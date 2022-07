Previsione del prezzo Wrapped Luna: Prestazioni degli ultimi 5 giorni

Ultimi 5 giorni WLUNA · -33.88% LUNCUSD · -19.79% BTC · -5.08% ETH -4.8%

Dati sul volume e sulla capitalizzazione di mercato di Wrapped Luna

Volumi Prezzo 3 luglio US$ 218,67K US$ 0,0001313 30 giugno 3,2 milioni di dollari US$ 0,0003676 15 giugno US$ 66,54 K US$ 0,00005968 31 maggio $705,86 K US$ 0,00011200

Previsione dei prezzi di WLuna: Google Trends per gli ultimi 7 giorni

Il livello di interesse su google per Wrapped Luna è inferiore rispetto a ieri.

Previsione del prezzo Wrapped Luna 2022: Previsione degli esperti

Max Media Avvolto Luna Prezzo Previsione 2022 US$ 0,0006705 Cryptopredictions.com US$ 0,001174 PricePredictions.com US$ 0,000167

Previsione del prezzo Wrapped Luna 2025

Max Media Wrapped Luna Prezzo Previsione 2025 US$ 0,00104 Cryptopredictions.com US$ 0,00152 PrezzoPredictions.com US$ 0,00056

Come acquistare WLuna Coin?

Gli scambi limitati hanno elencato le monete WLuna per il trading. Per acquistare una moneta Wrapped Luna è necessario registrarsi con uno degli scambi che offrono monete WLuna e dove è possibile convertire fiat in crypto. Gli scambi che offrono monete WLuna per il trading sono: Poloniex, Blockchain.com, StellaSwap, CronaSwap e CRODEX.