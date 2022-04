Estensione MetaMask Safari: come aggiungere MetaMask su Safari o MacBook

in

MetaMask, essendo uno dei portafogli crittografici più popolari, facilita semplici trasferimenti crittografici per artisti del calibro di OpenSea NFT. Conosciuto soprattutto per la sua estensione Chrome, gli utenti macbook sono alla ricerca di modi per utilizzare MetaMask su Safari.

MetaMask ha introdotto le sue estensioni per aiutarli a navigare nel mondo delle criptovalute attraverso la conduzione di trasferimenti crittografici senza soluzione di continuità direttamente dai loro computer.

Oltre a ciò, MetaMask vanta anche sofisticate applicazioni mobili che possono essere facilmente collegate a più siti Web di terze parti. Ecco come gli utenti possono aggiungere l’estensione MetaMask su Apple Macbook o browser Safari.

Come aggiungere l’estensione MetaMask su Safari

MetaMask supporta solo i browser Chrome, Firefox, Edge e Brave e non è disponibile su Safari, ma il portafoglio Ethereum ha recentemente lanciato la sua app per gli utenti iPhone che può essere scaricata tramite l’Apple Store.

Invece, gli utenti devono scaricare un altro browser (come indicato di seguito) o consultare l’applicazione MetaMask iOS che offre supporto per gli utenti Apple.

iOS 15 sembra consentire ai dispositivi iPhone di utilizzare le estensioni su Safari, anche se questo non include ancora MetaMask. Tuttavia, è spuntato un programma Github di terze parti che consente agli utenti di scaricare e utilizzare l’estensione MetaMask su Safari.

Come aggiungere il portafoglio MetaMask a MacBook

Gli utenti devono seguire i passaggi indicati di seguito per aggiungere l’estensione MetaMask ai propri MacBook Apple: