Ethereum 2.0 cos’è e data di rilascio

Ethereum è presto previsto per un aggiornamento alla versione 2.0, ma quando è la data di rilascio di Ethereum 2.0?

Con Ethereum 2.0, noto come Serenity, ETH passerà presto dagli algoritmi Proof-of-Work (PoW), utilizzati anche nel mining di Bitcoin.

Invece, si sposterà verso Proof-of-Stake (PoS) e ethereum staking. L’aggiornamento porterà cambiamenti che, secondo Ethereum, renderanno la valuta “più scalabile, più sicura e più sostenibile”.

Quindi, quanto tempo dovremo aspettare per Eth2?

Ethereum 2.0 Data di rilascio

Si stima che il rilascio completo di Ethereum 2.0 non avvenga almeno fino al 2023, dopo il lancio della prima fase nel 2020.

Inizialmente previsto per una versione 2019, Ethereum 2.0 ha subito diversi pesanti ritardi durante il suo periodo di sviluppo.

Il prossimo passo nell’aggiornamento di Ethereum è quello di unire la mainnet con la Beacon Chain di Ethereum 2.0, consentendo il full staking. Successivamente, le catene di frammenti di Ethereum verranno lanciate nel 2023, aumentando la capacità della blockchain.

Le ultime informazioni su Ethereum suggeriscono che The Merge potrebbe avvenire nell’agosto 2022. Durante la conferenza Permisionless, lo sviluppatore di Ethereum Core Preston Van Loon ha dichiarato: “Per quanto ne sappiamo, se tutto va secondo i piani, agosto.

Ha senso”.

Tuttavia, ha mitigato queste aspettative affermando che sarebbe successo qui se non avessero avuto bisogno di spostare la bomba di difficoltà EIP-4345. Questo è stato precedentemente ritardato fino a giugno 2022.

In EIP-4345, gli sviluppatori Tim Beiko e James Hancock hanno detto che la bomba di difficoltà potrebbe accadere più tardi di giugno. Hanno detto:

Targeting per l’unione prima di giugno 2022. Se non è pronto per allora, la bomba può essere ritardata ulteriormente.

Tuttavia, le cose sembrano sulla buona strada per The Merge. La testnet di Ropsten ha ora appena implementato l’unione con la catena beacon, come test prima della fusione della mainnet più avanti lungo la linea.

Il lancio completo di Eth2 è ancora soggetto a modifiche, soprattutto dopo aver già subito ulteriori ritardi.

Naturalmente, anche dopo la fusione, Ethereum 2.0 non sarà completo. In un’intervista con il podcast Bankless, Vitalik Buterin ha descritto gli attuali progressi su Eth2:

Direi circa il 50 [%]. Sarei disposto a superare i 60 una volta completata l’unione e sarei disposto a superare gli 80 una volta che avremo un’implementazione completa dello sharding.

Ethereum 2.0 è attualmente attivo sulla testnet, con i titolari che già puntano oltre 12 milioni di ETH.

Prima di questo aggiornamento 2.0, Ethereum ha ricevuto un altro aggiornamento nell’hard fork di Londra il 5 agosto 2021. Questo aggiornamento ha implementato EIP-1559, che ha cambiato il sistema di commissioni di transazione di Ethereum e ha dato il via alla combustione di Ethereum di ETH.

Ethereum 2.0 Roadmap

Proprio come con gli aggiornamenti di rete di Cardano, il rilascio di Ethereum 2.0 è scaglionato in sezioni distinte: The Beacon Change, The merge e Shard chains.

Il Beacon Change (Fase 0), che ha implementato l’algoritmo PoS, è stato lanciato per la prima volta a dicembre 2020. Rispetto agli algoritmi PoW, il PoS è meno energivoro e viene utilizzato nel Picchettamento Cardano. Ethereum Staking è attualmente in fase di test.

La fase successiva è “La fusione”. Questa fase sostanziale fonderà la Beacon Chain nella mainnet e vedrà la fine degli algoritmi PoW. L’aggiornamento finale mappato per Eth2 vedrà l’implementazione di catene di partizioni. L’introduzione dello sharding in Ethereum 2.0 dovrebbe consentire un maggiore ridimensionamento di Ethereum, poiché le transazioni possono essere suddivise in 64 nuove catene.

In un keynote presso l’Università di Scienze Sociali di Singapore, il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha descritto questo ridimensionamento come “ancora più importante del Proof-of-Stake”. Con così tanti nuovi progetti NFT che lanciano e aumentano la domanda sulla blockchain, questo potrebbe essere vitale per Ethereum.

Naturalmente, i piani attuali di Ethereum 2.0 non sono scolpiti nella pietra, con il sito Web di Ethereum che avverte:

Questo è il modo in cui vediamo ciò che sta accadendo in base alle informazioni là fuori. Ma questa è tecnologia, le cose possono cambiare in un istante. Quindi, per favore, non leggere questo come un impegno.

L’ultimo aggiornamento di Ethereum è stato l’Altair Upgrade, impostato per essere il primo importante aggiornamento del Beacon Change da quando è stato rilasciato. Altair è stato lanciato il 27 ottobre.

Ethereum 2.0 è una nuova moneta?

Ethereum 2.0 non è una nuova moneta e non cambierà la quantità di ETH che detieni.

In termini di Ethereum vs Ethereum 2.0, Eth2 è semplicemente un aggiornamento che migliorerà la blockchain di Ethereum.

Sarà più probabile che avrà un impatto sui minatori di Ethereum piuttosto che sui detentori, poiché il passaggio al PoS vedrà il “picchettamento” prendere il posto del “mining” per approvare le transazioni sulla blockchain di Ethereum.