Quando si parla di criptovaluta, la moneta più popolare dopo Bitcoin è Ethereum. Rilasciato per la prima volta nel 2015, Ethereum è la seconda criptovaluta più grande. Detiene il 18,4% della capitalizzazione di mercato totale della criptovaluta (tramite CoinMarketCap).

Nonostante sia descritto come un “Altcoin”, Ethereum è piuttosto diverso da Bitcoin.

Oltre a utilizzare un algoritmo Proof-of-Stake (PoS) invece del Proof-of-Work (PoW) di Bitcoin, la fornitura di Ether è diversa da quella di Bitcoin.

Ecco tutto ciò che devi sapere sull’offerta totale di Ethereum e su eventuali modifiche future.

Ethereum ha un limite massimo?

A differenza di Bitcoin, Ethereum non ha limiti sul suo importo totale. C’è un limite massimo su Bitcoin di 21 milioni, ma tali restrizioni non si applicano a Ethereum.

Oltre 120.426.128 ETH sono in circolazione ad aprile 2022.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni limiti alla fornitura di Ethereum, il che significa che sarebbe scorretto dire che ha una “fornitura illimitata”. Ha un limite di 18 milioni di ETH all’anno (o 2 ETH / blocco) – il 25% della fornitura iniziale di Ethereum. Questi limiti sono simili al limite di Dogecoin di 5 miliardi di DOGE ogni anno.

Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum, ha spiegato questa decisione nel white paper di Ethereum:

Il modello di crescita lineare permanente dell’offerta riduce il rischio di ciò che alcuni vedono come un’eccessiva concentrazione di ricchezza in Bitcoin e offre agli individui che vivono in epoche presenti e future una buona possibilità di acquisire unità monetarie, mantenendo allo stesso tempo un forte incentivo a ottenere e detenere etere perché il “tasso di crescita dell’offerta” in percentuale tende ancora a zero nel tempo. Teorizziamo inoltre che, poiché le monete vengono sempre perse nel tempo a causa di negligenza, morte, ecc., e la perdita di monete può essere modellata come percentuale dell’offerta totale all’anno, l’offerta totale di valuta in circolazione alla fine si stabilizzerà ad un valore pari all’emissione annuale divisa per il tasso di perdita (ad es. ad un tasso di perdita dell’1%, una volta che l’offerta raggiunge 26X allora 0.26X sarà estratto e 0.26X perso ogni anno, creando un equilibrio).

Tuttavia, alcune modifiche imminenti a Ethereum devono essere annotate.

Limiti futuri sulla fornitura di Ethereum

Il 1 ° aprile 2018, Buterin ha pubblicato una proposta di miglioramento di Ethereum (EIP) che vedrebbe l’offerta limitata a 120.000.000 ETH. Mentre molti lo vedevano come un pesce d’aprile, Buterin ha chiarito su Twitter che si trattava di un “meta-scherzo” che valeva la pena considerare seriamente.

Mentre questo limite deve ancora realizzarsi, l’imminente aggiornamento EIP-1559 ha importanti ramificazioni per la fornitura di Ethereum.

Previsto per il rilascio a luglio, EIP-1559 segnerà un cambiamento nel modo in cui le transazioni Ethereum vengono elaborate e pagate. In termini di impatto sulla fornitura di Ethereum, l’Ethereum tradizionalmente inviato ai minatori come parte di questa transazione verrà invece inviato alla rete e “bruciato”. Questo, in teoria, ostacolerà l’inflazione di Ethereum man mano che si verificano più transazioni e più Ethereum viene bruciato, piuttosto che andare ai minatori di criptovaluta.

Come spiegato nella pagina GitHub EIP-1559, Ethereum ha il potenziale per diventare deflazionistico: