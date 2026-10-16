Jezto Real Estate lancia una selezione di immobili per investire in tranquillità, con servizi integrati in più continenti.

Il gruppo Jezto sta per lanciare Jezto Real Estate un marchio dedicato a chi ricerca investimenti immobiliari sicuri e a lungo termine. Grazie a una rete di agenti consolidata in quattro mercati strategici – Repubblica Ceca, Spagna, Egitto e Dubai – l’azienda intende offrire soluzioni ad hoc sia al pubblico locale che a clienti internazionali.

Il focus è rivolto a chi desidera diversificare il proprio portafoglio con proprietà che combinano solidità finanziaria e potenziale di crescita. La proposta comprende immobili commerciali, residenziali, turistiche e spazi per uffici, tutti situati in aree con una comprovata domanda di mercato e un contesto normativo stabile.

Le destinazioni selezionate da Jezto Real Estate

Repubblica Ceca: immobili commerciali, residenze e uffici

In Repubblica Ceca, il portafoglio prevede immobili commerciali situati in zone industriali ad alta visibilità, oltre a residenze di prestigio nei quartieri più richiesti di Praga e Brno. Anche gli uffici in centri d’affari moderni sono inclusi, offrendo opportunità a investitori che mirano a locazioni a medio-lungo termine con contratti solidi.

Spagna: Costa Brava, Costa del Sol e Madrid

Il mercato spagnolo è rappresentato da proprietà lungo la Costa Brava e la Costa del Sol, dove la domanda turistica garantisce rendite stagionali elevate. A capitale, appartamenti urbani e loft in zona centro rispondono a esigenze di renting abitativo e co-working. La diversificazione geografica consente di bilanciare il rischio stagionale con il flusso continuo di locazione cittadino.

Egitto: Costa del Mar Rosso, Il Cairo e resort turistici

In Egitto, le opportunità si concentrano sulla costa del Mar Rosso nota per le strutture resort di alto livello, e su progetti residenziali entro il perimetro del Cairo, capitale in rapida espansione. Le proprietà sono presentate con piani di ristrutturazione e gestione operativa, facilitando l’ingresso di capitali esteri in un contesto emergente.

Dubai: appartamenti, spazi commerciali e complessi residenziali

Dubai rimane una delle mete più attraenti per gli investimenti immobiliari grazie alla sua politica fiscale zero e a una forte attrattiva per i professionisti internazionali. Appartamenti di lussospazi commerciali in zone business e complessi residenziali con servizi premium sono parte del catalogo, garantendo rendite competitive sia in affitto che in vendita.

Servizi integrati per gli investitori

Jezto Real Estate accompagna l’acquirente in ogni fase del processo: dall’analisi preliminare delle opportunità di investimento alla chiusura contrattuale, con servizi legali e amministrativi forniti da studi partner locali. La scelta dell’immobile è sempre orientata agli obiettivi specifici del cliente, sia esso alla ricerca di reddito da locazione, rivendita o valorizzazione patrimoniale.

Il gruppo offre inoltre un servizio di gestione post-acquisto che comprende locazione, manutenzione ordinaria, ristrutturazioni e reporting finanziario periodico. La consulenza è disponibile in più lingue – ceco, inglese, tedesco, spagnolo, arabo e altre – per garantire una comunicazione chiara e una pronta risposta a qualunque esigenza.

Chi è interessato a partecipare al progetto di Jezto Real Estate può inviare una breve descrizione delle proprie necessità. L’azienda garantisce una risposta entro un giorno lavorativo, consentendo di entrare in contatto fin dalle fasi preliminari di sviluppo dell’offerta.