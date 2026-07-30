ETF core-satellite: come definire pesi, ribilanciamento e replica

Dalla definizione del core low cost ai satelliti tematici, una guida concreta su pesi, ribilanciamento, tracking error e replica fisica vs sintetica.

Un portafoglio ETF impostato con approccio core-satellite consente di unire costi bassi e flessibilità. Il core è la spina dorsale: replica ampi indici con TER contenuto e stabilità. I satelliti aggiungono esposizioni mirate – settori, temi, fattori – con pesi controllati. La chiave è una procedura chiara su pesi, ribilanciamentotracking error e criteri di replica fisica vs sintetica.

Di seguito una sequenza operativa per definire il core a basso costo e i satelliti, mantenendo la governance del rischio e dei costi. Ogni passaggio è pensato per essere replicabile: scelte documentate, metriche misurabili e soglie definite prima di investire.

Definire il core a basso costo: indici, costi e qualità

Il core deve coprire la maggioranza del rischio di mercato con ETF su indici ampi e liquidi (ad esempio global equityaggregate bond). Priorità: TER basso, tracking difference stabile, volatilità di tracking error contenuta. Verificare metodologia dell’indice, cap-weighted vs alternative, regole di ribilanciamento e presenza di limiti di concentrazione. Considerare la politica di securities lending dell’ETF (impatto su rendimento e rischi), la domiciliazione e il regime UCITS. Per l’azionario globale, il core spesso copre 60–80% del portafoglio; per l’obbligazionario, valutare qualità creditizia, durata e costo totale incluso spread di negoziazione.

Pesi del core e dei satelliti: soglie e diversificazione

Definire prima i pesi target. Una traccia robusta: core 70–85%, satelliti 15–30% complessivi. Porre limiti per singolo satellite (es. 5–10%) per evitare concentrazioni. Usare una matrice che incrocia tema, volatilità correlazione con il core e liquidità; maggiore rischio e correlazione bassa richiedono pesi più contenuti. Ripartire i satelliti tra tematici (es. energie pulite), fattoriali (value, quality) e geografici (mercati specifici), privilegiando ETF con basket trasparenteAUM adeguato e spread ridotti. Documentare per ogni ETF: obiettivo, indice, replica TER, tracking error storico, liquidità e costi di negoziazione.

Procedura di ribilanciamento: frequenza, bande e costi

Stabilire una frequenza base (trimestrale o semestrale) e bande di tolleranza per ridurre transazioni inutili. Esempio: core 75% con banda ±3%; satellite singolo 7% con banda ±2%. Si ribilancia solo se si esce dalle bande o a scadenze predefinite. Integrare un ribilanciamento a flussi indirizzare i nuovi contributi verso le componenti sottopesate. Valutare l’impatto fiscale e i costi di trading se il costo supera il beneficio atteso in termini di rischio, rinviare. Utilizzare ordini limit e fasce orarie di maggiore liquidità per ridurre lo slippage.

Misurare e gestire il tracking error del portafoglio

Il tracking error misura lo scostamento di rendimento rispetto al benchmark selezionato. Operativamente, calcolare la deviazione standard delle differenze di rendimento (mensili o settimanali) tra portafoglio e benchmark. Per un core-satellite, scegliere come benchmark un indice composito coerente con i pesi target (es. 80% MSCI ACWI + 20% tema/fattore). Stabilire soglie: TE annualizzato inferiore a 2–3% per portafogli orientati al mercato; accettare TE più alto se i satelliti cercano excess return. Quando il TE supera la soglia, intervenire su pesi, scelta degli ETF o banda di ribilanciamento. Monitorare anche la tracking difference media per individuare costi occulti o inefficienze.

Replica fisica o sintetica: criteri di scelta concreti

La replica fisica (completa o campionamento) offre trasparenza sul portafoglio e riduce il rischio di controparte, ma può avere costi maggiori su indici complessi o mercati meno accessibili. La replica sintetica usa swap con controparti; sotto regime UCITS sono previsti limiti, collateral e controlli. Criteri pratici: preferire fisica su indici ampi e liquidi; considerare sintetica per temi difficili da replicare, mercati con restrizioni o quando la tracking difference storica è significativamente migliore. Valutare qualità e overcollateral delle garanzie, numero di controparti, rischio di roll nei contratti e l’impatto fiscale della replica su dividendi e ritenute.

Sequenza operativa: passo per passo