Portafoglio MetaMask: ecco come crearlo passo passo

in

MetaMask è un portafoglio di criptovaluta e un gateway per le applicazioni blockchain.

È disponibile come estensione del browser su Chrome, app Store e Google Play Store.

Il portafoglio include un deposito di chiavi, un accesso sicuro, un portafoglio di token e uno scambio di token.

Inoltre, ti consente di connetterti alle applicazioni blockchain in modo sicuro.

Con MetaMask, puoi interagire con applicazioni come Axie Infinity e Uniswap.

Se stai cercando di acquistare Axies, devi avere un portafoglio MetaMask per conservare il tuo Ethereum.

D’altra parte, se stai cercando di scambiare Ethereum con un token, devi connettere il tuo portafoglio MetaMask a Uniswap.

Quando interagisci sul web decentralizzato, MetaMask ti offre il pieno controllo.

In questa guida, imparerai come creare un portafoglio MetaMask in modo da poter interagire con le applicazioni blockchain.

Come creare un portafoglio MetaMask

Per creare un portafoglio MetaMask, devi aggiungere l’estensione MetaMask a Chrome.

Quindi, sarai in grado di creare un portafoglio seguendo le istruzioni sullo schermo.

Il processo di creazione del portafoglio contiene 3 passaggi.

Ciò include la creazione di una password, il salvataggio della frase di backup e la conferma della frase di backup.

L’archiviazione della frase di backup è il passaggio più importante.

Questo perché ne hai bisogno per importare il tuo portafoglio MetaMask.

È importante archiviare la frase di backup in un luogo sicuro.

Chiunque abbia la tua frase di backup sarà in grado di rubare il tuo Ethereum.

Dopo aver memorizzato la frase di backup, è necessario verificarla per creare il portafoglio.

Ecco come creare un portafoglio MetaMask:

1. Aggiungi MetaMask a Chrome

Prima di poter creare un portafoglio MetaMask, devi aggiungere l’estensione MetaMask a Chrome.

Se utilizzi un dispositivo mobile, devi scaricare l’app MetaMask dall’App Store o dal Google Play Store.

In questa guida, creeremo invece un portafoglio MetaMask su Chrome.

Per cominciare, devi installare Chrome sul tuo PC se non l’hai già fatto.

Quindi, cerca “MetaMask” su Google e fai clic sul primo risultato di ricerca che dice “MetaMask”.

Quindi, fai clic su “Download” sul sito Web MetaMask.

In alternativa, puoi fare clic su questo link per andare all’estensione MetaMask: https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn.

Una volta che sei sull’estensione, devi aggiungerla a Chrome.

Fai clic su “Aggiungi a Chrome” per aggiungere l’estensione MetaMask a Chrome.

2. Fare clic sull’estensione MetaMask

Dopo aver aggiunto l’estensione MetaMask a Chrome, devi aprirla.

Nella barra di navigazione superiore di Chrome, vedrai un’icona di puzzle.

Fai clic sull’icona del puzzle per aprire le estensioni di Chrome.

Scorri verso il basso le estensioni di Chrome fino a trovare l’estensione MetaMask.

Fare clic su “MetaMask” per aprire l’estensione MetaMask.

Inoltre, è possibile aggiungere MetaMask alla barra degli strumenti facendo clic sull’icona del pin.

3. Clicca su “Inizia”

Dopo aver fatto clic sull’estensione MetaMask, atterrerai alla pagina “Benvenuto in MetaMask”.

Nella pagina, verrai accolto con un messaggio di benvenuto.

Vedrai anche un pulsante che dice “Inizia”.

Fai clic su “Inizia” per iniziare a creare il tuo portafoglio MetaMask.

4. Seleziona “Crea un portafoglio”

Dopo aver fatto clic su “Inizia”, atterrerai alla pagina “Nuovo su MetaMask”.

Nella pagina, vedrai un paio di opzioni.

Ciò include “No, ho già una frase di recupero segreta” e “Sì, prepariamoci!”.

L’opzione “No, ho già una frase di recupero segreta” consente di importare un portafoglio esistente utilizzando una frase di backup.

D’altra parte, l’opzione “Sì, prepariamoci!” ti consente di creare un nuovo portafoglio MetaMask.

