Ethereum è sceso sotto i $ 1200 da un picco che era più vicino a $ 5k, quindi Ethereum può raggiungere $ 10000?

Ethereum può raggiungere $ 10000? Facciamo i conti

Prezzo al 5 luglio US$ 1.137 Quante volte il prezzo dovrà salire per diventare 10.000? 9 Capitalizzazione di mercato al5° anno $138 Miliardi Quanto costano 9 volte $ 138 B? $1242 Miliardi Se l’ETH dovesse aumentare del 20% all’anno, quanti anni ci vorranno per raggiungere i 10.000? 12 anni

Ethereum può raggiungere $ 10000? Prestazioni di Ethereum

Lo slancio negativo degli ultimi due mesi del 2021 si è esteso anche al 2022. Ad oggi, Ethereum ha quasi perso oltre il 70% del suo valore. Shiba ha perso circa il 70% del suo valore da gennaio 2022. Dogecoin d’altra parte è in calo di circa il 61% da gennaio 2022.

ETH SHIB · BTC · Doge 5 Giorni +7.9% +1.9% +0.8% +2.9% YTD -69.7% -69.5% -58.4% -60.9%

Ethereum può raggiungere $ 10000? Le cose che attualmente non funzionano per ETH sono:

Prestazioni YTD: il mercato delle criptovalute è in calo e quasi tutte le criptovalute sono più basse e questo è il caso da gennaio 2022. Ma ciò che è più preoccupante è che ETH è una delle criptovalute con le peggiori prestazioni quest’anno. L’ETH è quasi diminuito del 71% quest’anno. Buzz della folla: Il buzz della folla è marginalmente negativo e le menzioni sociali sono basse di quasi il 5%

Ethereum può raggiungere $ 10000? L’autunno dell’ultimo anno e i fattori responsabili

Novembre – L’ETH è stato gravemente colpito a causa dell’aumento dei dati sull’inflazione che ha superato il 6% a causa del quale anche la Federal Reserve ha aumentato i tassi, diminuendo così la liquidità sul mercato.

Il crash luna di maggio ha comportato una grande riduzione del commercio di altcoin, molti dei quali utilizzano il token ERC-20. Ciò ha causato un calo della domanda di ETH. Il calo dei gradi Celsius, così come i problemi con 3AC, hanno danneggiato le emozioni e influenzato il prezzo di Ethereum.

Il ritardo nella fusione, che avrebbe aumentato la competitività di Ethereum, è stato un fattore nel calo dei prezzi di Ethereum.

Inoltre, il prezzo del petrolio greggio e l’inflazione costante potrebbero essere le ragioni principali.

Ethereum può raggiungere $ 10000? Dati dei titolari dei PF

Secondo i dati di IntoTheBlock , il 35% dei titolari di ETH si trova entro un periodo di tempo di 1-12 mesi, mentre il 4% dei titolari di ETH ha meno di 1 mese. Ci sono il 61% dei titolari di ETH di età superiore a 1 anno al momento secondo i dati.

Secondo i dati di IntoTheBlock, il 49% dei titolari sta facendo soldi al prezzo corrente e il 48% sta perdendo.

Ethereum può raggiungere $ 10000? Perché l’ETH dovrebbe far parte del vostro investimento a lungo termine?

Sì, l’ETH può far parte del vostro investimento a lungo termine per i seguenti motivi:

La maggior parte degli altcoin non ha le proprie blockchain. Invece, usano la rete Ethereum per creare token ERC-20. Per l’utilizzo della Blockchain di Ethereum, Ethereum addebita un prezzo del gas sotto forma di una moneta Ether (Eth). Quasi tutte le piattaforme Metaverse sono basate sulla Blockchain di Ethereum. Ethereum è il giocatore principale in questo campo, con la maggior parte dei token e delle app, creati su di esso. L’attuale calo del prezzo dei PF è dovuto alla mancanza di liquidità. La liquidità è storicamente migliorata ad un certo punto nel tempo, quindi si può prevedere che l’ETH si riprenderà una volta che la liquidità tornerà sul mercato. Vedendo l’YTD-ETH possiamo vedere che ETH è bravo a recuperare, e questo non è il primo crash. Quindi alla fine questa fase di declino finirà presto.

Ethereum può raggiungere 10000? Conclusione

Attualmente, l’ETH è a un livello molto importante e potrebbe vedere un importante movimento al rialzo o al ribasso nel 2022. Inoltre, va tenuto presente che ETH ha uno dei più alti capitali di mercato e ETH stesso ha un grande valore ed è un token blockchain unico basato sulla prova del lavoro. Quindi forse questo può essere un momento per acquistare al minimo e aspettarsi un aumento significativo nel prossimo futuro. Ma per tutti gli scopi pratici, gli investitori non dovrebbero essere disillusi dal fatto che eTH toccherà 10.000.