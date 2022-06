Si può fare mining gratuito?

in

Con il forte aumento della criptovaluta nel 2021, sempre più persone sono alla ricerca di un modo per entrare nel mining di criptovalute, ma a un prezzo più economico. Ma puoi estrarre criptovaluta gratuitamente?

Il mining di criptovalute si riferisce a un processo di verifica delle transazioni crittografiche su un ecosistema blockchain attraverso complessi nodi computerizzati.

Una volta completato con successo, i minatori hanno diritto a ricompense – spesso Bitcoin o Ethereum.

Ecco cosa devi sapere sul mining di criptovalute “gratuito”.

Puoi estrarre criptovaluta gratuitamente?

Tecnicamente, sì, puoi estrarre criptovaluta gratuitamente. Ma la risposta più sfumata è un po ‘più complessa.

Mentre puoi usare il tuo computer di casa per estrarre risorse come Bitcoin o Ethereum, data l’immensa popolarità del mining ora, questo è molto meno redditizio a causa della crescente difficoltà.

Con un solo PC di base, non guadagneresti molto – se non nessuno – soprattutto dopo aver preso in considerazione i costi dell’elettricità.

Pertanto, mentre esiste una vasta selezione di software di mining crittografico gratuito là fuori, sono davvero i costi hardware che rendono inizialmente il mining un investimento costoso.

L’aumento della popolarità della criptovaluta significa anche che molti truffatori prenderanno di mira gli aspiranti minatori offrendo loro la possibilità di estrarre criptovaluta gratuitamente.

È importante fare la dovuta diligenza su tutti i progetti di mining di criptovalute – a pagamento o gratuiti – prima di fornire dettagli.

Cos’è Crypto Mining?

Un sistema blockchain si basa su una prova del consenso del lavoro, il che significa che richiede ai minatori di verificare le transazioni crittografiche. Ogni volta che una transazione viene avviata in una blockchain, un minatore inizia a valutare e risolvere il complesso algoritmo di blocco tramite un numero esadecimale di 64 cifre.

Poiché i minatori competono per risolvere la transazione, il minatore che finisce per primo trasmette la soluzione all’intera rete. In cambio, il minatore ha diritto a ricevere ricompense crittografiche, che possono quindi vendere o detenere.