Il State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF è un veicolo di investimento che si propone di seguire fedelmente l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. L’indice, a sua volta, seleziona le azioni dell’S&P Composite 1500 che hanno aumentato i propri dividendi per almeno venti anni consecutivi, garantendo così una esposizione a imprese con politiche di remunerazione agli azionisti costantemente solide.
L’obiettivo dell’ETF: replicare l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats
Questo ETF è progettato per offrire una replica fisica totale dell’indice di riferimento: ogni componente è acquistato sul mercato, senza ricorrere a strumenti sintetici o a contratti derivati. L’approccio fisico assicura che gli investitori possano beneficiare direttamente dei dividendi distribuiti dalle società componenti, mantenendo al contempo una corrispondenza quasi perfetta tra la performance dell’ETF e quella dell’indice sottostante.
Composizione e replica fisica totale
La composizione del fondo comprende tutte le azioni che soddisfano i criteri di crescita dei dividendi per almeno 20 anni. Grazie a questa metodologia, il portafoglio è fortemente diversificato, includendo titoli di differenti settori economici, ma con un comune denominatore: la capacità di generare rendite costanti. L’operazione di acquisto di ciascuna quota avviene in maniera trasparente, permettendo agli investitori di vedere esattamente quali società detengono.
Caratteristiche operative: costi, distribuzione e dimensioni
Dal punto di vista dei costi, il fondo presenta un Total Expense Ratio (TER) pari allo 0,35% annuo, un livello concorrenziale rispetto a prodotti analoghi. La politica di distribuzione prevede il pagamento dei dividendi agli investitori su base trimestrale, offrendo un flusso di reddito regolare e facilmente programmabile. Inoltre, il fondo vanta un patrimonio gestito di circa 3.364 milioni di euro, confermandosi come uno dei più grandi ETF nel suo segmento.
Distribuzione trimestrale e considerazioni fiscali
Le quote dell’ETF sono distribuite in modalità un-hedged ovvero senza copertura valutaria, il che espone gli investitori alle variazioni del cambio USD/EUR. La scelta di una struttura fiscale irlandese (domicilio fiscale in Irlanda) garantisce una tassazione favorevole per gli investitori europei, riducendo al minimo la ritenuta sui dividendi percepiti.
Unicità e storia del prodotto
Lanciato il 14 ottobre 2011, questo ETF è l’unico a replicare l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats, rendendolo una scelta privilegiata per chi cerca esposizione a imprese con dividend aristocrats di alto livello. La sua lunga storia di gestione stabile, combinata con la grande capitalizzazione, lo rende un punto di riferimento per gli investitori orientati al reddito e alla diversificazione.