo che il CEO di Tesla Elon Musk ha twittato sulla moneta.

Volatilità

Non è un segreto che gli investitori siano attratti dalle monete meme principalmente a causa della loro volatilità. Il potenziale per guadagni rapidi e massicci è troppo allettante per resistere. Naturalmente, con questi potenziali guadagni arriva il rischio di perdite altrettanto ripide. Ma per molti investitori, il fascino di diventare ricchi da un giorno all’altro è troppo forte per lasciarselo sfuggire. In passato, questa volatilità ha reso le persone ricche, quindi è comprensibile.

Convenienza

La maggior parte degli investitori trova le monete meme attraenti perché sono estremamente convenienti. A differenza delle criptovalute più costose come Bitcoin, si può investire in una quantità considerevole di una moneta meme a partire da $ 100.

Come investire in monete meme

Puoi acquistare monete meme sulla maggior parte dei principali scambi di criptovaluta. Uno dei migliori per gli investitori principianti è eToro. eToro è regolamentato, il che lo rende sicuro. eToro Ha anche un deposito minimo basso, che lo rende perfetto per gli investitori di monete meme.

Conclusione

Le monete meme continuano ad attirare l’interesse degli investitori, e per una buona ragione. Hanno dimostrato di avere il potenziale per ingrandire incredibilmente qualsiasi piccolo investimento in un investimento massiccio. Dalla nostra analisi, Dogecoin è la migliore moneta meme nel 2023. Questo perché Musk potrebbe integrarlo in Twitter come metodo di pagamento.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la migliore moneta meme da acquistare nel 2023?

Mentre ci sono molte buone monete meme da acquistare nel 2023, il collegamento di Dogecoin a Elon Musk gli conferisce un vantaggio rispetto al resto.

Qual è il modo migliore per acquistare monete meme?

Mentre ci sono molti scambi in cui è possibile acquistare monete meme, eToro è il migliore. Ha un deposito minimo basso e puoi acquistare monete meme a partire da $ 10.