Ethereum da Binance a MetaMask: guida passo passo

MetaMask ha un paio di reti di pagamento da cui è possibile acquistare Ethereum.

Ciò include Wyre (semplici API di pagamento) e Transak (acquista e vendi risorse crittografiche con un bonifico bancario).

Tuttavia, le loro commissioni sono molto costose, quindi perderai un sacco di soldi da loro.

Un’alternativa migliore è acquistare Ethereum da Binance e inviarlo a MetaMask.

Binance ha una commissione di trading spot dello 0,1%, che è la più bassa del settore.

Se non hai ancora un account Binance, puoi crearne uno utilizzando questo link: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477.

Una volta acquistato Ethereum da Binance, puoi inviarlo a MetaMask.

In questa guida, imparerai come inviare Ethereum (ETH) da Binance a MetaMask in 5 semplici passaggi.

Come inviare Ethereum da Binance a MetaMask

Per inviare Ethereum da Binance a MetaMask, devi prima copiare il tuo indirizzo Ethereum da MetaMask.

Quindi, vai al tuo portafoglio fiat e spot su Binance e fai clic su “Preleva” accanto a “ETH” per andare alla pagina di prelievo.

Nella pagina di prelievo, sarai in grado di inviare Ethereum a MetaMask.

Puoi inviare Ethereum a MetaMask sulla pagina di prelievo di Binance facendo tre cose.

Ciò include incollare il tuo indirizzo Ethereum da MetaMask, selezionare la rete “ERC20” e inserire la quantità di ETH che desideri inviare.

Dopo aver inviato il tuo Ethereum, il processo di prelievo richiederà circa 30-60 minuti per essere completato.

In caso di congestione della rete, il completamento potrebbe richiedere più di 60 minuti.

1. Copia il tuo indirizzo ETH da MetaMask

Il primo passo è copiare il tuo indirizzo ETH (Ethereum) da MetaMask.

Per fare ciò, devi prima aprire l’estensione MetaMask su Chrome.

Puoi aprire l’estensione MetaMask facendo clic sull’icona del puzzle nella barra di navigazione in alto di Chrome.

Quindi, fai clic sull’estensione MetaMask per aprirlo.

Quindi, accedi al tuo portafoglio MetaMask o importalo usando la tua frase di recupero.

Una volta che sei nel tuo portafoglio, assicurati che la rete “Ethereum Mainnet” sia selezionata.

Infine, fai clic sull’icona duplicata per copiare il tuo indirizzo ETH.

2. Accedi al tuo account Binance

Ora che hai copiato il tuo indirizzo ETH da MetaMask, devi accedere al tuo account Binance.

Innanzitutto, vai al sito web di Binance cliccando su questo link: https://www.binance.com/.

Puoi anche utilizzare l’app mobile Binance per questo.

Tuttavia, useremo la versione desktop di Binance ai fini di questa guida.

Una volta che sei su Binance, fai clic su “Accedi” nella barra di navigazione in alto per andare alla pagina di accesso.

Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password rispettivamente nei campi “Email” e “Password”.

Quindi, fai clic su “Accedi” per accedere al tuo account Binance.

3. Naviga verso il tuo portafoglio fiat e spot

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Binance, atterrerai sulla home page.

Ora, dovrai navigare verso il tuo fiat e individuare il portafoglio dove si trova il tuo portafoglio Ethereum.

Nella barra di navigazione in alto, fai clic su “Portafoglio” per espanderlo.

Dopo aver fatto clic su “Portafoglio”, si aprirà un cassetto di navigazione.

Il cassetto di navigazione contiene più opzioni.

Ciò include “Panoramica”, “Fiat e Spot”, “Margine” e altro ancora.

Clicca su “Fiat e Spot” per andare al tuo portafoglio fiat e spot.

4. Clicca su “Prelievo” accanto a “ETH”

Dopo aver cliccato su “Fiat e Spot”, atterrerai sulla pagina “Fiat e Spot”.

In questa pagina, vedrai il tuo fiat e spot balance.

La pagina contiene anche un elenco dei tuoi saldi di criptovaluta.

Scorri verso il basso la pagina fino a raggiungere l’intestazione “Crypto Balance”.

Sotto l’intestazione “Crypto Balance”, devi trovare “Ethereum”.

Sul tuo saldo Ethereum, sarai in grado di acquistare, depositare, prelevare, scambiare, guadagnare o convertire il tuo Ethereum.

Fai clic su “Prelievo” accanto a “ETH” per andare alla pagina di prelievo di Ethereum.

5. Invia il tuo Ethereum a MetaMask

Dopo aver fatto clic su “Preleva”, atterrerai sulla pagina di prelievo di Ethereum.

Nella pagina, vedrai due caselle a discesa e due campi.

Ciò include “Moneta”, “Indirizzo”, “Rete” e “Importo”.

Innanzitutto, assicurati che “Ethereum” sia selezionato dalla casella a discesa “Coin”.

Dopo aver selezionato “Ethereum”, ecco una guida passo-passo su cosa fare dopo:

Incolla il tuo indirizzo ETH da MetaMask (fai riferimento al passaggio #1) nel campo “Indirizzo”. Selezionare la rete “ERC20” dalla casella a discesa “Rete”. Inserisci la quantità di ETH che desideri inviare nel campo “Importo”. Clicca su “Preleva” per inviare il tuo Ethereum da Binance a MetaMask.

Puoi ottenere il tuo indirizzo ETH da MetaMask seguendo il primo passaggio.

Assicurati di aver selezionato la rete “ERC20” e non un’altra rete.

Altrimenti, i tuoi fondi andranno persi e Binance non sarà in grado di recuperarli per te.

Tieni presente che l’importo minimo di prelievo ETH per la rete ERC20 è 0,007.

Inoltre, se c’è un aggiornamento del sistema in corso su Binance, non sarai in grado di effettuare prelievi.

I prelievi saranno sospesi fino al completamento dell’aggiornamento del sistema.

Puoi seguire il profilo @BinanceHelpDesk su Twitter per gli annunci.

Il processo di prelievo richiederà circa 30-60 minuti per essere completato.

Se si verifica una congestione di rete, il completamento potrebbe richiedere più di 60 minuti.

Hai imparato con successo come inviare Ethereum da Binance a MetaMask!

Conclusione

I giochi di criptovaluta come Axie Infinity sono pay-to-win e richiedono di spendere Ethereum in oggetti di gioco.

Su Axie Infinity, è necessario acquistare 3 Axies utilizzando Ethereum prima di poter giocare.

Per fare ciò, è necessario utilizzare MetaMask e Ronin Wallet.

MetaMask può essere utilizzato anche in piattaforme decentralizzate come PancakeSwap e Uniswap.

Se vuoi scambiare Ethereum con un altro token in una piattaforma decentralizzata, devi prima connettere il tuo portafoglio MetaMask.

Se non hai Ethereum, ti consigliamo vivamente di acquistarlo da Binance e inviarlo al tuo portafoglio ETH su MetaMask.