Poiché è la prima volta che usi MetaMask, fai clic su “Crea un portafoglio” per creare un nuovo portafoglio MetaMask.

5. Clicca su “Accetto”

Dopo aver fatto clic su “Crea un portafoglio”, atterrerai alla pagina “Aiutaci a migliorare MetaMask”.

In questa pagina, MetaMask afferma che è necessario raccogliere i dati di utilizzo.

Questo per capire meglio come i loro utenti interagiscono con l’estensione.

Per creare un portafoglio MetaMask, è necessario accettare i termini.

Il termine principale che devi accettare è l’invio di eventi di clic e visualizzazioni di pagina anonimi.

MetaMask non raccoglierà mai il tuo indirizzo IP né venderà i tuoi dati.

Clicca su “Accetto” per accettare i loro termini.

6. Crea una password

Dopo aver fatto clic su “Accetto”, atterrerai alla pagina “Crea password”.

Nella pagina, devi creare una password per il tuo portafoglio MetaMask.

Innanzitutto, crea una password e inseriscila nel campo “Nuova password”.

Tieni presente che la tua password deve contenere un minimo di 8 caratteri.

Quindi, inserisci nuovamente la password nel campo “Conferma password”.

Quindi, è necessario leggere e accettare le Condizioni d’uso.

Infine, fai clic su “Crea” per creare una password.

7. Memorizza la tua frase di backup

Dopo aver creato una password, atterrerai alla pagina “Frase di backup segreta”.

In questo passaggio, ti verrà data una frase di backup segreta.

La tua frase di backup segreta ti consente di importare il tuo portafoglio MetaMask.

Innanzitutto, fai clic sull’icona del lucchetto per rivelare le parole segrete.

Quindi, copia la frase di backup e conservala in un luogo sicuro.

Esistono un paio di modi per archiviare la frase di backup.

Ciò include memorizzarlo in un gestore di password o scriverlo su un pezzo di carta.

Non rivelare la tua frase di backup poiché altri saranno in grado di rubare il tuo Ethereum.

Dopo aver archiviato la frase di backup in un luogo sicuro, fare clic su “Avanti” per procedere al passaggio successivo.

8. Conferma la tua frase di backup

Dopo aver fatto clic su “Avanti”, atterrerai nella pagina “Conferma la tua frase di backup segreta”.

Ora che hai archiviato la frase di backup in un luogo sicuro, devi confermarla.

Nella pagina, vedrai le parole della tua frase di recupero in un ordine confuso.

Per confermare la frase di backup, è necessario selezionare ogni parola nell’ordine corretto.

Ad esempio, se le prime 3 parole della frase di backup sono “mela”, “banana”, “pera”.

Fare clic rispettivamente su “mela”, “banana” e “pera”.

Dopo aver selezionato ogni parola nell’ordine corretto, fai clic su “Conferma” per confermare la frase di backup.

9. Inizia a usare MetaMask

Dopo aver confermato la frase di recupero, atterrerai sulla pagina delle congratulazioni.

Ciò significa che hai creato con successo un portafoglio MetaMask!

Fai clic su “Tutto fatto” per completare il processo di creazione del portafoglio.

Ora sarai in grado di inviare Ethereum al tuo portafoglio MetaMask.

Per fare ciò, devi copiare il tuo indirizzo Ethereum dal tuo portafoglio MetaMask.

Se il tuo Ethereum è memorizzato in uno scambio di criptovaluta come Binance, devi navigare nella pagina di prelievo su di esso.

Quindi, incolla il tuo indirizzo Ethereum nel campo dell’indirizzo, inserisci la quantità di Ethereum che desideri inviare e inviala.

Conclusione

Ora che hai creato un portafoglio MetaMask, devi assicurarti di mantenere al sicuro la tua frase di backup.

Per cominciare, non dovresti mai condividere la tua frase di backup con nessuno.

Se qualcuno conosce la tua frase di backup, sarà in grado di accedere al tuo portafoglio e rubare il tuo Ethereum.

In secondo luogo, è necessario archiviare la frase di backup in più posizioni.

Questo ti impedirà di perderlo.

Se perdi la frase di backup, MetaMask non sarà in grado di recuperarla per te.